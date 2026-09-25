Усталость подвела

Уфимцы продолжают из-за травм испытывать дефицит игроков, да еще к ним добавился, перебрав желтых карточек, защитник Кутин. Тем не менее гости начали матч без робости и старались отвечать на натиск соперника своими острыми контратаками.

В одном из таких эпизодов уфимцы заработали угловой, после подачи которого в борьбе за мяч челябинцы срубили в своей штрафной защитника соперника Агапова. Пенальти четко реализовал Ортис.

Поведя в счете, гости не закрылись, а продолжили тревожить оборону челябинцев. Однако игра постепенно начала меняться. После перерыва хозяева сделали несколько замен, и свежие футболисты сразу придали «Челябинску» дополнительную динамику. Уфимцы постепенно оказались прижаты фактически к последней трети футбольного поля, почти к собственной штрафной. Да, они пытались ловить хозяев на ошибках, но ответных выпадов становилось все меньше. И удержать нужный счет «Уфе» не удалось.

Сначала после углового Борисов оказался единственным, кто выпрыгнул на навес в штрафную «Уфы» и головой вколотил мяч в сетку. А затем игру взял на себя неутомимый Гаджимурадов. Он на скорости обошел уфимского защитника Гилязетдинова, и Беленову пришлось грубым приемом останавливать форварда уже в собственной штрафной. И этот пенальти был реализован технично.

Если «Челябинск» в чем и оказался сильнее «Уфы», то это в физических кондициях. Но кроме короткой скамейки (на замену на усиление вышел только Гонгадзе, да и тот в конце встречи получил повреждение) клуб из Башкирии подвела и старая беда — слишком осторожная игра на удержание счета. Впрочем, в данном случае одну проблему трудно отделить от другой.

— Считаю, что сегодня мы провели неплохой матч — полтора тайма, можно сказать. В середине второго ребята подустали, стали немного неправильно принимать решения. В результате допустили ошибки, не хватило концентрации. В итоге получили неприятное и обидное поражение. Не хватило игроков атакующего плана, кем можно было бы усилить игру, — прокомментировал итог встречи главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе.

«Челябинск» — «Уфа» — 2:1 (0:1). Голы: 0:1 — Ортис (30, с пен.), 1:1 — Борисов (69), 2:1 — Гаджимурадов (81, с пен.).