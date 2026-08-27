Последние прикидки

Юлаевцы едва успели передохнуть после матчей на Кубок Республики Башкортостан, как сразу отправились на следующие соревнования. На сей раз их ждал турнир памяти Ромазана в Магнитогорске со своим плотным графиком встреч. Возможно, такая интенсивность поможет хоккеистам быстрее набрать оптимальную форму, а тренерам позволит провести какие-то эксперименты с составом, которые пригодятся в будущем.

Уфимскую часть предсезонных турниров юлаевцы завершили матчем с «Амуром». У них впервые сыграл Родуолд, и первое звено атаки выступило в своем классическом варианте. Как и второе, где вновь в центре был Шипачев. Остался в роли центрального и Алалыкин, его партнерами стали Кузнецов и Горшков.

Вроде состав у «СЮ» получился боевой, но и «Амур» предъявил свои козыри. Хабаровчане оказались чуть осмысленнее в передачах и лучше предлагали себя под пас или бросок. Поначалу это не очень бросалось в глаза, хотя раз за разом у ворот Вязового возникали опасные моменты. Хозяева создавали их меньше, но до поры до времени удачнее ими распоряжались.

Интересно, что первая после начала встречи остановка игры произошла только через пять минут, когда Алалыкин, словно защитник, мощным броском от синей линии открыл счет. Юлаевцы, кстати, потом еще раз — уже в большинстве — вышли вперед по ходу матча. Случилось это после красивой вертикальной трехходовки с тонким последним пасом Шипачева.

Но были в стартовых отрезках и неприятные для уфимцев моменты. В одном из розыгрышей «лишнего» они сначала позволили сопернику выйти один на один со своим голкипером, а потом вообще пропустили контратаку три в двух. Не пошла игра у Жаровского, и тренеры вместо него подняли во второе звено Кузнецова. Не очень ладилась игра центровым у Алалыкина, он хоть и отличился в этой встрече, но с созидательным хоккеем у третьего состава не все было гладко.

Гости тоже забили вполне логичные голы, показав, что и они умеют неплохо играть в пас перед чужими воротами, как и реализовывать большинство. Так что ничейный результат после двух периодов был логичен, и все должно было проясниться в заключительном периоде. С первых минут которого возникло ощущение, что решать судьбу матча будут именно хабаровчане.

Они действовали острее, лишь при удалении у «Амура» юлаевцы могли вновь вырваться вперед. Но не сложилось. После чего инициатива вновь перешла к гостям, и одну из своих быстрых многоходовок прямо под носом у Алалыкина с Жаровским они завершили голом.

Юлаевцы последние пару минут сыграли с экстра-хоккеистом, но, как и в матче с «Ладой», скорее могли пропустить, чем забить. С настроем на встречу большинству игроков «СЮ» не откажешь, но вот в части реализации задуманного у уфимцев мало что получалось. Хабаровчане относились к шайбе бережнее, что и позволило им в итоге чаще находить пути к воротам «СЮ». Наградой «Амуру» за это стала волевая победа и первое место на турнире в Уфе.

По итогам Кубка РБ лучшим бомбардиром был признан юлаевец Максим Кузнецов.

«Салават Юлаев» — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Шайбы «СЮ»: Алалыкин (Кузнецов, Панин), Броссо (Шипачев, Ремпал, бол.).

А вот турнир в Магнитогорске «Салават Юлаев» начал с победы над челябинским «Трактором». Юлаевцы с первых минут выглядели активнее своего соперника. При этом тренеры «СЮ» продолжают эксперименты с составом: большинство нападающих сыграли на турнире в Уфе, но сочетание звеньев атаки было иным.

Тем не менее, за исключением разве что четвертого состава, нападающие уфимцев стабильно создавали проблемы обороне челябинцев. И логично вышли вперед в счете. Сначала Ремпал удачно бросил «с усов» после паса назад от Сучкова, а затем Броссо на пятачке технично поднял шайбу под перекладину. Тем самым реализовав очередное большинство команды.

Кстати, при остальных розыгрышах «лишнего» «СЮ» выглядел не столь убедительно, можно вспомнить разве что бросок Шипачева, угодившего в перекладину.

Казалось, ничто не предвещало юлаевцам особых проблем, но ближе к экватору встречи «Трактор» нащупал свою игру. И одна из его атак завершилась точным броском Легаре. После чего «СЮ» попал еще в одну стрессовую ситуацию: с интервалом в минуту сначала был удален Жаровский, а потом и Алалыкин. Последнего, как уже многих хоккеистов, подвело новое пресловутое правило о задержке игры, когда двухминутным штрафом карается малейший захват шайбы рукой.

Но юлаевцы в обороне выдержали.

Зато не смогли справиться с атакой соперника на старте заключительного периода. Челябинцы втроем ворвались в зону соперника, Легаре смог отклеиться от Шипачева и без помех бросил.

И здесь из тени быстро вышло четвертое звено «СЮ». Орлович-Грудков в итоге выскочил один на один с голкипером «Трактора» и, словно опытный мастер, хладнокровно решил эпизод.

Концовка встречи оказалась на особицу: юлаевцы долго не отдавали сопернику шайбу, мешая ему выпустить экстра-хоккеиста. А когда такая возможность вроде бы появилась, челябинцы пропустили гол. Голкипер «Трактора» был еще на полпути к скамейке запасных, когда Броссо в средней зоне выкрал шайбу у соперника и наказал его за торопливость.

«Салават Юлаев» — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Шайбы «СЮ»: Ремпал (Сучков, Шипачев), Броссо (Шипачев, Алексеев, бол.), Орлович-Грудков (Корбит), Броссо.

Тем временем «Салават Юлаев» официально объявил о подписании легионера из АХЛ Мэтью Маджо.

Форварду 23 года, он может играть как на фланге, так и в центре нападения. Маджо был выбран на драфте клубом «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом раунде. В НХЛ не выступал, после молодежных лиг играл в АХЛ. В прошлом сезоне показал свой лучший результат, набрав 33 очка (12+21) в 63 матчах.

Сообщалось, что форварда также хотел заполучить «Адмирал», но аргументы юлаевцев оказались весомее. По предварительным данным, его зарплата за сезон составит 40 млн рублей.