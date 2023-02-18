Порт Агидель: сегодня нужны смелые решения

В ходе январского визита в Башкирию президент РФ Владимир Путин говорил с главой региона Радием Хабировым о создании особой экономической зоны «Агидель» портового типа вместе с прокладкой железной дороги от Уфы на север республики.

О необходимости «железки», которая бы связала юг с севером Башкирии, а заодно Куйбышевскую и Горьковскую железные дороги, рассуждают уже не одно десятилетие. Свое видение, как решить проблему, предложил в номере нашей газеты за 24 января бывший директор Бельского речного пароходства и судостроительного завода Павел Юрченко. Тему подхватили и развили другие специалисты.

Михаил КУЛАКОВ, директор ООО «Спецхимремонт»:

— Площадка в городе Агидель, сразу хотелось бы отметить, это очень перспективное место, скрывающее в себе огромный положительный синергетический потенциал, раскрыть который — задача руководителей, специалистов и, конечно же, патриотов республики.

Географически расположение ее имеет ряд преимуществ: существующий глубоководный канал со стоячей водой (судовая прорезь, проложенная еще в период строительства АЭС, глубиной 3,5 — 4 м) с выходом в самую глубоководную часть Белой, не менее 5 м по фарватеру; нахождение на стыке трех республик — Башкортостана, Татарстана, Удмуртии и в небольшой удаленности от Пермского края и Кировской области. Площадка оснащена энергоресурсами. Есть дорожное сообщение, достаточное на период пусконаладки. Наличие помещений, подходящих к вовлечению в проект развития, и плодородных земель в радиусе 20 км. Имеются готовые инфраструктурные объекты города: гостиницы, магазины, спортзалы, потенциально готовые принять новый штат.

Казалось бы, если все так хорошо, то почему же до сих пор ничего не работает? Ответ на поверхности. Дело не в том, что «обмельчала речка», как говорят многие, и не в отсутствии флота. Вопрос, который нам нужно решить в первую очередь, — наличие грузов. А уж как грузить, куда везти, на чем и кому — это второй и последующие, хоть тоже непростые, вопросы.

Несмотря на развитую промышленность республики, нам в рамках порта необходимо рассматривать основные, якорные крупнотоннажные грузы: это зерно и «нефтянка», возможно, и сода. Отсутствие на сегодня технической возможности доставить груз в необходимых объемах до площадки порта — от 500 тыс. тонн в сезон навигации — мы пока не рассматриваем. Но фактическое отсутствие железнодорожной ветки и лишь условное наличие автодорог, которые не выдержат постоянного потока крупнотоннажной техники по 14 — 20 машин в час круглосуточно, вынудит об этом задуматься.

Площадка Агидели удалена от товаропроизводителей минимум на 200 км, что не критично, но все-таки требует серьезной организации и контроля логистических потоков.

Хорошо то, что и сегодня ничего не залеживается, весь произведенный товар находит своего покупателя в самых разных частях света, и, как следствие, товаропроизводители условно заинтересованы в строительстве альтернативного транспортного хаба. Они не скрывают факта существенного удешевления транспортной составляющей при отправке товара на судах класса «река-море». Но, к сожалению, все сводится к нежеланию ломать привычное, устоявшееся: дескать, вы постройте, а мы попробуем. Их можно и нужно понять. И, конечно же, нельзя недооценивать текущую сложную внешнеполитическую ситуацию. Порт может и должен работать на все стороны света, для чего он и был изначально задуман как порт класса «река-море».

Пока все нацелено на решение первой задачи — организацию грузопотока. Мы рассматриваем ее с позиции наращивания добавленного груза, а именно сельхозпродукции, выращенной на прилегающей к площадке территории. Это «борщевой» набор: картофель, свекла, морковь, лук и чеснок. Компетенций в этой области у республики предостаточно. Почва в этом районе максимально для этого подходит. Выращивание корнеплодов менее рискованное земледелие, чем посев зерновых культур, а наличие воды под полив в округе позволит минимизировать риски засушливых сезонов. Наличие профильных складских площадей на площадке бывшей АЭС позволит организовать долгосрочное складирование корнеплодов и их переработку — пакетирование, очистку и заморозку. Дополнительно необходимо установить элеваторы с бункерами в 10 тыс. тонн, с возможностью расширения для временного хранения зерна.

Существующие сегодня механизмы финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям дают основание для положительного прогноза. Наличие большого количества незадействованного людского ресурса в городе Агидель также надо рассматривать как положительный фактор. Площадка в Агидели может и должна стать продуктовыми воротами республики.

Параллельно можно и нужно прорабатывать вопрос строительства железнодорожной ветки от Уфы, соединяющей Куйбышевскую и Горьковскую железные дороги, а также доведения автомобильных дорог до площадки порта до заданных грузопропускных параметров.

Строительство судостроительного завода также обосновано большим спросом различного рода судов по всей стране, что и не стоит повторно доказывать, ведь строительство цеха № 1 по утилизации и переработке нефтяных шламов и смывов судостроительно-судоремонтного завода в Агидели вошло в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики. Конечно же, это пока теория, но она проработана и взвешенна.

Андрей Таназлы, директор АО «РСТ-Инвест»:

— Быть или не быть портовому комплексу Агидель? Вопрос непростой, требующий очень серьезной проработки. Те инвестпроекты, которые родились вокруг планируемого порта «река-море», очень мелкие: какие-то мастерские по ремонту катеров, нефтебаза, складские помещения — все это не уровень крупного объекта. Ясно как божий день, что проект подобного масштаба априори несет геополитическую важность, и если планировать его с размахом, то необходимо встраивать в международную повестку. Тем более сейчас, когда настало время смелых прорывных решений.

Все существующие наработки необходимо серьезно проанализировать, если надо, то привлечь экспертов со стороны. Считаю, что все конструктивные мнения должны учитываться, объединяться, тем самым формируя почву для реализации проекта. Крайне важно последовательно перенаправить транспортные логистические потоки таким образом, чтобы обеспечить полноценную загрузку портового комплекса, выстроить долгосрочное взаимодействие с другими странами, желающими с нами сотрудничать. Например, с Ираном. Есть и другие страны-партнеры.

Когда мы, бизнесмены, слышим снова слова «порт Агидель», то очень надеемся, что это не эхо прошлых разговоров.