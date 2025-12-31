От автобусов до «Ласточки»

Дорожную обстановку в новогодние каникулы будут круглосуточно мониторить ситуационный центр Управления дорожного хозяйства и диспетчерские дорожных служб. В очистке дорог от снега будет задействовано до 800 единиц спецтехники, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр транспорта Любовь Минакова.

В сильные снегопады движение транспорта на дорогах будет временно ограничиваться. Информацию о вводимых мерах можно будет найти в соцсетях минтранса, Управления дорожного хозяйства и Госавтоинспекции.

Городской пассажирский транспорт с 31 декабря по 11 января будет работать с 6.00 до 22.00 по расписанию выходного дня. Поскольку в праздники поток пассажиров традиционно сокращается, интервал движения автобусов увеличится в полтора-два раза по сравнению с расписанием в будни.

В новогоднюю ночь в Уфе общественный транспорт будет работать до 3.30. Автобусы будут следовать по магистральным маршрутам, интервал движения составит 35 — 45 минут. Все желающие смогут добраться до праздничных площадок на площади имени Ленина, у Конгресс-холла «Торатау», в микрорайоне Инорс, перед ДК УМПО, на площади имени Серго Орджоникидзе и других, а также без проблем вернуться домой по окончании праздничных мероприятий.

Пригородные и междугородные автобусы также будут курсировать в режиме выходного дня. В случае увеличения или сокращения пассажиропотока на маршрутах в расписание будут вноситься корректировки.

Что касается пригородных поездов, то они в новогодние каникулы будут ходить по такому же графику, как в выходные и праздничные дни. Чтобы обеспечить доступность перевозок и максимальный комфорт для пассажиров, количество вагонов в электропоездах на ключевых направлениях планируется увеличить.

Так, на маршрутах Уфа — Кумертау — Оренбург и Уфа — Приютово — Абдулино рельсовые автобусы «Орлан» будут ходить в составе шести вагонов, что в два раза больше обычного. Составность электропоездов «Ласточка» и «Финист» будет увеличена с пяти до десяти вагонов, подчеркнула Любовь Минакова.