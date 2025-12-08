-16 °С
Страна советов
8 Декабря , 22:15

Не берите на себя больше, чем можете понести

Есть такие понятия — «токсичные отношения», «токсичный человек». Это когда процесс общения постоянно выводит на негатив. У меня был опыт, когда с хорошим во всех отношениях и очень положительным в быту человеком я не могла спокойно провести и пяти минут.

Екатерина РЕПНИКОВА Умейте вовремя остановиться и завершить разговор на мирной ноте.
Умейте вовремя остановиться и завершить разговор на мирной ноте. Фото: Екатерина РЕПНИКОВА

А все потому, что он являл собой самый яркий пример занудства. Все-то ему было не так, и даже безобидный с виду повод вызывал массу отрицательных эмоций и комментариев. Заметьте при этом: ничего плохого мой знакомый никогда никому не делал и даже не желал. Наоборот, при необходимости мог тут же прийти на помощь. Но характер! Находиться рядом с таким брюзжащим по поводу и без повода субъектом было настоящим подвигом. И хорошо, что имелась возможность уклониться от подобного общения или прекратить его. А если токсичной натурой обладает близкий человек? И вроде говорит с улыбкой, а потом кажется, что ты вагон разгрузил — такая усталость и опустошенность наваливаются. Появляется раздражение и, что того хуже — чувство вины. Это и есть последствия токсичного воздействия. Не всегда намеренного, но всегда изматывающего. Поэтому важно научиться общаться с таким, порой невольным «отравителем» так, чтобы не терять душевного равновесия.

Для начала надо определиться, к какому типу относится токсичный собеседник: к жалобщикам, завистникам или агрессорам. И узнать, какую помощь он хочет получить от вас. Нужно сразу обозначить свой предел — не берите на себя больше, чем можете понести. Помочь можно, но не более одного раза. Причем сразу оговорить это, чтобы не появилось соблазна обращаться к вам постоянно. Если обстоятельства позволяют, то общение следует свести к минимуму, сославшись на занятость и прочие причины. А вот агрессивно настроенных, какими, увы, могут быть даже близкие родственники, надо уметь прощать. Ну и, ссылаясь на положительные примеры из жизни, постоянно работать над их токсичностью, убеждая изменить свое отношение к миру

Автор: Ирина АНДРЕЕВА
