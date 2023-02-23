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Вчера, 22:15

Победы под микроскопом

Чем ближе финиш, тем острее соперничество команд за лидерские позиции

пресс-служба ХК «Салават Юлаев» Порой перед воротами бывает так тесно от хоккеистов, что шайбе там места не находится.
Порой перед воротами бывает так тесно от хоккеистов, что шайбе там места не находится.Фото:пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Минувшая неделя ничуть не прояснила ситуацию в Восточной конференции КХЛ. Обычно за три тура до финиша регулярного чемпионата команды начинали «подбирать» себе соперника под плей-офф, хотя и не сознавались в этом. Сейчас, когда расстояние между вторым и шестым местами составляет всего одно или два очка, болельщику разглядеть будущие кубковые расклады невозможно даже под микроскопом.

Зато от каждого матча можно ждать захватывающего, боевого хоккея. Как это было, например, в Омске в противостоянии «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

Матч ожидаемо начался с атак хозяев, однако первыми отличились юлаевцы. Мухамадуллин в стиле заправского форварда устремился с шайбой на чужой пятачок, вытянув на себя защитников и голкипера хозяев. Чем и воспользовался Картаев, поразивший после удачного отскока уже фактически пустые ворота. После чего при взаимных атаках омичам дважды улыбнулась удача — шайба после бросков уфимцев попадала в каркас ворот «Авангарда».

Второй период также начался с давления омичей, но продолжалось это недолго. Юлаевцы не только выровняли ситуацию на льду, но и ближе к экватору матча перехватили инициативу. Они воспользовались дальней скамейкой и провели затяжную атаку, не позволяя хозяевам смениться. Все закончилось еще одним голом Картаева, на сей раз он воспользовался передачей из-за чужих ворот Санникова. Команды и в этом игровом отрезке обменялись попаданиями в каркас ворот.

В заключительной трети матча юлаевцы не стали играть на удержание счета и создали не меньше голевых моментов, чем их соперники. За две минуты до окончания встречи тренеры «Авангарда» заменили голкипера на полевого хоккеиста, и через 50 секунд Буше смог пробить оборону уфимцев. На что гости чуть позже ответили перехватом, завершившимся выходом в гордом одиночестве к чужим пустым воротам Кулемина. Эта победа, кстати, стала для «СЮ» пятой подряд.

— Хороший был матч с нашей стороны. Вначале «Авангард» действовал неплохо, были хорошие позиционные атаки. Мы грамотно сыграли в обороне, Андрей Кареев здорово действовал в воротах. Был виден настрой, нацеленность и желание. Хочу отметить тройку Картаева, они создали два гола, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке, — сказал по окончании той встречи главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Шайбы: 0:1 — Картаев (Мухамадуллин, Санников, 09.52), 0:2 — Картаев (Санников, Тимкин, 32.40), 1:2 — Буше (Грицюк, Чистяков, 58.48), 1:3 — Кулемин (Шмелев, 59.24, п.в.).

А затем была домашняя встреча с «Сибирью». И выглядела она совсем по-другому.

Юлаевцы за весь матч так и не смогли, по большому счету, продемонстрировать своих лидерских качеств. Они словно были уверены, что шайба рано или поздно сама окажется в воротах соперника, поэтому в их атаках не было привычной быстроты и агрессивности. Как это часто бывает в таких случаях, уфимцы в итоге оказались в роли отыгрывающихся. Бросок от синей линии новосибирца Мерфи пришелся в собственного игрока Пьянова, от которого шайба и отскочила в ворота.

Хозяева несколько раз имели численное преимущество, но разыгрывали его неубедительно. Единственным исключением стал конец первого периода, когда они на 19 секунд получили перевес сразу в двух игроков и свой шанс использовали. Хмелевский послал шайбу вдоль ворот, а Мухамадуллин сразу переправил ее в сетку. На все про все юлаевцам потребовалось семь секунд.

В дальнейшем оборона у обеих команд явно превосходила нападение. В овертайме соперники периодически меняли голкиперов на полевых игроков, но тоже безрезультатно. Новосибирцы в дополнительное время заработали удаление, но и с заменой Ежова на нападающего хозяева ничего из ситуации выжать не смогли. В итоге все решили буллиты.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты — 0:1). Шайбы: 0:1 — Пьянов (Мерфи, Шаров, 09.21), 1:1 — Мухамадуллин (Хмелевский, Шмелев, 18.52, б.бол.), 1:2 — Шаров (65, победный буллит).

А вот Виктор Козлов увидел этот матч так:

— Хорошая игра с нашей стороны, много позитива. Играли против команды, которая хорошо обороняется, опасно контратакует. Выстояли в меньшинстве и продолжали с первой до последней минуты показывать свой хоккей. Забей в большинстве, возможно, игра бы поменялась.

— Гол придал сопернику силы, они поверили в себя, но потом мы нашли свою игру, стали лучше действовать и создавать моменты. Вот только в большинстве не хватало хорошего паса и завершающего броска, но мы работаем над этим. Немного не получалось, но надо перебороть себя, тогда все будет хорошо, — считает юлаевский форвард Степан Санников.

Впереди у «Салавата Юлаева» захватывающий дух финиш. Уфимцы проведут три последних матча регулярного сезона на выезде с привычно тяжелыми соперниками из Екатеринбурга, Новосибирска и Омска.

— Конечно, сейчас каждая игра — это генеральная репетиция плей-офф. Сейчас важно оттачивать не только тактику, но и игру в своем звене, кто за что отвечает, — поделился перед поездкой своим мнением капитан «СЮ» Григорий Панин.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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