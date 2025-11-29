Правила против аварий

Согласно данным ГИБДД, по числу погибших в дорожно-транспортных происшествиях Башкирия занимает первое место в ПФО и четвертое — в России. Глава республики Радий Хабиров не раз подчеркивал важность профилактической работы с участниками дорожного движения, так как основная причина аварий — нарушение ПДД. Поэтому пропаганда безопасного поведения на дорогах никогда не теряет актуальности.

Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве провел VI Открытый межрегиональный конкурс «Лучший специалист, ответственный за безопасность дорожного движения Урала — 2025», приуроченный ко Дню работника автомобильного транспорта. Его победителем стал 42-летний Алмаз Янгиров, начальник службы безо­пасности дорожного движения Черкасского нефтепроводного управления — филиала АО «Транснефть-Урал» (Уфа).

Вождение повышенной опасности

Под опекой службы безопасности дорожного движения, возглавляемой победителем конкурса, — почти 300 единиц техники и 325 водителей. Служба контролирует состояние техники, знания и навыки водителей, соблюдение ими правил дорожного движения и норм безо­пасного вождения; организует обу­чение и инструктажи.

— Техника у нас разнообразная: дорожно-строительная, экскаваторы, тягачи, — рассказал Алмаз Янгиров. — Вся она вездеходная, так как при прокладке нефтепроводов приходится ездить по бездорожью. Есть также машины, перевозящие груз повышенной опасности: это автоцистерны для транспортировки нефти и сбора конденсата нефти. С ними соблюдать технику безопасности особенно важно. На Севере бывали случаи, когда такие машины взрывались.

Понятно, что требования к квалификации водителей подобной сложной техники очень высоки — аварии должны быть исключены, цена риска слишком велика. Поэтому все водители компании раз в три года проходят в Башкирском межотраслевом институте обучение по программе «Защитное вождение». Их на практике учат не просто соблюдать ПДД, а еще и предугадывать, каких маневров можно ожидать от остальных участников дорожного движения и как на них правильно реагировать.

Алмаз Янгиров учился по специальности, связанной с ремонтом и обслуживанием автомобильного транспорта, в колледже, а после — в Уфимском государственном университете экономики и сервиса. Прежде чем занять нынешнюю должность, работал диспетчером, механиком, инженером в «Башнефтегеофизике», в Уфимском аэропорту, в «Роснефти». В 2018 году выучился в Башкирском межотраслевом институте на специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения.

Разобраться в тонкостях работы ему помог наставник, начальник службы БДД головного отделения «Транснефть-Урал» Салават Ганиев, специалист с большим опытом.

— Я с детства люблю машины, особенно большие, когда-то мечтал стать дальнобойщиком, — признается Алмаз. — В армии приходилось сидеть за рулем и «КамАЗа», и танка, и БМП. А подружился я с автомобилями еще мальчишкой, дядя всему научил. Сейчас он — фермер в деревне, техники у него хватает: есть и трактор МТЗ-82, и грузовик ГАЗ-53, еще в СССР выпущенный. Я приезжаю к нему в выходные, с удовольствием вместе копаемся в двигателях — собираем, разбираем.

На хитрые вопросы — верные ответы

Конкурс на лучшего специалиста, ответственного за безопасность дорожного движения, для Башкирского межотраслевого института стал уже традиционным, в этом году он прошел в шестой раз. Состязание проводится онлайн, без отрыва от производства.

— В этих конкурсах я участвовал уже несколько раз, но никаких мест не занимал. А в этом году целенаправленно усиленно готовился, надоело просто так участвовать. Как оказалось — не зря, — поделился впечатлениями Алмаз Янгиров. — И хотя все темы известны, есть вопросы очень хитрые, нужно не только знание законов и регламентов, но и смекалка, внимательность. Кстати, вопросы с каждым годом все сложнее.

В тестировании приняли участие 36 специалистов не только из Башкирии, но и из Татарстана, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и других регионов страны.

— Действительно, задания конкурса мы с каждым годом придумываем все более сложные, — подтвердил начальник кафедры безо­пасности дорожного движения Башкирского межотраслевого института Фанис Хаматвалиев. — Сама жизнь того требует — дорожное движение становится все интенсивнее, а законодательство постоянно трансформируется под существующие реалии, например, возможные атаки БПЛА.

Участники должны были ответить на 50 вопросов, на это дается 50 минут. Победитель конкурса был не единственным правильно ответившим на все вопросы, но он сделал это быстрее всех, справившись за 19 минут 37 секунд.

По итогам конкурса также составили рейтинг «10 лучших специалистов, ответственных за безо­пасность дорожного движения Урала — 2025».

— Нашим партнерам и потенциальным клиентам стоит взять этот список на вооружение, так как это проверенные высокопрофессиональные кадры, а в стране есть определенный кадровый голод, — отметил Фанис Хаматвалиев. — Это люди на своем месте, любящие и знающие свое дело.

Дополнительно были определены победители в номинациях «Самый молодой участник конкурса» и «За многолетний стаж работы специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения».

— Этот конкурс очень важен для объединения профессионального сообщества, — считает ректор института Адик Ахметшин. — От квалификации специалистов, занимающихся обеспечением безопасности на дорогах, зависит жизнь и здоровье людей, поэтому мы хотели еще раз напомнить о важности и ответственности этой профессии.

Кстати, межотраслевой институт регулярно включает в программу обучения актуальные проблемы, с которыми водители могут столкнуться в настоящее время. Это, к примеру, угрозы атаки БПЛА, а также режим движения в приграничных зонах: водители, в том числе и компании «Транснефть-Урал», нередко участвуют в гуманитарных конвоях, перегоняют технику и автомобили для передачи бойцам в зоне СВО.