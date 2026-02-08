0 °С
От алкоголя отучат лавровый лист, хрен и гвоздика

Алкогольная зависимость — тяжелый крест не только для пьющего человека, но и для тех, кто его окружает. Поэтому всегда люди стремились найти чудесные средства, которые отвратили бы страждущего от пагубной привычки.

Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ

Но не все народные лекарства бывали безобидными. Иные могли вызвать настоящее отравление, поэтому применять их, тем более тайно от страдающего алкоголизмом, было чревато неприятными последствиями.

Рецепт, который встретился мне на просторах интернета, не содержит каких-либо ядовитых и прочих веществ. Все ингредиенты спокойно и повсеместно применяются в повседневной кулинарии. Поэтому можно без опасения попробовать избавить нуждающегося от имеющейся зависимости с помощью такого простого состава. А вдруг поможет? Авторы обещают, что если добавлять приготовленный напиток в пищу и питье страдальцу, то тяга к алкоголю постепенно сойдет на нет. Не берусь гарантировать исцеление, но почему бы не попытаться сделать это? Тем более что вреда от подобного эксперимента уж точно не будет. Хотя, как и при любом лечении, не помешает посоветоваться с врачом.

На стакан кипятка надо взять три гвоздички, лавровый лист и пол чайной ложки натертого на терке хрена. Накрыть стакан с ингредиентами крышкой и дать настояться в течение двадцати минут. Затем процедить и добавлять понемногу в еду и напитки пьющему человеку. Применять данное снадобье следует один-два раза в месяц.

Автор: Зарема ТУХВАТШИНА
