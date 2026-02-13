Молодых соперниц в пчелином улье от старой матки лучше уберечь

Избавиться от прежней матки можно разными способами, по одному из которых помощницы чистят крылья хозяйки так, чтобы она не смогла летать и погибла, оказавшись вне улья. Тем временем, словно по команде, рабочие пчелы выбирают несколько самых обыкновенных личинок, которые еще вчера предназначались для роли ничем не приметных трудяг — без права на продолжение рода и возможности что-либо решать в распорядке улья. Как правило, их не выделяет ни размер, ни форма, ни поведение. Но с этой минуты жизнь отобранных особей идет по иному пути. Их начинают кормить особым веществом — маточным молочком, субстанцией, выделяемой молодыми пчелами. В ней — белки, витамины, гормоны, антиоксиданты. Проходит всего несколько часов, и тела личинок меняются. Отбор проходит самая сильная. Она растет, становится крупнее, крепче. Эта особа не будет летать за нектаром, не будет строить соты и охранять улей. Она начнет откладывать до двух тысяч яиц в день и станет сердцем колонии, источником жизненной силы. Получается, что королеву в улье не выбирают, а создают. Интересный факт: если старая матка еще жива, то она может попытаться уничтожить своих молодых соперниц, пока те не вышли из ячеек. Поэтому рабочие пчелы предусмотрительно прячут одну из будущих маток, оставляя «запасной вариант» на случай, если борьба закончится трагически. И наоборот, молодая матка способна уничтожить старую, если та не хочет расставаться с короной. Поистине шекспировские страсти бушуют в мире полосатых тружениц.