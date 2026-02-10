У старых клубков есть перспектива тапками стать

Рекомендую и вам, если умеете вязать и хотите обзавестись уютными домашними тапочками, купить такие стельки, соответствующие вашему размеру.

А дальше все будет очень просто. Понадобится толстая пряжа, лучше, если соединить несколько ниток в одну. Хорошо смотрятся в комплексе обычно разные цвета — тапочки получатся тогда пестренькими, нарядными. Да и остаткам ниток, которые вроде и не пригодятся уже, найдется достойное применение.

Для начала нужно измерить периметр стельки и прибавить к нему несколько сантиметров — это будет длина полоски, которую понадобится связать из сложенных вместе ниток довольно толстыми спицами. Тапочки должны получиться плотными, хорошо облегающими стопу. Ширину полоски можно определить по высоте со стороны пятки — насколько глубоким вы хотите получить изделие. Ну а дальше останется связать лишь полоску обычными изнаночными петлями и пришить ее к стельке, сделав довольно большой нахлест в области носка. Идея хороша и для подарочных вариантов — мастерицы могут превратить такие тапки в настоящий шедевр.