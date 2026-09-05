Знаменитые фонтаны увидим осенью

Обновленный парк должен открыться уже совсем скоро — 11 октября, в День Республики. Контракт предусматривает срок до 1 декабря, однако подрядчик взял на себя обязательство ускорить работы. Если осень будет погожей, уфимцы смогут в полной мере оценить красоту этой общественной территории.

Приветствуя членов временной рабочей группы Общественной палаты РБ по контролю за благоустройством парка, начальник строительного участка компании-подрядчика «Альбит» Руслан Исхаков заверил, что работы идут по графику и объект будет сдан в срок.

— Приступаем к укладке брусчатки и установке бордюров — мы не начинали эти работы, поскольку на дорожках работала строительная техника. Уже готовы инженерная часть и отделка фонтана, расположенного ближе к улице Заки Валиди, завершаются работы на другом фонтане. Ведется озеленение, укладывается рулонный газон, выполняется вертикальная планировка. На центральном входе в парк идет строительство арки. Также монтируются системы автополива, видеонаблюдения, освещения. Инженерные сети готовы на 85 процентов, — пояснил представитель подрядчика.

На входе в парк со стороны улицы Тукаева посетителей будет встречать новое кафе. Инженерные сети здесь выполнены на 90 процентов, остается вывести освещение на центральный зал. Внутренняя отделка готова на 95 процентов, в ближайшее время начнется остекление здания.

Рядом с кафе разместилась терраса — зона отдыха. В бетонном основании оставлены отверстия, куда посадят декоративные яблони. Здесь также смонтируют подсветку и систему автополива.

Ближе к улице Советской обустроена прогулочная зона. Ее украшают стильные светильники с орнаментом и разнообразные растения, их здесь высажено шесть или семь видов. Эта локация готова на сто процентов.

Слева под деревьями проложены дополнительные дорожки из доски, чтобы посетители могли ходить не только по брусчатке. Здесь также будут лавочки, где можно будет отдохнуть под сенью крон.

По центральной аллее направляемся в сторону фонтанов. Вдоль дорожки стоят горшки с растениями, некоторые из них уже пересажены на свое постоянное место. Автополив в парке обеспечат два насоса, один из которых будет обслуживать его верхнюю часть, а другой — нижнюю.

В глаза бросаются оригинальные люки. На каждом из них обозначены все названия парка, которые он носил за свою долгую историю: Ушаковский, Свободы, имени Матросова, имени Ленина.

А вот и фонтаны: они сохранили историческую форму, в том числе каскад, но выглядят как новые. Сверху один из них уже венчают декоративные элементы, осталось установить решетки.

Самые шумные работы идут у центрального входа в парк, где возводится колоннада. Она уже наполовину готова, и строительная бригада продолжает монтаж конструкций.

Нижняя часть парка больше подходит для спокойного отдыха, а верхняя, наоборот, предусматривает активность. Спортивные площадки — для волейбола и стритбола — уже ждут своего часа. На беговой дорожке, которая проложена отдельно от основных и пересекается с ними в отдельных местах, осталось сделать покрытие. Готовы и три детские площадки: оборудование на них уже установлено, дело — за финишным покрытием из резиновой крошки.

Ближе к театру расположились сцена и амфитеатр. Готовность здесь тоже высокая, осталось уложить брусчатку. Локацию украшают три высоченных «зонтика», а вскоре к ним добавится четвертый объект — побольше размером и с качелями.

Напоследок проходим в ту часть парка, что ближе к Дому Республики. Возле старинного Ушаковского дуба, которому больше ста лет, расположилась детская песочница. Ее окаймляют деревянные столбики разной высоты, по которым малыши смогут полазить. Сам же дуб будет обозначен табличкой с историческими сведениями и декоративной подсветкой.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о памп-треке, где дети будут кататься на самокатах или роликах. Для республики это уникальный объект: его площадь — 250 квадратных метров, таких больших у нас нигде нет.

В завершение участники выездного совещания поделились впечатлениями от увиденного.

— В парке ведутся заключительные работы, все выглядит замечательно. Надеюсь, как нам обещали, они будут завершены к 11 октября и жители до холодов смогут увидеть работу прекрасных фонтанов. Приглашаю всех в этот парк, работы в котором проведены в рамках улучшения качества городской среды и которым мы будем гордиться, — отметил руководитель аппарата комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Илья Миронов.

— Мы поражены, что за короткое время выполнен такой объем работ. Мы осмотрели локации, в том числе детские площадки, которые практически готовы. Сегодня ребята приходили тестировать памп-трек, и он им очень понравился. На входной группе уже стоят колонны. Главное, чтобы погода не подвела и позволила в срок открыть этот замечательный парк, — поделилась председатель Общественной палаты Энже Ахмадуллина.

Фото Александра ДАНИЛОВА.