Башкирский ниндзя

Зульфия Асгатовна Аминева из деревни Ильчигулово, одна из ведущих учителей башкирского языка в Учалинском районе, рассказала о том, что ее сын Загир стал участником экстремального шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС. Она сама, супруга Загира и дочка даже ездили болеть за него. Колоритный получился «Суперниндзя» на башкирский лад — в образе батыра в национальном головном уборе — малахае.

Звоню спортсмену-экстремалу:

— Беспокойный вы человек, оказывается…

— Согласен, не могу сидеть на одном месте. Это, наверное, издержки спортивного характера. Манит меня всегда что-то новое. Зная мой неугомонный нрав, жена предложила отправить видеовизитку для участия в этом конкурсе. Получил приглашение на кастинг в Казань. Вообще-то, я уверенный в себе человек, но тут немного даже подрастерялся. Человек 400 собралось, все крутые до невозможности. Требовалось продемонстрировать физическую подготовку, пройти испытания и покрасочнее рассказать о себе. Тут, конечно, потребовалась изюминка. А моя изюминка — это национальный колорит. Малахай, к примеру, — улыбается Загир.

Сделаю отступление. Пусть не возникнет ложное впечатление, что национальный колорит — только для видимости. Нет, Загир Рамилевич настоящий патриот. В совершенстве знает башкирский язык, хотя учился и взрослел не в родной деревне, а в Уфе. У них в семье все как на подбор знатоки и пропагандисты башкирского языка, культуры и национальных обычаев. Если кто слышал про «бегущего башкира», так это и есть его прозвище, которое дали фанаты. Он и сам признается:

— Мне приятно представлять башкирский народ, национальную культуру, республиканский спорт, вдохновлять молодежь на здоровый образ жизни, большие спортивные достижения.

Кстати, сейчас у него есть своя команда «Бегущий башкир».

Но послушаем его рассказ о шоу.

— Это были гонки с искусственными препятствиями: стенами, бродами, рукоходами, канатами и т.д., — перечисляет собеседник. — Для меня как бегуна крайне важно было тренировать хватку, предплечья и прыжки. На что у меня ушло два месяца. Записался на «Гонку героев», которая проходила на новой специализированной площадке «Авангард» в парке «Патриот». Помогли с подготовкой люди, у которых за плечами опыт участия в таких проектах.

Сами съемки проходили в Минеральных Водах ночью, при очень сложных погодных условиях — шел дождь, было холодно. Понятное дело, все волновались, кипели эмоции, адреналин зашкаливал…

— С первыми испытаниями справился, — вспоминает Загир Аминев. — Очень сильно переживал за «Бамбуковую рощу», но ошибся во время прохождения «Воздушной переправы». Нужно было, передвигаясь на руках по кольцам, пересечь переправу и поймать светящееся кольцо. Чуть потерял концентрацию, задел одной ногой воду, а это — дисквалификация. В принципе, ничего сложного не было, просто не хватило техничности. Обидно. Хотя с самого начала не настраивался на победу. Хотелось в первую очередь испытать себя.

От мамы Загира я узнала, что он из нефтяника переквалифицировался в учителя физкультуры, работает в уфимской башкирской гимназии № 20. Кого-то новость может обескуражить. Ну, скажите мне, кто поменяет карьерный рост, высокооплачиваемую работу в крупной нефтяной компании на должность рядового учителя физкультуры?

— Я не удивилась, — неожиданно призналась Зульфия Асгатовна. — К этому все шло.

— Наверное, учительство было в крови, — соглашается и сам Загир. — У меня ведь и дедушка, и бабушка, и мама учителя.

К такому серьезному шагу его подтолкнула и любовь к спорту.

— На Севере, на базе нефтяников, просто не было возможности для любимого занятия. И я действительно страдал от этого. Спорт для меня уже давно перестал быть простым увлечением. Спорт — моя жизнь. Это не пафосные слова. Зимой занимаюсь лыжами, летом — бегом. Я всегда бегал — в школе, в вузе, а теперь — и на работе.

— Он еще классе в шестом начал заниматься лыжами. Ориентиром были папа и дядя. Они были постоянными участниками районных соревнований. А еще сын играл на курае, посещал танцевальный и театральный кружки, проходил школу юного туриста и хорошо учился. С ним никогда не было проблем, — рассказывает Зульфия Асгатовна. — Он очень активная личность. Участвовал в проекте «Йөрәк һүҙе» («Слово сердца»), в массовке на съемках фильма «Первая республика».

Потом была эпизодическая роль в фильме «Хайбулла».

Кстати, Загир Рамилевич дипломированный учитель физкультуры, получил второе высшее образование. Ведет уроки физкультуры в 4 — 7-х классах. Есть первые успехи: удалось собрать школьную команду лыжников, которая недавно заняла второе место по Советскому району столицы. Сейчас готовятся к новым стартам.

КСТАТИ

В премьерном показе спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя» участвовали 175 сильнейших атлетов, бросивших вызов самой сложной полосе препятствий в мире. Суть программы в том, чтобы испытать себя, выйти на полосу препятствий и постараться пройти как можно дальше. Создатели российской версии международного проекта получили больше двух тысяч заявок. В итоге в борьбу вступили участники со всей страны. Уфимец Владимир Старцев в отборочном туре уже прошел в финал экстремального шоу.

Также ждем выступления еще двух наших земляков — уфимцев Всеволода Пильщикова и Ивана Волкова.