О маленьких победах и больших открытиях

Сюжеты о детстве, мечтах и тяге к знаниям изображены на телекоммуникационных шкафах в историческом центре города, Черниковке, Инорсе, Зеленой Роще, Деме и Сипайлово.

Авторы проекта — художники Владислав Столяров и Павел Дорофеев. Ранее они изобразили спасателей на фасаде дома по улице Комсомольской и вместе с болельщиками ФК «Уфа» нарисовали граффити у стадиона «Нефтяник».

— Мы не первый год работаем над городскими проектами.

В этот раз задача была другой — передать атмосферу праздника в преддверии учебного года. Школьные сюжеты очень живые: здесь и первые звонки, и книги, и ожидание нового и интересного. Надеемся, уфимцам понравится, — отметил Владислав Столяров.

Проект «Ростелекома» по созданию уличных галерей в Уфе стартовал в 2024 году. Тогда были расписаны первые 25 телеком-шкафов. К 80-летию Победы добавился еще 31.

— Для каждого из нас 1 сентября — не просто дата в календаре, а личная история: первые друзья, маленькие победы и большие открытия, теплые воспоминания на всю жизнь. Через этот проект мы решили напомнить, что все начинается со школы, — подчеркнул директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» в РБ Сергей Чирков.