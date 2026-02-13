0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Страна советов
13 Февраля , 22:15

Молодых соперниц в пчелином улье от старой матки лучше уберечь

Представить себе невозможно, какие истории разыгрываются порой в обычном пчелином улье. Как известно, главной там является пчела-королева, так называемая матка, которая одна способна откладывать яйца, излучать феромоны порядка, держать в гармонии сложнейшее пчелиное сообщество. Но жизнь матки не вечная. Примерно раз в два года требуется менять старую хозяйку улья на новую королеву, и если не делать этого, то улей в итоге может сойти на нет.

с сайта главы РБ
Фото: с сайта главы РБ

Избавиться от прежней матки можно разными способами, по одному из которых помощницы чистят крылья хозяйки так, чтобы она не смогла летать и погибла, оказавшись вне улья. Тем временем, словно по команде, рабочие пчелы выбирают несколько самых обыкновенных личинок, которые еще вчера предназначались для роли ничем не приметных трудяг — без права на продолжение рода и возможности что-либо решать в распорядке улья. Как правило, их не выделяет ни размер, ни форма, ни поведение. Но с этой минуты жизнь отобранных особей идет по иному пути. Их начинают кормить особым веществом — маточным молочком, субстанцией, выделяемой молодыми пчелами. В ней — белки, витамины, гормоны, антиоксиданты. Проходит всего несколько часов, и тела личинок меняются. Отбор проходит самая сильная. Она растет, становится крупнее, крепче. Эта особа не будет летать за нектаром, не будет строить соты и охранять улей. Она начнет откладывать до двух тысяч яиц в день и станет сердцем колонии, источником жизненной силы. Получается, что королеву в улье не выбирают, а создают. Интересный факт: если старая матка еще жива, то она может попытаться уничтожить своих молодых соперниц, пока те не вышли из ячеек. Поэтому рабочие пчелы преду­смотрительно прячут одну из будущих маток, оставляя «запасной вариант» на случай, если борьба закончится трагически. И наоборот, молодая матка способна уничтожить старую, если та не хочет расставаться с короной. Поистине шекспировские страсти бушуют в мире полосатых тружениц.

Автор: Тимур ГАРИПОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru