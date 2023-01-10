И много-много радости нежданно принесли

Отличная идея пришла руководству Белорецкой городской и районной организации ветеранов. С Новым годом участников Великой Отечественной войны поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Идею поддержали и члены общественного объединения «Братство внутренних войск». Отметим, что военные ветераны тесно сотрудничают с «гражданскими» коллегами — фронт и тыл всегда были неразрывно связаны, и здесь возник слаженный тандем. Совместно скомплектовали подарочные наборы, в которые кроме продуктов вошли теплые пледы. Каждому участнику войны, а их осталось четверо, получилось по три пакета подарков. Присоединились к акции и ветераны ВМФ общественной организации «Адмирал Кузнецов», и сотрудники средней школы № 13 Белорецка.

Ветеранов Великой Отечественной 96-летнего Ивана Михайловича Лощанова, Ольгу Андреевну Плохову — ей 102 года, и 98-летнего Ивана Павловича Фадеева поздравили члены ветеранской организации внутренних войск Альмирад Гильманов, Руслан Хамидуллин и Сергей Куликов, который выступил в роли Деда Мороза.

Снегурочкой выступила его супруга, замдиректора по воспитательной работе 13-й школы Марина Куликова. Какой праздник без песни и какая песня без баяна? На нем виртуозно аккомпанировал Виталий Грищенко.

Давно ставшая гимном Нового года детская песенка «В лесу родилась елочка» подняла настроение героям войны. Когда прозвучали и военные песни, получился целый концерт. Ольга Андреевна Плохова была особенно растрогана.

Участнику Великой Отечественной войны 96-летнему Василию Андреевичу Федорову из Верхнего Авзяна пожелали здоровья и бодрости духа член ветеранской организации внутренних войск Павел Васильев, глава сельской администрации Вячеслав Витушкин, работники местного Дома культуры Алексей Кондратьев и Ольга Положенцева.

Председатель совета ветеранов Белорецка и района Николай Платонов сообщил о том, что работа организации «Братство внутренних войск» вышла на более значимый уровень. Коллектив активно участвует в общегородских мероприятиях.

— В будни совет ветеранов живет обычной жизнью, — рассказал Николай Иванович. — Оказываем пенсионерам бесплатные услуги с применением оргтехники: сканирование, распечатка текстов, копирование документов. Проводим консультации по юридическим и правовым вопросам. Помогаем по мере возможности и словом, и делом.

Ветеранская организация города и района участвует в акциях по поддержке воинов, принимающих участие в СВО. Это сбор гуманитарной помощи, автопробеги, концерты солдатской песни. Ветераны поддержали совместную инициативу местной общественной организации «Граница», общественной организации «Военные связисты», атамана хутора Белорецкий и приняли активное участие в сборе средств на изготовление тактических (военных) носилок нового поколения на базе промпредприятий города. На пожертвования, поступившие в совет ветеранов от граждан и предприятий, было изготовлено и отправлено в зону СВО несколько сотен носилок.

Из биографии белорецких ветеранов войны

Призыв новобранцев 1926 года рождения стал последним пополнением в действующую армию. В феврале 1944 года Ивану Лощанову пришла повестка из военкомата. К своему 18-летию он успел окончить полугодичные курсы шоферов.

«После курсов нас сразу отправили в Восточную Пруссию, — вспоминает Иван Михайлович. — Согнали с эшелона 25 американских грузовых машин «Студебеккер» и сразу — в дело. Автобат, в котором я воевал, обеспечивал войска снарядами, продуктами, раненых возили. Дороги незнакомые, названия немецкие, регулировщиков на развилках не было. Бывало, что и не туда заезжали. Наши части брали Кенигсберг. Мы были в Ростоке, когда победу объявили. Всем Берлина не хватило!» — улыбается герой.

После свадьбы, сыгранной в 1941 году, Ольга Плохова прожила с мужем всего две недели, он ушел на фронт. Потом пришли три письма. Отчаявшись дождаться вестей от любимого и в глубине души надеясь, что найдет своего Андрея, она, получив диплом Белорецкого медучилища, решила отправиться на фронт. Служила в санитарном эшелоне. Сколько раз попадала под бомбежки… После войны устроилась медсестрой в инфекционную больницу, где проработала больше сорока лет. Замуж больше не вышла. Так и живет, храня те три письма как самую драгоценную реликвию.

В сентябре 1942 года Ивана Фадеева призвали в ряды Вооруженных сил и направили в Тоцкие лагеря, где он обучался военному делу. Боевое крещение сержант Фадеев принял в марте 1943 года под Старой Руссой в составе 34-й армии Северо-Западного фронта войск противовоздушной обороны. Войну закончил у стен Рейхстага.

В 1944 году Василия Федорова призвали в танковые войска, направили в Свердловск. После обучения там курсанты получили танки Т-34 и отправились в сторону границы с Японией. В августе-сентябре 1945 года танки воинской части Василия Федорова занимали оборонительные позиции у берегов Амура. За шесть лет службы он поднялся от ефрейтора до старшины роты.

Был командиром орудия, обучал новобранцев. Награжден знаком «Отличный танкист». Неоднократно Василий Андреевич награждался грамотами. За спасение полкового имущества во время пожара в части получил медаль «За отвагу».

После службы вернулся в родной Авзян, где много лет проработал учителем физкультуры.