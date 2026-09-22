Мир и дружбу после битвы князья скрепляли пшённой кашей

— При ишемической болезни сердца следует прокалить пшено на очень сильном огне, но так, чтобы оно не изменило цвет. Взять треть стакана такой прокаленной крупы, промыть, добавить 750 мл воды и сварить кашу на медленном огне. Добавить по вкусу соль и мед. При больном сердце богатую калием пшенную кашу рекомендуется употреблять ежедневно. Для стимуляции работы сердца медики советуют добавлять в кулинарные блюда еще и кардамон.

— При панкреатите нужно взять эмалированную кастрюлю, засыпать стакан пшена, залить двумя литрами воды и варить, пока крупа полностью не разварится. Добавить стакан натертой на терке тыквы и варить еще 3-5 минут. Слегка подсолить, налить чайную ложку подсолнечного масла и съесть на ужин сколько сможете.

— При болезнях печени и особенно после перенесенного гепатита полезно употреблять пшенную кашу, кулеш и даже голубцы с пшеном. Перед приготовлением крупу, периодически перемешивая, следует прокалить в духовке в течение 30-40 минут на очень маленьком огне.

Адыгейская паста

В Адыгее из пшена делают пасту, которую зачастую ставят на стол вместо хлеба.

Ее регулярное употребление некоторые специалисты считают тем секретом, который лежит в основе долголетия местных людей. Одно из важных свойств данного продукта — умение превращать «плохой» холестерин в «хороший». Стоит отметить также особенность пшена не откладываться в виде жира, а, наоборот, выводить его из организма. Среди ценных достоинств «золотой» крупы кроме всех прежде перечисленных можно назвать способность уменьшать риск возникновения онкологических заболеваний, держать под контролем диабет и артериальное давление, приводить в порядок пищеварение и обмен веществ, а также иметь еще много разных плюсов.

Понадобится: стакан пшена, 3 столовые ложки манной крупы, 3 стакана воды.

Пшено следует хорошо промыть горячей водой и залить обычной, комнатной температуры.

Варить, помешивая, до испарения жидкости. Добавить манную крупу. Все хорошо перемешать и проварить на маленьком огне в течение двух-трех минут. Масса должна отходить от стенок кастрюли. Получившуюся пасту нужно выложить затем на плоский поднос, застеленный пищевой пленкой или пергаментом. С помощью лопатки сформировать лепешку толщиной два-три сантиметра. А когда она остынет, нарезать небольшими полосками. Употреблять адыгейскую пасту можно вместо хлеба с сыром, медом, сметаной и мясом.