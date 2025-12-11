«Игрушки» с летальным исходом

Несовершеннолетние, не имея водительских прав, управляли автомобилями и мототехникой. Причем 74 из них оказались нетрезвыми, сообщает ГАИ РБ. Ведомство подвело итоги социальной кампании «Не рули, малай!», которая проходила в регионе с мая по октябрь текущего года.

Беда от кошелька

Задача акции состояла в том, чтобы привлечь внимание общественности, и в первую очередь родителей, к опасной тенденции, когда дети оказываются за рулем авто- или мототранспорта, выезжают на дороги общего пользования и попадают в ДТП. А также напомнить, что правила дорожного движения написаны для всех, от мала до велика. Инициатором мероприятия выступила республиканская Госавтоинспекция при поддержке всех заинтересованных ведомств и организаций региона.

В результате проведенной кампании удалось снизить общее количество дорожных аварий с участием несовершеннолетних водителей почти на десять процентов. Однако тяжесть таких инцидентов на дорогах возросла: при управлении тем или иным видом транспорта семеро детей погибли и сто — серьезно покалечились.

— При задержании транспорт, которым управляли подростки, помещают на спецстоянки. Возможно, это спасло жизнь не только им, но и другим участникам дорожного движения. Поскольку именно несовершеннолетние водители, как правило, провоцируют дорожно-транспортные происшествия, — подчеркнул главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. — Наши сотрудники провели более десяти тысяч профилактических бесед с учащимися, более пяти тысяч разъяснительных бесед с родителями. В местах продажи и проката транспорта распространили свыше трех тысяч агитматериалов по профилактике ДТП с участием детей-водителей. Очень надеюсь, что при такой популярности мототранспорта, свободной его продажи и доступной цене нам удалось предостеречь родителей от покупки этой опасной «игрушки» и тем самым спасти жизнь хотя бы одного ребенка.

Я не я и «лошадь» не моя?

Но, как справедливо заметил заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних (ПДН) и защите их прав при правительстве РБ Ильмир Ганиев, несмотря на перечисленные мероприятия, количество несовершеннолетних нарушителей на дорогах увеличивается с каждым годом. Все административные материалы в итоге поступают в комиссию, где каждое дело досконально разбирается, а подросток ставится на учет, равно как и его семья.

К сожалению, родителей совершенно не пугают ни административная ответственность, ни штрафы. И во время рассмотрения муниципальными комиссиями ПДН таких административных материалов мамы с папами не на стороне КоАПа и здравого смысла.

Наоборот, большинство искренне негодует, что их посмели привлечь к ответственности. Всячески отрицают факт нарушения детьми ПДД. Пытаются доказать, мол, ребенок «просто стоял рядом» и никаким транспортом не управлял.

Оправдывают поведение своего отпрыска и называют массу причин, почему они не заслуживают административного наказания.

А потом по сетям разлетается страшное видео, где отец просит прощения у своего погибшего 12-летнего сына за то, что купил ему питбайк. Трагедия произошла в Демском районе Уфы, и до сих пор щемит сердце и наворачиваются слезы, стоит вспомнить эти кадры…

Иногда члены комиссии ПДН сталкиваются буквально с вопиющими случаями. Например, когда в Янаульском районе подросток разбился на питбайке и стали выяснять, что этому предшествовало. Оказалось, мальчик ранее уже привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

С ним была проведена всевозможная профилактическая работа, ему назначили наставника, который с ним персонально проводил беседы. С парнем взаимодействовали все: инспектор ГАИ, сотрудник подразделения ПДН, участковый, учителя, в школе даже проводился классный час с его участием. И что? Через несколько дней после всего этого он погиб.

— Справедливости ради скажу: есть и другие родители, которые разделяют наше беспокойство и становятся на нашу сторону. И после задержания их ребенка за нарушение ПДД продают мотоциклы и питбайки. Кто желает добра ребенку, не идет на поводу у собственных амбиций. Дети таких родителей тоже начинают понимать, что транспорт — это серьезная история. В состав комиссий в каждом муниципалитете входят сотрудники прокуратуры и ГАИ, они работают и с классными чатами, по которым рассылается профилактическая информация, фото- и видеоматериалы. В том числе ролики, созданные в рамках акции «Не рули, малай!». Я сам отец двоих детей и тоже все это получаю в классном чате. На мой взгляд, акция дала положительный результат, — отметил Ильмир Ганиев.

И привел пример, как можно изменить сложившуюся ситуацию с подростками-водителями, в том числе в сельской местности. В школе одного из районов педагоги составили списки учеников, где указано, какие в семье имеются транспортные средства. После чего совместно с инспекторами ГАИ провели собрания на тему безо­пасности на дорогах, на которых родители дали письменное обязательство, что не допустят своих детей до управления транспортом. То есть замотивировали семьи на законопослушность.

