Леденящая жажда скорости

В мире отечественного автомотоспорта март отметился международным фестивалем скорости «Байкальская миля», прошедшем на озере Байкал. Всего в соревнованиях приняли участие 90 пилотов, 41 команда и более ста единиц разнообразной техники — от тяжелых машин серийного производства до штучных изобретений.

Башкирию представила команда Уфимского университета науки и технологий в лице единомышленников студенческого конструкторского бюро «Формула Студент», базирующегося на кафедре двигателей внутреннего сгорания.

Гонщики совершали заезды в двух дисциплинах — 1/8 мили и одна «байкальская» миля (1642 м). Последняя соответствует вовсе не длине дистанции, а глубине озера, над которой была проложена. На обеих дистанциях уфимские студенты, представившие изобретенный ими спортивный болид, завоевали первое место в своем классе.

Вернувшись, они поделились впечатлениями о поездке.

По морозу на скорости 100 км/час

— Болид, с которым мы выступили, изобретали для предстоящих гонок «Формула Студент Россия». Узнав, что на Байкале проводятся соревнования на скорость, решили испытать его, чтобы посмотреть, как машина поведет себя в суровых зимних условиях, — рассказывает аспирант, старший преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания и руководитель студенческого конструкторского бюро «Формула Студент» Максим Разяпов.

Команда отправилась из Уфы в составе десяти человек — аспирантов, магистрантов, студентов вуза, техникума и даже школьника. Все они так или иначе участвовали в создании болида.

На Байкале машину пилотировал 19-летний Арслан Тиников. Будущий инженер учится на втором курсе. Он хотя и опытный гонщик, но соревнования такого масштаба, да еще на скорость были для него в новинку.

— Еще учась в десятом классе, через соцсети узнал, что в УГАТУ есть команда конструкторов. Стал следить за их деятельностью, потому что и сам в то время увлекся машинами и инженерией. К окончанию одиннадцатого класса передо мной не стоял вопрос, куда поступать. После зачисления на первый курс увидел объявление, что идет набор в команду. Пришел и остался в ней. А так как я вожу автомобиль и люблю гонять на картинге, мне доверили пилотирование болида, — рассказал студент.

С Байкала он вернулся вдохновленный природными красотами и успехом на соревнованиях. Протяженные дистанции позволяли разогнаться до максимальной скорости на льду — 115 км/час. Впервые в России такая машина была испытана холодом.

— Она рассчитана на езду в теплое время года. Рама полностью открытая, что было испытанием и для меня. Также я чувствовал все неровности трассы, как бы хорошо ее ни готовили. Болид легкий, и задние колеса на скорости немного даже отрывались от земли. К тому же в Уфе я редко езжу на нем зимой — всего пару раз за сезон. Поэтому понадобилось время, чтобы привыкнуть к зимним шинам. Машина все равно немного буксовала на льду, — вспоминает пилот. — По приезде на Байкал возникли проблемы с аккумулятором, который не выдержал низких температур.

Пришлось его менять. Однако все эти мелкие трудности не помешали нам показать достойный результат.

Руководитель команды подтверждает, что успешно выступить в таких экстремальных условиях — все равно что покорить Эверест. Болид не подвел, значит, сработали хорошо на этапе его проектирования и изготовления. А благодаря выступлению на Байкале поняли, как сделать его еще лучше. Например, стоит поработать над аэродинамикой.

— Это нормально — постоянно улучшать машину и дорабатывать ее. Даже на «Формуле-1», где команды с высококлассными специалистами и многомиллионными бюджетами, работа над болидом идет практически до самых стартов, — говорит Максим Винерович.

Наука и практика

Болид уфимской команды не будет простаивать долго. В первых числах августа на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области стартует инженерное соревнование «Формула Студент Россия», к которому наши студенты активно готовятся. Для сведения: это не гонки, а международный образовательный проект. Для участия в нем студенческие команды за год создают болиды, с которыми затем выступают. Каждый год — новая машина, спроектированная в соответствии с техрег­ламентом соревнований. Мало реализовать проект, его надо защитить перед строгим судейством, которое состоит из лучших инженеров-конструкторов ведущих автопредприятий страны.

Так, болид с четырехцилиндровым двигателем внутреннего сгорания, испытанный на Байкале, имеет объем двигателя 600 куб. см, максимальная мощность — 84 л. с., за четыре секунды машина способна разогнаться до 100 км/час.

— Необходимо обосновать свою идею, применение определенных материалов, стоимость болида, рассчитать его серийный выпуск, презентовать бизнес-план. То есть воспроизводятся условия предприятия в миниатюре — от замысла до производства. Машину студенты не только проектируют, но и собирают сами, создают комплектующие. На нашей кафедре для этого имеются металлообрабатывающие станки, сварочное оборудование, 3D-принтеры. В вузе есть лаборатории для работы с композитами. Некоторые детали по нашим чертежам изготавливаются на предприятиях, например, на УМПО. На «Формуле Студент» машина проходит техническую инспекцию. При малейшей неточности вся годовая работа команды может потерпеть фиаско, — говорит руководитель студенческого конструкторского бюро. — Так ребята на практике учатся применять получаемые в стенах нашего вуза знания. К окончанию учебы они приобретают весомые конкурентные преимущества на рынке труда. Знают, как проектировать, программировать, конструировать, изготавливать детали.

Через студенческое конструкторское бюро проходит в среднем по сто человек в год, но остаются только те, кому по-настоящему интересно конструировать, тратить свободное время на кропотливую работу, остающуюся за кадром. А гонки, как вишенка на торте — тестирование изобретения в действии. На «Формуле Студент» болид предстоит продемонстрировать в таких динамических дисциплинах, как трасса-восьмерка, спринт, энергетическая эффективность, и самое главное и сложное — гонка на выносливость. Арслан Тиников и другие ребята готовятся к ним заранее.

— Выносливость — самая важная дисциплина, покоряется немногим. Это последняя гонка соревнований на 50 километров, подтверждающая, насколько правильно спроектирована машина. Если что-то сделано плохо, обязательно будет поломка, но останавливаться на починку запрещено. Обнаружился дефект — экипаж снимается с дистанции и получает за нее ноль баллов, — говорит Арслан.

Ребятам хочется взять в этом году долгожданный реванш. В 2022-м команда заняла третье место, годом ранее — второе.

Болид с двигателем внутреннего сгорания, испытанный на Байкале, не первая и не единственная разработка команды студентов при наставничестве Максима Разяпова. Есть и другие проекты, в том числе по заказу производителей с перспективой серийного выпуска. К примеру, гибридный снегоход. А на «Байкальскую милю» ребята изначально планировали поехать с болидом на реактивной тяге, но не успели его доработать. Параллельно уже идет проектирование электрического болида. Его также планируется представить на «Формуле Студент» в августе.