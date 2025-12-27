-9 °С
Страна советов
27 Декабря , 22:15

Удачный образ подскажет год Огненной Лошади

Так уж повелось, что свою новогоднюю сказку мы сверяем по знакам Зодиака. Во что одеться, какие традиции соблюсти, что поставить на стол — все это услужливо подсказывает нам образ созвездия, которое будет сочетаться с землей в течение предстоящего года. Итак, на смену Зеленой Деревянной Змее приходит Красная Огненная Лошадь.

Галина РОДИОНОВА
Фото: Галина РОДИОНОВА

Выбирая наряд для новогоднего торжества, специалисты советуют ориентироваться прежде всего на то, что нравится лично вам, в чем вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно, иначе все усилия создать хорошее настроение пойдут насмарку. Учтите, что лошадка — животное миролюбивое, и для нее главное, чтобы в душе у каждого были мир и покой. Пусть ориентиром станет союз внутреннего настроя и внешней палитры, а не набор правил. И, тем не менее, напомним, что правительница года любит активные, яркие цвета с выраженной энергетикой. Главным в нынешней новогодней палитре станет ассоциирующийся с защитой и удачей красный цвет и его оттенки, а терракотовый, винный, коралловый будут способствовать пробуждению внутренней силы и решительности в действиях. Вы не ошибетесь, если выберете для новогоднего торжества такие цвета, как оранжевый, кирпичный, розовый, жемчужный, белый и серебристый. Воздержаться же лучше от откровенно темных, холодных, чрезмерно сдержанных тонов, которые будут «глушить» энергетику наступающего года. Рекомендуется использовать огненные тона не только в новогодних нарядах, но и в деталях образа, аксессуарах, макияже и декоре дома. Важно не перегружать палитру, а выбирать один-два ведущих оттенка и усиливать их поддерживающими штрихами.

Автор: Айгуль СИРАЕВА
