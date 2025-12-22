-16 °С
Страна советов
22 Декабря , 22:15

Понимание в браке порой важнее любой романтики

Мы рассказывали однажды о том, как наших земляков, Валерию и ее супруга, известного музыканта, пианиста и композитора Сергея Чипенко, много лет назад судьба привела в Лос-Анджелес. Там выросли дети, а жизнь обрела свой ритм.

Пусть совместная школа жизни поможет обрести взаимопонимание и не потерять любовь. Фото: из архива семьи ЧИПЕНКО

Перепробовав много разных занятий, Валерия нашла себя в кулинарии и кондитерском искусстве. Несколько ее рецептов мы публиковали здесь, в «Стране советов». А сегодня героиня нашего сюжета решила поделиться мыслями о секретах счастливого брака, в котором пребывает уже почти два десятка лет.

«Отношения между мужчиной и женщиной можно сравнить с игрой двух музыкантов, опирающихся на собственный слух. У каждого свой ритм, свои паузы, своя мелодия.

Когда получается попасть в один такт — это чудо. Но чтобы музыка звучала долго, нужны не только вдохновение, но и терпение, уважение, готовность настраивать себя на общую мелодию снова и снова.

Все чаще замечаю в своем браке: счастье не в том, чтобы не ссориться, а в том, чтобы уметь мириться, не игнорировать возникающие проблемы, уважать границы супруга, не ранить его, не докучать мелкими придирками и принимать порой то, что прежде казалось невозможно принять. Дело не в том, чтобы быть одинаковыми, а в том, чтобы научиться слушать и слышать спутника, даже когда думаешь иначе. Понимание в браке порой сильнее любой романтики. Важно помнить, что мужчина и женщина абсолютно разные создания. Сознавая это и учитывая имеющиеся тонкости в повседневной жизни, можно долго и счастливо жить вместе. Изучайте друг друга, и пусть совместная школа жизни поможет каждой паре обрести взаимопонимание и не потерять любовь».

Автор: Елизавета КОРАБЛЕВА
