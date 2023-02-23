Победы под микроскопом

Минувшая неделя ничуть не прояснила ситуацию в Восточной конференции КХЛ. Обычно за три тура до финиша регулярного чемпионата команды начинали «подбирать» себе соперника под плей-офф, хотя и не сознавались в этом. Сейчас, когда расстояние между вторым и шестым местами составляет всего одно или два очка, болельщику разглядеть будущие кубковые расклады невозможно даже под микроскопом.

Зато от каждого матча можно ждать захватывающего, боевого хоккея. Как это было, например, в Омске в противостоянии «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

Матч ожидаемо начался с атак хозяев, однако первыми отличились юлаевцы. Мухамадуллин в стиле заправского форварда устремился с шайбой на чужой пятачок, вытянув на себя защитников и голкипера хозяев. Чем и воспользовался Картаев, поразивший после удачного отскока уже фактически пустые ворота. После чего при взаимных атаках омичам дважды улыбнулась удача — шайба после бросков уфимцев попадала в каркас ворот «Авангарда».

Второй период также начался с давления омичей, но продолжалось это недолго. Юлаевцы не только выровняли ситуацию на льду, но и ближе к экватору матча перехватили инициативу. Они воспользовались дальней скамейкой и провели затяжную атаку, не позволяя хозяевам смениться. Все закончилось еще одним голом Картаева, на сей раз он воспользовался передачей из-за чужих ворот Санникова. Команды и в этом игровом отрезке обменялись попаданиями в каркас ворот.

В заключительной трети матча юлаевцы не стали играть на удержание счета и создали не меньше голевых моментов, чем их соперники. За две минуты до окончания встречи тренеры «Авангарда» заменили голкипера на полевого хоккеиста, и через 50 секунд Буше смог пробить оборону уфимцев. На что гости чуть позже ответили перехватом, завершившимся выходом в гордом одиночестве к чужим пустым воротам Кулемина. Эта победа, кстати, стала для «СЮ» пятой подряд.

— Хороший был матч с нашей стороны. Вначале «Авангард» действовал неплохо, были хорошие позиционные атаки. Мы грамотно сыграли в обороне, Андрей Кареев здорово действовал в воротах. Был виден настрой, нацеленность и желание. Хочу отметить тройку Картаева, они создали два гола, хорошо сыграли и в обороне, и в атаке, — сказал по окончании той встречи главный тренер юлаевцев Виктор Козлов.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). Шайбы: 0:1 — Картаев (Мухамадуллин, Санников, 09.52), 0:2 — Картаев (Санников, Тимкин, 32.40), 1:2 — Буше (Грицюк, Чистяков, 58.48), 1:3 — Кулемин (Шмелев, 59.24, п.в.).

А затем была домашняя встреча с «Сибирью». И выглядела она совсем по-другому.

Юлаевцы за весь матч так и не смогли, по большому счету, продемонстрировать своих лидерских качеств. Они словно были уверены, что шайба рано или поздно сама окажется в воротах соперника, поэтому в их атаках не было привычной быстроты и агрессивности. Как это часто бывает в таких случаях, уфимцы в итоге оказались в роли отыгрывающихся. Бросок от синей линии новосибирца Мерфи пришелся в собственного игрока Пьянова, от которого шайба и отскочила в ворота.

Хозяева несколько раз имели численное преимущество, но разыгрывали его неубедительно. Единственным исключением стал конец первого периода, когда они на 19 секунд получили перевес сразу в двух игроков и свой шанс использовали. Хмелевский послал шайбу вдоль ворот, а Мухамадуллин сразу переправил ее в сетку. На все про все юлаевцам потребовалось семь секунд.

В дальнейшем оборона у обеих команд явно превосходила нападение. В овертайме соперники периодически меняли голкиперов на полевых игроков, но тоже безрезультатно. Новосибирцы в дополнительное время заработали удаление, но и с заменой Ежова на нападающего хозяева ничего из ситуации выжать не смогли. В итоге все решили буллиты.

«Салават Юлаев» — «Сибирь» — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, буллиты — 0:1). Шайбы: 0:1 — Пьянов (Мерфи, Шаров, 09.21), 1:1 — Мухамадуллин (Хмелевский, Шмелев, 18.52, б.бол.), 1:2 — Шаров (65, победный буллит).

А вот Виктор Козлов увидел этот матч так:

— Хорошая игра с нашей стороны, много позитива. Играли против команды, которая хорошо обороняется, опасно контратакует. Выстояли в меньшинстве и продолжали с первой до последней минуты показывать свой хоккей. Забей в большинстве, возможно, игра бы поменялась.

— Гол придал сопернику силы, они поверили в себя, но потом мы нашли свою игру, стали лучше действовать и создавать моменты. Вот только в большинстве не хватало хорошего паса и завершающего броска, но мы работаем над этим. Немного не получалось, но надо перебороть себя, тогда все будет хорошо, — считает юлаевский форвард Степан Санников.

Впереди у «Салавата Юлаева» захватывающий дух финиш. Уфимцы проведут три последних матча регулярного сезона на выезде с привычно тяжелыми соперниками из Екатеринбурга, Новосибирска и Омска.

— Конечно, сейчас каждая игра — это генеральная репетиция плей-офф. Сейчас важно оттачивать не только тактику, но и игру в своем звене, кто за что отвечает, — поделился перед поездкой своим мнением капитан «СЮ» Григорий Панин.