Золотой пояс учалинского «мексиканца»

Триумфом уроженца Учалинского района Вильдана Минасова завершился престижный турнир по профессиональному боксу RCC BoxingPromotions — РМК БоксингПромоушена, основанного Русской медной компанией в ноябре 2016 года. В главном бою башкирский спортсмен из города Миасс Челябинской области уверенно перебоксировал Тиграна Согояна из Владикавказа и завоевал не только пояс победителя Гран-при, но и титул WBA GoldInternational, получив Международный золотой пояс Всемирной боксерской ассоциации.

С первых же раундов — а их было десять — 29-летний Минасов, которого за яркий, агрессивный стиль уже прозвали «миасским и башкирским мексиканцем», навязал сопернику свой скоростной темп. Почему «мексиканец»? Потому что стиль ведения боя такой: агрессивный и силовой, быстрый и бескомпромиссный.

Преимущество в росте и длине рук позволяло Вильдану держать оппонента на дистанции, методично обрабатывая его джебами и целыми сериями. Согоян стойко держал удары, периодически огрызаясь жесткими боковыми, однако превосходство нашего земляка стало очевидным. Бой продлился все десять раундов, и судьи единогласно отдали победу Вильдану Минасову, что позволило ему вернуться в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA). По словам самого спортсмена, это значительно ускоряет его шансы на получение титула чемпиона мира.

Как рассказал Вильдан журналисту «РБ», победа могла ускользнуть от него уже в третьем раунде. Пропустив правый боковой удар, он получил серьезное рассечение над глазом.

— Этот поединок был для меня очень важным, — признался Вильдан. — Я хотел стать номером один в своем весе в Гран-при — он идет с февраля, за плечами уже немало боев. Этот же бой на всей дистанции был сложным и физически, и психологически. Соперник очень крепкий и настырный — одним словом, непробиваемый. Молодец. И человеком он показался хорошим: в течение поединка мы относились друг к другу с уважением, как бы странно это ни звучало. Были моменты, когда соперник мог переломить ход боя — если бы у меня закрылся глаз, врач или рефери в ринге остановили бы поединок. Наш катмен (специалист по травмам) во время каждого перерыва профессионально останавливал кровотечение. Благодаря его усилиям я продолжал боксировать по своей тактике и выиграл. Сейчас тренер дал мне отдых на две-три недели, а потом опять упорные тренировки — уже в декабре-январе новые соревнования. В следующем году продолжу путь к титулу чемпиона мира по линии WBA. Нас сейчас пятнадцать человек, кто претендует на этот пояс.

Первую свою победу — в Гран-при RCC — Минасов посвятил семье: родителям, брату, супруге Алие и доченьке Асель, которой исполнилось полгода. Вторую же, пояс WBA, — спорткомплексу «Олимп» в городе Миасс, где он тренируется, и своему тренеру Сергею Собинову. Спортсмен также поблагодарил команду из зала, клуб кикбоксинга «Патриот» из Учалов и своих спарринг-партнеров из Учалов и Миасса.

Сейчас в активе Минасова 17 боев на профессиональном ринге (с 2018 года), 16 побед, десять из них — нокаутом. Он уже побеждал двоих бывших чемпионов мира Мозеса Паулиста и Рене Альварадо, очень стойкого Ису Чаниева, опытного Эржана Тургунбекова. Следующий поединок, вероятно, пройдет с соперником из рейтинга WBA.

За эффектным образом на ринге стоит простой, скромный и очень вежливый парень из деревни Курама Учалинского района. Вильдан, окончивший школу в Миассе, никогда не забывает свои корни.

— Я башкир и всегда им останусь, — говорит спортсмен. — Часто выступаю под республиканским флагом, выхожу на ринг под родную музыку.

Он постоянно навещает родную деревню, где родители построили дом, а его главная команда вне ринга — футбольный «Толпар» из родных мест. В этом клубе Вильдан играет с 2019 года и каждой победе товарищей радуется не меньше своих боксерских успехов.

В бокс Вильдан пришел сравнительно поздно — в 13 лет. Начал заниматься в спорткомплексе «Олимп» города Миасса, куда пришел по предложению старшего брата Айнура. Благодаря усилиям тренера Сергея Собинова быстро прогрессировал. Первый свой бой он проиграл, но, как вспоминает сам, одержал тогда главную победу — над собственным страхом. Сегодня в его копилке — два высших образования (инженер-строитель и педагог-тренер), звание мастера спорта и статус одного из самых техничных бойцов промоушена RCC. Несмотря на жесткий режим тренировок и крайне насыщенный график, он остается примером спокойной силы. Убежден: лучший бой в реальной жизни — тот, которого удалось избежать. По-настоящему сильный человек побеждает в первую очередь свою злобу и гордыню.

В планах у Вильдана — новые титулы и новые бои. Но что бы ни случилось на ринге, для Башкортостана он всегда останется тем самым учалинским парнем, который своим упорством и талантом уже сегодня прокладывает путь к вершинам мирового бокса — без лишних слов, но с достоинством настоящего бойца.