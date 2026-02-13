Молодых соперниц в пчелином улье от старой матки лучше уберечь

Избавиться от прежней матки можно разными способами, по одному из которых помощницы чистят крылья хозяйки так, чтобы она не смогла летать и погибла, оказавшись вне улья. Тем временем, словно по команде, рабочие пчелы выбирают несколько самых обыкновенных личинок, которые еще вчера предназначались для роли ничем не приметных трудяг — без права на продолжение рода и возможности что-либо решать в распорядке улья. Как правило, их не выделяет ни размер, ни форма, ни поведение. Но с этой минуты жизнь отобранных особей идет по иному пути. Их начинают кормить особым веществом — маточным молочком, субстанцией, выделяемой молодыми пчелами. В ней — белки, витамины, гормоны, антиоксиданты. Проходит всего несколько часов, и тела личинок меняются. Отбор проходит самая сильная. Она растет, становится крупнее, крепче. Эта особа не будет летать за нектаром, не будет строить соты и охранять улей. Она начнет откладывать до двух тысяч яиц в день и станет сердцем колонии, источником жизненной силы. Получается, что королеву в улье не выбирают, а создают. Интересный факт: если старая матка еще жива, то она может попытаться уничтожить своих молодых соперниц, пока те не вышли из ячеек. Поэтому рабочие пчелы преду­смотрительно прячут одну из будущих маток, оставляя «запасной вариант» на случай, если борьба закончится трагически. И наоборот, молодая матка способна уничтожить старую, если та не хочет расставаться с короной. Поистине шекспировские страсти бушуют в мире полосатых тружениц.