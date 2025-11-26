Связаны одной дорогой

Чрезвычайно насыщенной на деловые встречи оказалась поездка делегации республики во главе с Радием Хабировым на «Транспортную неделю» в московском Гостином дворе. На главном деловом событии отрасли собрались представители федеральных и региональных органов власти, сферы науки и образования, бизнес-лидеры, а также ключевые российские и зарубежные эксперты.

Снижение аварийности в приоритете

Делегация республики провела на этой площадке серию встреч и дискуссий, направленных на развитие дорожно-транспортной сферы Башкирии. В центре внимания оказались вопросы улучшения качества пассажирских перевозок, развития цифровой инфраструктуры и реализации национальных проектов.

К примеру, на встрече главы РБ Радия Хабирова с руководителем Федерального дорожного агентства (Рос­автодор) Романом Новиковым обсуждались реализация крупных инфраструктурных проектов на территории Башкортостана и вопросы повышения безопасности на федеральных трассах. По словам главы республики, с начала года в Башкортостане отмечается снижение общего числа ДТП, а также пострадавших в них жителей. Тем не менее Радий Хабиров подчеркнул, что важно принимать дополнительные меры по снижению числа погибших на дорогах республики.

В свою очередь, Роман Новиков поблагодарил управленческую команду Башкирии за совместную работу и достижение задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он сказал, что комплексное развитие дорожной сети региона приносит ощутимый результат.

— В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились все показатели аварийности на федеральных трассах республики, — заметил руководитель Росавтодора. — Так, на 17,5 процента сократилось число ДТП, на 18,9 процента — количество пострадавших в них, на 12,7 процента — смертность. Повышается и комфорт передвижения, результаты нашей совместной работы люди ощущают каждый день.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирию привлекли около 9,8 млрд рублей на модернизацию дорожной сети. Всего работы идут на 150 участках, эксплуатация 130 из них начнется до конца года, это 366,8 км. Реализация остальных проектов продолжитсяв следующем дорожно-строительном сезоне.

Масштаб растёт

Глава республики, работая на форуме, не забывал информировать о нем подписчиков своей страницы в социальных сетях. К примеру, объяснил, для чего ежегодно власти Башкирии большой делегацией участвуют в главном деловом мероприятии транспортной отрасли: решения, принимаемые здесь, в конечном итоге воплощаются в конкретные проекты — строительство новых мостов, дорог, запуск транспортных маршрутов.

«Мы уже завершили несколько масштабных инфраструктурных проектов, — сообщил Радий Хабиров. — Теперь планируем начать работу по ряду объектов, которые определят будущее нашей транспортной отрасли. Среди них — расширение до четырех полос участков трассы М-5 и подъезда к М-12, строительство Южного обхода Уфы, развитие Уфимского железнодорожного узла, другие инициативы».

По линии минтранса и правительства страны республика получила поддержку при вводе в этом году знаковых объектов — участка трассы М-12 «Восток», моста через реку Ик, который соединяет Башкортостан с Татарстаном, реализуются и другие проекты.

На перспективу намечено строительство моста и дороги, которые соединят Кузнецовский Затон с трассой Р-240, расширение дороги от Уфы до Дюртюлей и многое другое.

Завязать транспортные узлы на себя

Работа нашей делегации велась по многим направлениям транспортной инфраструктуры, в частности, состоялись встречи с руководителями Ространснадзора и Росморречфлота. Не остались в стороне и вопросы железной дороги. С руководством РЖД в последние годы у региона сложились тесные деловые контакты, которые положительно влияют на развитие этого транспортного сегмента в республике: растет грузоперевозка, обновляется подвижной состав, положительно влияющий на рост пассажиропотока.

О том, какое внимание уделяется в республике транспортной доступности, высоко ценимой инвесторами, говорит и тот факт, что в составе башкирской делегации на форуме присутствовал не только глава республики, но и премьер-министр с основными руководителями ведомств.

«Мы имеем одну из самых протяженных в стране дорожных сетей — более 50 тысяч километров, и, конечно, она требует внимания, — подчеркнул премьер Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях. — Планируем, что к 2030 году нормативу будут соответствовать 85 процентов дорог. Крупный проект — «Южные ворота». Он обеспечит удобный въезд и выезд из южной части Уфы и разгрузит магистраль. Завершили проектирование Южного обхода столицы и моста в Кузнецовском Затоне. Это наши реперные точки на ближайшую перспективу. Ни один из планов мы не свернули — наоборот, используем дорожное строительство как драйвер экономического роста и занятости».

Стоит лишь взглянуть на географическую карту, как станет понятно, что республика служит стратегически важным транспортно-логистическим узлом страны, связывающим Европейскую часть России, Урал и Сибирь. Кроме того, через Башкирию проходят транспортные потоки стран ЕАЭС. При грамотном подходе у республики открываются блестящие перспективы выхода и на дальние мировые рынки, в том числе и через планируемый коридор «Север — Юг». Так что участие солидной делегации республики в форуме усиливает ее имидж, а также открывает доступ к новым проектам, включая транзитные коридоры и мультимодальные перевозки. Таким образом, географическое положение Башкирии на пересечении всех основных логистических путей делает ее важным транспортно-логистическим узлом, а такие форумы, как «Транспортная неделя», помогают использовать это преимущество с максимальной эффективностью. К тому же это некая рабочая площадка для вхождения в новые федеральные программы, привлечения инвесторов и ускорения реализации инфраструктурных проектов, напрямую влияющих на экономический рост и комфорт граждан.

Прямая речь

Михаил ЯКИМОВ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук:

— Если не ошибаюсь, в долгосрочной перспективе генплан Уфы подразумевает возведение до восьми-десяти новых мостов через крупные реки города, включая Белую, Дему, Уфимку и Камышовку.

Мосты в Уфе имеют первостепенное значение из-за географии города — он окружен тремя большими реками, располагаясь на полуострове. Дефицит переправ через водные преграды приводит к транспортным заторам, сложностям в доступе между районами, снижению привлекательности для инвесторов и затрудняет развитие новых жилых и промышленных зон.

Решаются такие проблемы исключительно строительством новых мостов, и чем больше их будет, тем лучше.

Но в таких случаях всегда возникают вопросы финансирования: крупные проекты однозначно требуют федерального участия.

Когда я последний раз был в Уфе, то обратил внимание на проблему отдельных районов, которые условно отделены от города. К примеру, Демскому району не хватает прямого выхода к центру города и на федеральную трассу Р-240.

Его дальнейшее развитие без решения этих вопросов может привести к серьезным затруднениям движения.

Так что важность строительства новых мостовых соединений для Уфы переоценить трудно: граждане получают возможность свободного перемещения без больших затруднений, а экономика — импульс к развитию, в том числе жилищного строительства — локомотива большого количества смежных областей. В числе прочего оно обеспечивает занятость населения.