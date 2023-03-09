Ещё не вечер?

Отдавая должное владивостокскому «Адмиралу», болельщики «Салавата Юлаева» перед стартом плей-офф все-таки были полны оптимизма.

Общение в соцсетях на 90 процентов сводилось к обсуждению того, сколько матчей, один или два, уфимцы максимум могут проиграть дальневосточной команде. Стартовые встречи, кажется, опустили всех на грешную землю.

Из первых трех кубковых игр юлаевцы уступили в двух. Получается, что победный уфимский матч, когда у «Салавата Юлаева» пошла игра в большинстве, стоит вроде как особняком. Но и здесь не будем наивными — гостей, несмотря на все их бравурно-победные заявления, вполне устраивал ничейный исход встреч на чужом льду.

Зато «Адмиралу» удалось накопить сил и, главное, эмоций на очередной нечетный поединок. Так что самые драматичные серии этого противостояния, похоже, еще впереди. А пока присмотримся к цифрам — благо они могут многое рассказать о борьбе двух клубов.

Да и в «Адмирале» есть несколько мастеров-легионеров, которые могут и забить, и передачу тонкую отдать. Но не зря говорят, что матчи плей-офф выигрывают третьи-четвертые звенья. У «Салавата Юлаева» четвертое звено нападения, напомним, выглядит так: Тимкин — Картаев — Санников. И вот их показатель полезности после трех встреч: у Тимкина и Картаева по минус 3, у Санникова «-1». А заменивший его в третьем матче Скориков сразу схлопотал «-2». У «Адмирала» только один нападающий за три игры ушел в показатель с «-2» — это форвард четвертого звена Шевченко.

По полезности действий у юлаевцев среди нападающих единоличный лидер — Дроздов с показателем «+4». На один балл от него отстал Башкиров. По скромной плюсовой единичке заработали Кадейкин и Пименов. На этом конструктивный список нападающих «СЮ» исчерпывается — у остальных или нули, или скромный минус. У соперника такой положительный ростер всего на одну фамилию больше, но и провалов ни у кого, за исключением уже упомянутого Шевченко, нет. В минусе — четверо нападающих против шести у «СЮ».

Теперь посмотрим на игроков обороны. У юлаевцев в минусе Науменков, Бирюков (по «-2») и Коледов («-1»). При этом Бирюков проводит на льду намного меньше времени, чем его коллеги по амплуа. У «Адмирала», как ни парадоксально, в минус ушли легионеры Шулак («-2») и Уильямс («-1»). Не сказать, что они играют намного больше других, зато выходят против сильнейших уфимских нападающих. А вот их товарищи по обороне строй, как видите, держат. И порой результативно атакуют: у Хамидуллина и Лисовца каждый четвертый «выстрел» становился результативным, у Паутова — каждый пятый. Среди защитников юлаевцев только Мухамадуллин смог разок забросить шайбу, но для этого он сделал 11 бросков. А вообще игроки обороны дальневосточной команды 42 раза проверяли голкипера «СЮ» на прочность и трижды добились успеха. У уфимцев в общей сложности было 35 попыток, из них результативных, напомним, только одна. Эффективность в 2,5 раза ниже.

Ну и о вратарях. Юлаевец Илья Ежов остается верен себе, пропуская меньше двух шайб за матч. Формально его оппонент из «Адмирала» Никита Серебряков в плей-офф играет хуже: и пропускает чаще, и отбивает шайбы не так успешно. Но это — формально. На самом деле его действия вызывали невольное восхищение даже у болельщиков «Салавата Юлаева» — Никита тащил шайбы, которым, казалось, уже самое место в воротах. Статистику Илье во многом подпортила вторая встреча. Но таких ляпов, когда уфимцы Ежов и Науменков в третьем поединке на пару подарили шайбу соперникам, он не допускал.

Изучая статистику, сразу можно увидеть и юлаевские резервы. Здесь и более строгая игра четвертого звена, и эффективность защитников в атаке, и точность последнего броска наших форвардов. По итогам регулярки девять форвардов «СЮ» забивали голы минимум с десятой попытки, пока таких только четверо.

А главное, о чем не расскажут никакие цифры, юлаевцы могут прибавить в характере. Наблюдая за игрой уфимцев в первой встрече, порой создавалось впечатление, что не «Адмирал» добирался до Уфы семь часов на самолете, а именно хоккеисты «Салавата Юлаева» прибыли во Владивосток после дальнего перелета и поэтому выглядели уставшими. А третий поединок? Гости спокойно вели с преимуществом в два гола, а затем словно испугались и привезли в собственные ворота две шайбы.

Добив себя голом в овертайме.

Вообще считается, что игра в овертайме — это скорее про характер, а не про мастерство. Пока обе попытки уфимцы смазали. И это тоже повод юлаевцам по-другому взглянуть на себя.

1 матч. «Салават Юлаев» — «Адмирал» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Шайбы: 0:1 — Файзуллин (25.05), 1:1 — Хмелевский (Кадейкин, Науменков, 37.50, бол.), 1:2 — Корбит (76.51).

2 матч. «Салават Юлаев» — «Адмирал» — 5:2 (3:1, 2:1, 0:0). Шайбы: 1:0 — Мухамадуллин (Науменков, Шмелев, 01.52, бол.), 1:1 — Криштоф (04.27), 2:1 — Башкиров (Дроздов, Панин, 14.43), 3:1 — Кадейкин (Алалыкин, Мерфи, 19.21), 4:1 — Дроздов (Мухамадуллин, 29.33), 5:1 — Хмелевский (Шмелев, Науменков, 30.49, б.бол.), 5:2 — Берлев (37.56, бол.),

3 матч. «Адмирал» — «Салават Юлаев» — 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0). Шайбы: 0:1 — Пименов (Дроздов, Башкиров, 37.32), 0:2 — Кулемин (Кадейкин, 38.51), 1:2 — Хамидуллин (43.29), 2:2 — Лисовец (56.35), 3:2 — Паутов (Файзуллин, 74.26).

После трех игр счет в серии 2:1 в пользу «Адмирала».