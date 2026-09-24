Почувствуйте разницу

Вчерашние матчи если и внесли изменение в расположение команд, то небольшие. Главное для юлаевцев — они остаются в верхней части турнирной таблицы. Это принципиально важно, если вспоминать мучения команды на старте прошлого сезона. После двух неудач уфимцы одержали значимые победы, показавшие, что команда на ходу и готова к бою.

После поражения от казанцев «СЮ» одержал дома очень нужную, прежде всего в части психологии, победу над «Нефтехимиком». Встреча прошла по особому сценарию. Уфимцы весь матч имели очень серьезное игровое преимущество, которое никак не могло материализоваться в заброшенные шайбы.

Нет, начало встречи выглядело логичным: при игре четыре на четыре подключившийся к атаке защитник «СЮ» Зоркин с близкого расстояния точно расстрелял ворота соперника. И словно сглазил юлаевских форвардов: сколько раз у них был шанс забить гол, столько раз шайба или летела мимо, или становилась добычей здорово игравшего голкипера гостей Долганова. Соотношение бросков после двух периодов было примерно три к одному в пользу хозяев, но счет упорно не хотел меняться.

Были отрезки, когда уфимцы по две, а то и три смены кряду практически не покидали зону соперника. К чести хоккеистов «Нефтехимика», не только вратарь держал всех в тонусе, но и остальные дружно стерегли ближние подступы к своим воротам. Стало понятно, почему нижнекамская команда за последние четыре матча пропустила только три гола.

Счет 1:0 в хоккее — очень скользкий. Гости не часто беспокоили Вязового, но любой бросок мог оказаться случайно точным, и тогда пошла бы совсем другая игра. При этом болельщики не скучали: быстрый, динамичный хоккей в исполнении хозяев держал трибуны в напряжении, как и волнение за исход матча.

По ходу встречи гости заработали 15 минут штрафа, в том числе пятиминутный за удар в голову Броссо. Но большинство уфимцы раз за разом проводили разве что на троечку. Хотя в конце концов именно при розыгрыше «лишнего» удалось поймать удачу за хвост: бросок Алексеева от синей линии подкорректировал Родуолд.

После матча с казанцами главный тренер «СЮ» Виктор Козлов сетовал, что его команда не смогла до последнего, образно выражаясь, держать ногу на педали газа. На этот раз в роли «мальчиша-плохиша» выступил Жаровский, глупо удалившийся за полторы минуты до конца встречи. Чего стоит это время, остальные юлаевцы хорошо помнили по игре с «Ак Барсом». Поэтому стеной встали на защиту собственных ворот и их уберегли. Хотя у гостей были реальные шансы минимум размочить счет. В итоге у Вязового — «сухарь», у юлаевцев — очень непростая, можно сказать, невезучая, настырная победа. Но настроение она, безу­словно, игрокам «СЮ» поднимет.

— Хорошая самоотдача. Было видно, что мы сделали правильные выводы после прошлого матча, старались придерживаться той тактики, с которой начинали матч. Ребята принимали правильные решения, показали хорошее движение с шайбой. Семен Вязовой молодец, заработал «сухарь» — у него было не много работы, но это были опасные моменты», — оценил матч Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Шайбы: Зоркин (Набиев, Ефремов), Родуолд (Алексеев, Шипачев, бол.).

Вот и в следующей игре «Салавата Юлаева» против «Спартака» на льду встретились, как выяснилось, равные соперники. Если уфимцы владели позиционным преимуществом, то спартаковцы в завершении атак порой выглядели даже поострее соперника, так что успеха мог добиться каждый.

В таких играх основным аргументом может стать даже не столько успешная игра в атаке, сколько надежные действия в обороне. На чем и «споткнулись» спартаковцы в начале встречи, отбросив шайбу со своего «пятачка» прямо на клюшку Щербакову. Молодой защитник «СЮ» от такого подарка не отказался. Кстати, на счету 18-летнего хоккеиста в шести матчах уже два гола и две результативные передачи — на зависть иным форвардам.

Еще один важный фактор в таких матчах — удаления. Хозяева льда только раз нарушили правила (и снова провинился Жаровский), но это стоило им пропущенной шайбы. Сами же уфимцы имели четыре возможности разыграть лишнего, однако выглядели в эти игровые отрезки скромно.

Зато все-таки блеснули своим индивидуальным мастерством, дважды поразив чужие ворота примерно с дальнего радиуса круга вбрасывания. Открыл счет своим результативным действиям Маджио, забив гол в «раздевалку». А Алалыкину помог Цулыгин, вовремя закрывший обзор вратарю.

Спартаковцы до последнего не опускали руки, и были эпизоды, когда только мастерство Вязового уберегло «СЮ» от неприятностей. Почему-то не всегда надежно играли защитники юлаевцев, даже в своей зоне даря шайбы сопернику.

Динамичная, интересная игра шла все три периода. Но юлаевцы в завершении оказались чуть лучше, что и принесло им в итоге победу.

— Обе команды играют в агрессивный хоккей, поэтому, на мой взгляд, зрителям было интересно сегодня наблюдать за матчем. Все динамично: как говорил наш видеотренер, он не успевал камеру поворачивать вслед за событиями. Отмечу хорошую самоотдачу, нацеленность на то, чтобы выиграть единоборства. В обороне нам приходилось затрачивать силы и на отбор шайбы, и на то, чтобы сдерживать натиск их нападающих. Когда где-то мы проваливались, Семен Вязовой неплохо нас держал в игре. Что касается большинства, то сегодня мы не справились со спартаковской обороной, потому что они играют неудобно, в «треугольник», где тяжело атаковать с полборта. Поэтому пытались кое-что необычное придумать под это. Моментами проходило, моментами — нет, — дал оценку матчу главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Шайбы «СЮ»: Щербаков, Маджио (Загребин, Щербаков), Алалыкин (Сучков, Цулыгин).