Престижная сетка

Дворец борьбы в Уфе уже не раз принимал волейбольную команду «Динамо-Урал».

Теперь спортсооружение вышло на международный уровень — здесь в престижном турнире сразились волейбольные сборные России, Кубы, Ирана и Беларуси.

— Как известно, 7 июля нас вернули обратно на международную арену. Поэтому у нас было мало времени готовиться на эти матчевые встречи. Провели с командой двухдневный сбор. Я считаю, что для такого короткого сбора мы показали весьма неплохой волейбол. Тем не менее очень волнительно играть в международных матчах. Мы уже близки к своему пику и продолжаем двигаться вперед, — сказал главный тренер сборной России по волейболу Константин Брянский.

В первом матче россияне победили команду Ирана — 3:1, затем сборные Беларуси и Кубы с одинаковым результатом — 3:0. Таким образом, Россия уверенно заняла первое место на турнире. Примечательно, что каждая из остальных команд в играх между собой хотя бы раз смогла выиграть. Ключевые встречи турнира собрали на трибунах по несколько тысяч зрителей.

— В республике умеют проводить спортивные мероприятия на высоком уровне. Кроме того, выпала замечательная возможность использовать Дворец борьбы — это личная инициатива главы республики Радия Хабирова, поэтому мы выбрали Уфу для проведения международных матчей. Дворец борьбы является универсальным спортивным объектом, это не центр волейбола, но очень уютный, и зрителям очень удобно смотреть игру, телевизионная картинка получается сногсшибательной.

Поэтому я оцениваю арену на максимальное количество баллов, — отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.