Медики в шоке

— На мой взгляд, проблема во взаимоотношениях дома. Не питбайк, так снегоход, не автомобиль, так велосипед. Дайте подростку любое средство передвижения — и начнутся те же самые проблемы. Потому что кровь играет, а в голове — ветер. То же самое можно сказать и про родителей, которые стремятся на детях отыграть свое эго, — продолжила тему руководитель «Первая мотошкола Уфы», представитель некоммерческого партнерства «Ассоциация мотоциклистов РБ» Лира Минибаева.

Она рассказала, что в их мотоциклетном сообществе немало медиков. В том числе хирургов и травматологов. Едва открывается сезон, к ним в клиники один за другим начинают поступать пострадавшие в авариях на мототранспорте. Один из врачей рассказал историю. Привезли к ним в хирургию экстренного пациента — мальчишка перевернулся на квадроцикле. У родителей спросили, как ребенок оказался за рулем. И папаша гордо заявил, что это он купил технику, и начал хвастаться достижениями сына и какой он крутой. В то время как ребенок весь переломанный лежал на операционном столе и, возможно, остался инвалидом.

По мнению собеседницы, детям можно дать любую игрушку, чтобы на какое-то время они не доставали. Но это палка о двух концах. Тут больше вопрос даже не к ГАИ, как они будут ловить нарушителей и накладывать штрафы, а к родителям: нельзя подростка оставлять наедине с самим собой, пока он в силу возраста совершает неосознанные поступки. Это касается не только мототранспорта, но и гаджетов, и того, чем дети занимаются в свободное время.

— За время проведения акции «Не рули, малай!» в чат-бот ГАИ от жителей республики поступило 250 сообщений о подростках на питбайках, разъезжавших по автодорогам. Со всеми была проведена работа на местах. Но дело в том, что мы не можем гоняться за мотоциклистами, поскольку это может для них плачевно закончиться. Потому мы снова и снова возвращаемся к тому, что проблемой должны заниматься все, в том числе образовательные учреждения. И в первую очередь — ближний круг взрослых, — подчеркнул главный госавтоинспектор РБ.

Например, в случае, когда очередной подросток попал на мотоцикле в ДТП, выяснилось, что транспорт ему давал сосед, который не садился за руль по причине хронического алкоголизма. Вот и просил соседского мальчишку сгонять в магазин за продуктами. Парень не отказывался, только однажды ему не повезло. И дело даже не в том, что подростки плохо знают правила дорожного движения. Их на дороге могут просто не заметить и сбить: автобус начнет перестраиваться на полосе или грузовик поворачивать. Немало таких случаев было с мопедами, мотобайками, самокатами.

— В этой войне на дорогах мы не сможем в одиночку защитить жизнь детей, нам нужны соратники в лице общественности. Так что, завершив эту акцию, мы уже начали подготовку к следующей. Название будет другим, но цели останутся прежними — безо­пасность ребенка на дорогах, — отметил Владимир Севастьянов.

В завершение участники встречи пришли к выводу, что самое лучшее средство от запретного плода — это его дать. Будучи сами родителями подростков, которые тоже клянчат мототехнику, спикеры поведали, как им удается выходить из положения. Один из них отвел ребенка в мотошколу, чтобы тот понял, что за техникой придется еще и ухаживать. Другой в выходные с детьми и друзьями поехал за город, где организация предоставляет в аренду питбайки, а к ним необходимую экипировку и инструктора. Накатались всласть. Пока детям этого хватило, больше не пристают…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На федеральном уровне рассматривается предложение — продавать питбайки и мототехнику по лицензии, как огнестрельное оружие.

Поскольку в этом году с проблемой подростков-водителей столкнулись многие регионы. Оттуда стали поступать различные законодательные инициативы.

Например, запретить продажу питбайков детям, если они не окончили мотошколу, а также не продавать несовершеннолетним топливо.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала года в РБ к уголовной ответственности привлечено десять несовершеннолетних.

Из них пятеро — за управление транспортом, повлекшее тяжкий вред здоровью либо смерть человека (Кировский район Уфы, Белорецк, Бижбулякский, Татышлинский и Федоровский районы). Еще пятеро — за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (Ленинский район Уфы, город Октябрьский, Дуванский, Илишевский и Учалинский районы).

За административные правонарушения в области дорожного движения на профилактический учет в ПДН поставлены1534 несовершеннолетних. Также к ответственности привлечены 1915 законных представителей.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

По российским законам уголовная ответственность за преступления в области безопасности дорожного движения наступает с 16-летнего возраста.

Если вред гражданам либо их имуществу причинил несовершеннолетний водитель, нести административную ответственность и возмещать ущерб будут его родители.

Кроме того, родители, допустившие управление транспортом ребенком, могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).