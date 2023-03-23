Погода подвела?

После разгромной победы над «Велесом» в стартовом матче весенней части чемпионата прибавилось надежд, что «Уфа» воспряла духом. Тем более что тот выигрыш случился назло природе: крупными хлопьями валил снег, да и порывистый жесткий ветер постоянно напоминал о себе. Парадокс, но следующие две игры уфимцы провели при вполне сносной солнечной весенней погоде. И обе проиграли…

Печальная для команды из столицы Башкирии серия началась в Астрахани. Здесь весь матч прошел в попытках команд преодолеть середину поля. У уфимцев это получалось чаще, но обычно им удавалось контролировать мяч только на флангах.

Здесь самым активным был Касинтура. Но сделать точную передачу или совершить рейд в штрафную площадь соперника ни ему, ни его партнерам не удавалось. Раз за разом шли «занудные» навесы на ворота, которые высокорослая оборона «Волгаря» без особых проблем ликвидировала. Так же было и с угловыми: их уфимцы подали за матч девять раз, но ни один не привел к опасному моменту. Проблема гостей была еще и в том, что на тренировке получил травму и не смог участвовать в матче форвард Ортис — как позже выяснилось, восстанавливаться ему придется почти месяц. Единственный серьезный удар пришелся уже на второй тайм, в быстрой контратаке Минаев «выстрелил» с линии штрафной, но голкипер астраханцев отвел угрозу.

Со своей стороны и хозяева долгое время не могли приблизиться к чужим воротам. В первом тайме они разок опасно навешивали в штрафную уфимцев, но завершить комбинацию ударом не получилось. Во втором тайме «Волгарь» на выпад Минаева ответил двумя опасными атаками. В одной из них гостей выручил голкипер Хамхоев, парировавший удар на угловой. После чего атака «Волгаря» продолжилась, и в итоге мяч попал к Ткачуку. Он в штрафной технично переиграл Мухина, оказался один на один с вратарем и уверенно пробил в створ.

В оставшееся время астраханцы внимательно присматривали за своей центральной зоной, так что гости продолжали активничать лишь на флангах и реальных шансов сравнять счет не имели. Зато их начали подводить нервы: за последние четыре минуты уфимцы получили три предупреждения, а главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков вообще в добавленное время заработал красную карточку и был удален с тренерской скамейки. Вердиктом дисциплинарной комиссии он был отлучен от личного участия на два матча.

— Мы сегодня точно не заслужили поражения. У «Волгаря» было два момента, но они из этого минимума выжали максимум.

Хочется сказать спасибо футболистам за самоотдачу. Но прежде всего выигрываются матчи, когда забиваются голы, когда создаются моменты. У команды есть будущее. Будем выбираться из трудного положения, которое сами же себе и создали. Мы 12 раз пропустили в последние 15 минут матча. Это не физика и не психология. Нам просто не везет. Такого невезения я давно не видел. Я еще раз говорю: мы верим в футболистов. Уверен, что исправим ту ситуацию, которая сложилась, — сказал после матча тренер «Уфы» Николай Сафрониди.

«Волгарь» (Астрахань) — «Уфа» 1:0 (0:0). Гол: Ткачук (77).

Казалось бы, когда исправлять ситуацию, как не в домашнем матче с «Шинником». Который, кстати, и в турнирной таблице находился недалеко от уфимцев. И действительно, в дебюте матча инициативой владели хозяева. Они создали несколько моментов, которые при удаче могли завершиться взятием ворот. Но один раз мяч угодил в штангу, в других эпизодах удачно действовали защитники «Шинника», не позволяя сопернику нанести завершающий удар. Затем ситуация начала меняться. Гости все чаще стали организовывать опасные контратаки, но и им какое-то время не удавалось довести их до гола. «Помогли» хозяева, не в самой опасной ситуации заработав пенальти за хоккейно-силовой прием Мухина против соперника в собственной штрафной.

11-метровый был исполнен безукоризненно, а вскоре «Шинник» закрепил успех. Проход по правому флангу завершился диагональной передачей в штрафную, и здесь вновь не оплошал Самойлов: он с ходу сумел нанести левой ногой точный и красивый удар по летящему в воздухе мячу, отправив его в сетку.

В начале второго тайма уфимцы после розыгрыша углового в отчаянной сутолоке во вратарской гостей сумели отставание сократить. Символично, что гол записал на свой счет Касинтура — единственный футболист «Уфы», который и в этом матче по-настоящему был заметен на поле. В дальнейшем встреча протекала достаточно однообразно: хозяева совершали рейды по флангам и пытались навесить мяч в чужую штрафную. И раз за разом проигрывали воздушные дуэли. Что и оставило счет на табло без изменений. После встречи Сафрониди вновь сетовал на невезение, обещал исправиться и продолжать верить в команду.

По большому счету, болельщикам сегодня больше ничего и не остается.

«Уфа» — «Шинник» (Ярославль) — 1:2 (0:2). Голы: 0:1 — Самойлов (31, с пенальти), 0:2 — Самойлов (40), 1:2 — Касинтура (47).