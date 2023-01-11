Вяzальный вzвод согреет в морозы

Жители города и района дружно подключились к благотворительной акции по вязанию носков для бойцов в зоне СВО. Хотя в чате одного из местных мессенджеров между рукодельницами в ходу обращение «девочки», большинство из них — бабушки.

Две пары носков, связанные 86-летней Таисией Павловной Ивановой, принесла в пункт сбора гуманитарной помощи ее дочь Юлия, которая вечерами после работы тоже берет в руки спицы.

83-летняя Минигуль Тимергалеевна Халиуллина принесла такие же крепкие носки, какие вязала ее мама для фронта в Великую Отечественную.

— История добровольческого объединения, которое мы в шутку называем «вяzальным вzводом», началась в августе с инициативы председателя республиканского Союза женщин Рашиды Султановой, — рассказывает председатель районного женсовета Лилия Дутова. — Тогда было решено связать для бойцов 1500 пар носков, по 30 пар от каждого района. Я обратилась с предложением поддержать акцию к руководителям образовательных организаций, а координатором ее в районе стала мой заместитель Гульнара Мурзина.

Объявления об акции и приглашение к участию в ней разместили в социальных сетях и районной газете.

Одной из первых откликнулась пенсионерка Александра Иванова:

— Я хочу помогать, только скажите, что нужно делать.

С тех пор Александра Николаевна как по графику приходит за новой партией пряжи и приносит готовые изделия, причем связаны они так красиво и аккуратно, что хоть на выставку отправляй.

Члены женсовета отмечают высокую активность сотрудников детских садов. Они откликнулись первыми, собрали 23 большие коробки и несколько мешков носков, перчаток, шапок, термобелья, необходимых бойцам в полевых условиях. Только из одного села Знаменка прислали 100 пар носков!

К тому времени администрация района уже организовала сбор гуманитарной помощи и готовилась к отправке первого груза. Вклад женсовета был своевременным и весомым.

В дальнейшем активистки сосредоточились только на вязании, пряжу покупали в основном на собственные средства.

Олия Ахмадиева из Белебея еще до отправки первых мобилизованных в пункты боевого слаживания связала восемь пар носков и пару варежек:

— Мой муж военный в отставке, и мы много лет провели в отдаленном гарнизоне, где офицерские жены были для солдат как матери, — сказала она. — Я знаю, как важно, чтобы у военнослужащего была теплая и комфортная одежда.

Сейчас Олия Газимовна продолжает вязать теплые вещи бойцам.

Помощь приходила от разных людей. Предприниматель Алия Ермакова сделала скидку на пряжу. Финансовую помощь в ее приобретении оказал депутат Совета Белебеевского района Евгений Денисов. Первыми включились в марафон доброты жительницы поселка

Приютово Любовь Сенная и Рашида Фомина. Они связали носки из пряжи, приобретенной на пожертвование Денисова.

Предприниматель из Белебея Альфия Нуриева купила для «вяzального вzвода» почти 20 килограммов пряжи. Четыре килограмма поступили от членов группы «Народно-художественные промыслы Башкортостана», передал пряжу в Белебеевский район мастер-краснодеревщик Руслан Аминов. Он же посоветовал вязать для ребят теплые пояса и безрукавки.

Москвичка Ирина Ермак-Снайдер, которая родилась и выросла в Белебее, наладила связь с родственниками из Ермекеевского района, которые передали два больших мешка овечьей шерсти.

За прялки сели молодая рукодельница Лейсан Садыкова и пенсионерка Любовь Ермакова, которая привлекла к работе соседок — Надежду Ермак и Анну Шкварчук — они скручивают и перематывают спряденные нити в клубки. Полмешка шерсти спряла ветеран педагогического труда Любовь Сенная, она говорит: «Хочу сделать хоть что-то, что могу. А как иначе? Там ученик из первого моего выпуска, там коллега, который пришел молодым специалистом в нашу школу… Я буду каждый день вязать и прясть, только чтобы поскорее это закончилось и моих внуков миновала война!»

Вязаные носки в пункты сбора приносили и горожане, и жители сел, поселка Приютово, их добавляли в каждую индивидуальную и общие посылки. Сейчас на пункте сбора гуманитарной помощи внушительный запас вещей, для военнослужащих начали вязать теплые пояса и манишки.

Руководитель «вяzального вzвода» Гульнара Мурзина постоянно на связи: забирает пряжу у спонсоров, раздает и развозит вязальщицам, собирает готовые изделия, в свободное время и сама берет в руки спицы.

— Это патриотическое движение объединяет нас и воодушевляет, — признается она. — Кажется, мелочь — носки. Это ведь не бронежилет, не оружие. Но женщины, вывязывая ряд за рядом, знают: любая забота солдату нужна и важна. К тому же никакая синтетика не сравнится с шерстяными носками ручной работы! В каждую петельку своих изделий вплетают они горячие пожелания победы и надежду на возвращение бойцов живыми.