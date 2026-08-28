И числом, и умением

У хозяев в стартовом составе появились сразу два новичка, причем оба — в обороне. Один из них, 21-летний Ахмед Давлитгереев, был передан в аренду из «Ахмата». Второй — 30- летний Василий Черов — имеет опыт выступлений не только в Первой лиге, но и в РПЛ.

Именно Черов стал одним из главных героев встречи. Трижды Василий на правом фланге совершал прострельные передачи верхом, которые и приводили к взятию ворот. При этом надо отдать должное обеим командам — они с первых минут старались как можно острее атаковать и при малейшей возможности бить по воротам. Сначала это лучше получалось у гостей, но затем и уфимцы подтянулись к сопернику.

Видимо, решающим моментом в матче стал эпизод, произошедший на 41-й минуте, когда красноярец Шершов в центре поля грубым приемом снес Ортиса. За что и получил желтую карточку. Да только двадцатью минутами ранее защитник гостей точно так же неласково обошелся с Якуевым, за что и схлопотал предупреждение. В итоге второй «горчичник» автоматически превратился в красную карточку, вынудившую футболиста покинуть поле.

Уфимцы удачно стартовали в большинстве, уже на первых минутах второго тайма открыв счет. А затем упрочили свое преимущество. Не омрачил их настроение и пенальти, хозяева отыгрались быстро и красиво.

Весь поединок прошел словно на одном дыхании, команды много двигались, порой успешно играли в пас, так что болельщики на трибунах не скучали. Таким образом, после семи игр уфимцы набрали 12 очков и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. Сегодня им предстоит сразиться в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Знаковым поединок стал для голкипера Александра Беленова, который провел за «Уфу» двухсотый матч. А памятную футболку ему вручил Андрей Леонидович Василевский — в прошлом хоккейный вратарь «Салавата Юлаева», заслуженный тренер России, отец известных профессиональных хоккеистов Алексея и Андрея Василевских.

— Дело в том, что при подготовке к матчу у нас возникли определенные трудности: травмы, болезни, недомогания у ребят. Пришлось даже некоторых футболистов использовать не на своих профильных позициях. Мы понимали, что с организацией атакующих действий могут возникнуть определенные проблемы. «Енисей» очень грамотно контролирует мяч, у них много техничных и быстрых игроков. И нам нужно было очень хорошо подготовиться к встрече. Как показала игра, нам это удалось. Я сейчас в раздевалке сказал команде, что на наших глазах формируется определенное мужское начало — характер. И я отмечаю это уже во второй игре подряд.

При этом надо отдать должное «Енисею»: даже в меньшинстве соперник не сломался, а заставил нас и понервничать, и хорошо поработать. Сегодня на поле одновременно вышли пять воспитанников клуба. Мы всегда хотим поддерживать наших воспитанников, но прежде всего смотрим, кто лучше готов к игре, — дал оценку матчу старший тренер нашей команды Федор Щербаченко.

Мнением о том, насколько «Уфа» может укрепиться в дальнейшем, поделился спортивный директор клуба Анзор Саная:

— С учетом того, что у нас получили повреждения Костя Троянов (ему предстоит операция) и Залимхан Юсупов, потребность в усилении стала еще актуальнее. Но и прежде мы искали футболистов в середину поля, прежде всего атакующего плана. Сейчас необходимость в игроках этой линии только усилилась. Будем продолжать работать в нужном направлении.

«Уфа» — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (0:0). Голы:1:0 — Тарба (47),2:0 — Якуев (57),2:1 — Чуканов (63, с пенальти),3:1 — Ортис (65).