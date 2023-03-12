Заряд на борьбу

Юношеская команда Кармаскалинского района стала победителем первенства министерства образования и науки республики по мини-футболу в старшей возрастной группе.

До этого сборная района дважды выходила в финал первенства и становилась второй. В этом году ребята сумели переломить ситуацию в свою пользу.

— Зональные соревнования наши ребята прошли очень уверенно, — рассказывает наставник сборной, тренер ДЮСШ села Кармаскалы Фанис Габдуллин. — В шести играх было шесть побед. И на финал ехали как одни из фаворитов. Финальные соревнования проходили в Шаране. В них приняли участие десять лучших команд республики. В групповых играх было сложнее — на поле выходили сильные соперники. Но наша команда показала себя и смогла пройти дальше.

Защитник команды Данил Хамитов был признан лучшим игроком. Качество его игры было очень высоким, не зря его привлекают в мужскую сборную района по футболу.

— Всю борьбу с соперниками он взял на себя. И забил со своей половины два шедевральных гола, — не скрывает гордости за своего воспитанника тренер.

Он также рассказал, что они с командой заявились в Высшую лигу А, где играют другие, более опытные команды. Для ребят это хорошая практика, уверен наставник.

Кармаскалинская школа мини-футбола считается в республике сильной. В районе созданы хорошие условия для развития этого направления. Например, в физкультурно-оздоровительном комплексе детско-юношеской спортивной школы села Кармаскалы есть зал размером 40 на 20 метров — таким помещением мало кто может похвастаться, замечает Фанис Габдуллин. В секции футбола занимаются ребята с 1 по 11 класс. В ДЮСШ работают шесть тренеров по футболу, все делают сообща и достигают хороших результатов.

Есть в районе и своя школьная футбольная лига, в которой играют восемь команд самых крупных учебных заведений муниципалитета. В дальнейшем в нее будут включены все школы района.

Традиционно сильный в Кармаскалинском районе и женский мини-футбол. В 2020 году девушки выиграли зону «Урал — Западная Сибирь» и вышли в финал, хотя сельской команде было непросто играть со сборными из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы. В этом году спортсменки 2008 — 2009 годов рождения на республиканских соревнованиях по футболу вошли в тройку лидеров. Воспитанница команды Дарья Медведева нынче играет в футбольном клубе «Уфа», а Зарина Данилова — в школе олимпийского резерва «Вахитовская» в Казани.

В 2017 году Фанис Габдуллин организовал в Кармаскалах футбольную секцию для самых маленьких — дошколят 3 — 6 лет.

— Инициаторами стали сами родители, — рассказывает он. — Я тренировал группу семилеток, и ко мне приходили мамы и папы с пяти-шестилетками и просили взять их детей тренироваться. Малышам играть с ребятами постарше было сложно, и тогда появилась идея открыть группу для дошколят. Обратился к руководству ДЮСШ с предложением, и меня поддержали. Конечно, секция для дошколят платная, но пользуется большим спросом. В футболе важно начинать с раннего возраста. Взращивать спортсмена нужно с юных лет. Что касается прогресса у детей, то он налицо. Сначала малыши просто бегали и шалили. Сейчас уже играют в футбол, переживают за результат.

Кармаскалинский район.