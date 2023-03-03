Силы духа оказалось мало

Стремительно пролетели зимние футбольные каникулы. Впрочем, уфимская команда морозов практически не видела — два предыдущих месяца она провела на сборах в Турции, а в столицу Башкирии приехала только на официальный кубковый матч. Первое свидание со своими болельщиками оказалось противоречивым.

На южных сборах уфимцы не дали особых информационных поводов говорить о себе. В части результатов команда отметилась забавной победой с двузначным числом над местными любителями, а вот в играх с профессиональными командами ничем себя не проявила. На ее счету оказались победа над «Кубанью» (2:1) и «Родиной» молодежной (1:0), ничьи с клубами из Узбекистана «Локомотив» (1:1) и «Навбахор» (1:1), «Родина» (0:0), а также поражения от «Слога Добой» (0:1) и «Рубина» (0:2).

После многочисленных осенних заявлений генерального директора клуба Шамиля Газизова о необходимости укрепления состава ожидалось, что хотя бы в части приобретения футболистов произойдут интересные события. Полуискусственный хайп вокруг появления Романа Павлюченко окончился ничем. Реальность же такова: уфимский клуб покинули защитники Константин и Заурбек Плиевы, Александр Масалов и Олег Дзантиев. Новичками стали вратарь Хазбулат Хамхоев из махачкалинского «Динамо», защитники Константин Ерохин («СКА-Ростов») и Александр Мухин («Ростов»), полузащитник Алан Хугаев («Алания»). В общем, и пополнение не показалось впечатляющим.

Тем с большим нетерпением ждали болельщики первый домашний матч своей команды — игру на Кубок России с грозненским «Ахматом». Кроме формальных показателей можно было надеяться, что молодежь, которой в «Уфе» достаточно, сумела в межсезонье серьезно прибавить в части мастерства. И что у уфимцев наконец-то загорятся глаза и они предстанут командой, наполненной эмоциями. Забегая вперед, можно сказать, что во многом эти надежды оправдались.

Игра носила действительно кубковый характер, но уровень мастерства у соперников все-таки оказался разным. Хозяева старались за счет прорывов по флангам проникнуть на чужую половину поля, однако перевести мяч ближе к воротам и нанести в итоге точный удар у них раз за разом не получалось. Гости постепенно установили контроль за серединой поля и организовали несколько разящих выпадов. Не хватило уфимцам взаимопонимания и в центре собственной обороны, что наслоилось на индивидуальные ошибки в выборе позиции. В результате Агаларов получил шанс выскочить один на один с Кукушкиным, а Садулаев смог нанести точный дальний удар в угол ворот. Все это закончилось двумя голами, еще в паре эпизодов голкипер хозяев сумел свою команду выручить.

А вот второй тайм прошел с территориальным преимуществом команды из Башкирии. Отчасти в этом виноваты и сами грозненцы, решившие, видимо, спокойно сыграть на удержание счета. Однако уфимцы проявили и характер, и настырность, успешно компенсируя самоотдачей нехватку класса. В одном из эпизодов футболист «Ахмата» в своей штрафной снес Касинтуру, за что и был наказан одиннадцатиметровым. Его четко исполнил Ортис. По-настоящему голевых моментов хозяева больше на свой счет не записали — за исключением разве что дальнего красивого удара Емельянова под перекладину, но показали очень динамичный, волевой футбол. В итоге уфимцы хотя и проиграли, но за стремление сражаться до последнего заслужили аплодисменты зрителей.

Хватит ли такого эмоционального накала «Уфе» на весеннюю часть сезона? Пожалуй, это будет главная интрига ближайших месяцев.

«Уфа» — «Ахмат» (Грозный) — 1:2 (0:2). Голы: 0:1 — Агаларов (36), 0:2 — Садулаев (45), 1:2 — Ортис (67, пенальти).