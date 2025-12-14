-16 °С
Страна советов
14 Декабря , 22:15

Способности ребёнка скорректирует нейрогимнастика

Когда соседский мальчик пошел в школу, то у мамы прибавилось забот. И не потому, что он не хотел учиться. Просто учеба давалась ему тяжело. Учительница жаловалась, что ребенок долго соображает, не может сосредоточиться и внятно ответить на вопрос.

Людмила КАМНЕВА
Фото: Людмила КАМНЕВА

В прежние времена дело могло дойти даже до перевода такого ученика в коррекционный класс. Но родители плохо успевающего школьника поступили по-другому. Мама начала регулярно заниматься с сыном нейрогимнастикой. Ей очень вовремя встретилась статья о подобных занятиях в японских школах. Там подобные упражнения ребятишки начинают выполнять с самого раннего возраста. И это отлично влияет на развитие их умственных способностей. Нейрогимнастику называют еще гимнастикой для мозга. Она представляет из себя систему простых движений руками, которые синхронизируют работу правого и левого полушарий и помогают в итоге активизировать работу головного мозга, улучшить межполушарное взаимодействие и развить когнитивные функции. Преимущества таких упражнений заключаются в том, что они не требуют специальной подготовки или оборудования. Занятия проводятся в игровой форме, что делает их доступными и желанными для детей любого возраста. В плане просвещения скажу, что наше правое полушарие отвечает за творчество, образное мышление и эмоции, а левое — за логику, речь и последовательность действий. Согласованная работа этих полушарий делает мышление ребенка гибким, помогает быстрее обучаться и справляться с трудными задачами. Нейрогимнастика способствует также развитию мелкой моторики, укреплению мышц, улучшению координации движений, ученик легче начинает справляться с письмом, чтением и счетом. Такие занятия снижают уровень гиперактивности и отлично выводят из стрессового состояния.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

- «Ладошки». Ребенок хлопает в ладоши по заданному ритму (например: быстро-быстро и затем медленно). Это тренирует слуховое восприятие и внимание.

- «Зеркало». Ученик повторяет движения взрослого как отраженные в зеркале — если взрослый поднимает правую руку, то ребенок — левую. Такое упражнение отлично развивает межполушарные связи.

- «Спираль». Две руки одновременно рисуют спирали в воздухе — одна по часовой стрелке, вторая — против. Через какое-то время руки меняются. Упражнение активизирует координацию, внимание, развивает пространственное мышление.

Автор: Ксения ФЕДОТОВА
