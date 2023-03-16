Финальный розыгрыш

За три тура до окончания предварительного этапа мужского волейбольного чемпионата России ВК «Урал» остается на шестой строчке турнирной таблицы. Несколько подрастеряв первоначальный пыл и задор, уфимская команда, тем не менее, обеспечила себе участие в финальном розыгрыше национального первенства. Прямо скажем, что творится внутри клуба — не совсем понятно болельщикам, они вынуждены ловить внешние признаки некоторой усталости игроков и тренеров команды на данном этапе.

В 23-м туре волейбольной суперлиги «Урал» принимал на домашней площадке дебютанта российского чемпионата — минского «Строителя». Проблем у хозяев не возникло — уфимцы чисто взяли три партии, точно так же, как и в первом круге в гостях в Минске.

Понятно, что подопечные Олега Микановича только нащупывают свою игру в одном из сильнейших чемпионатов мира. А за такую школу приходится платить дорогой ценой — «Строитель» в турнирной таблице плещется на самом дне, впрочем, и первый заплыв белорусов в суперлигу еще в нулевых был не самым успешным. Тем не менее, игровые задачи каждая команда ставит объективные и отрабатывает их в полной мере.

Впервые под сводами волейбольного комплекса «Динамо» в Уфе прозвучал гимн Беларуси, торжественность момента была соблюдена. Наставник «Урала» Юрий Лисицкий уже к концу первого сета усадил на скамейку основного доигровщика Эсфандиара и дал возможность проявить себя в оставшихся сетах практически всем игрокам состава уфимцев.

«Строителю» удавалось вести по ходу каждого из сыгранных сетов, но к концовке подопечные Олега Микановича ошибались все чаще, так что не помогали видеочелленджи. Сценарий первой встречи в регулярке отыгран был по тем же нотам: 25:23, 25:18 и 25:20. Уфимцы поднялись на пятую строчку в турнирной таблице и отправились готовиться к выездному матчу с ВК «Енисей».

Игра с «Енисеем» стала своего рода переломным моментом для «Урала», обозначением периода усталости. После проигрыша менеджмент клуба сменил наставника уфимцев, и сейчас их ведет Антон Малышев. Справедливости ради заметим, что особенно твердой руководящей, или, вернее сказать, стилеобразующей тренерской руки в ВК «Урал» в этом сезоне не наблюдается.

В 27-м туре суперлиги «Урал» встречался на домашней площадке с одним из лидеров чемпионата — ВК «Динамо» из Москвы. Уфимцы в напряженном матче уступили гостям 1:3. Похоже, игроки и сами не верили в пусть трудную, но волевую победу дома, решив поберечь силы на оставшемся отрезке регулярки. Иначе чем можно объяснить решение наставника темно-синих Антона Малышева оставить вне игры доигровщика Егора Феоктистова и диагонального Романа Поталюка?

Капитанскую повязку на этот матч надел связующий уфимцев Максимилиано Каванна.

Главный же тренер «Динамо» Константин Брянский (он же наставник национальной сборной) выставил боевой состав, и все равно первая партия осталась за «Уралом» — 28:26. Затем ошибок, прежде всего на подачах, а после и в приеме стало больше. И «Динамо» неумолимо забрало подряд три сета — 17:25, 22:25, 22:25. Зато Антон Малышев смог задействовать в игре практически всех игроков клуба настолько, сколько за весь сезон не играли ни доигровщик Даниил Харитонов, ни блокирующий Иван Демаков.

Шансы все-таки оставить на своем поле одно очко у «Урала», признаемся, были. Но ушли с площадки, по-видимому, из-за травм, сначала центральный Самойленко, потом доигровщик Эсфандиар, и команде не хватило задора взять четвертый по счету сет.

«Уралу» в регулярке осталось сыграть два матча — в серии из пяти игр с соперниками, каждый из которых находится выше в турнирной таблице. С лидерами играть непросто, а уж тем более с набравшими сумасшедший темп, поэтому логично предположить, что тренерский штаб несколько отпустит вожжи, дав прийти в себя ведущим игрокам. Впереди квалификационный раунд плей-офф суперлиги, когда команды, занявшие с 5 по 12 места, сыграют между собой, верхняя четверка избавлена от нервного отбора.

С большой долей вероятности соперником уфимцев станет кемеровский «Кузбасс» либо новоуренгойский «Факел», у последнего, кстати, «Урал» выигрывал по ходу чемпионата. Чтобы выйти в четвертьфинал суперлиги, конечно, придется приложить сверхусилия. А пока ждем последнюю домашнюю игру регулярки: 19 марта в гости в Уфу приедет безусловный лидер национального волейбола «Зенит-Казань». Будет дерби, будет — битва.