Остались при своих

В один голос специалисты заявляют, что борьба в чемпионате КХЛ идет очень острая. Никто из клубов не хочет отступать со своих позиций.

Вот и «Салават Юлаев» одержал три победы подряд, но формально так и не смог подняться выше своего шестого места.

При этом уфимцев отделяет от идущей на втором месте «Сибири» всего одно очко. Правда, это было до вчерашнего вечера, когда юлаевцы сыграли в Омске с «Авангардом». Тот матч мог как-то повлиять на расклад в верхах Восточной конференции, но не принципиально.

Важнее, наверное, другое. В прошлые сезоны, да порой и в нынешнем, мы не раз становились свидетелями того, как «Салават Юлаев» проигрывал командам, которые были заведомо его слабее. Хотя умение брать «свои» очки и считается высоким классом для любого спортивного клуба. В начале февраля юлаевцы от «подарков» воздержались. В матче с «Куньлунем» победа получилась, что называется, со скрипом, зато потом дело пошло как по маслу.

Что касается матча с китайской командой, то здесь хозяевам удались первые минуты встречи. Две атаки с ходу и точные броски со средней дистанции позволили юлаевцам выйти вперед в счете. После чего тренеры «Куньлуня» взяли тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в боевое состояние. Отчасти им это удалось. Гости и дальше в основном оборонялись, но делали это уже более аккуратно. С другой стороны, и уфимцы не прилагали особых усилий, дабы нарастить преимущество.

В такой же манере хозяева продолжали действовать и во втором периоде. Чем китайская команда однажды воспользовалась, удачно разыграв большинство. Скользкий счет не изменил картины на льду, хоккеисты «Салавата Юлаева» по-прежнему играли несколько академично и не часто всерьез беспокоили вратаря «Куньлуня». Исключением был момент, когда хозяева в конце матча опасно разыграли «лишнего». Но счет на табло не изменился. А вот когда гости создали искусственное большинство, заменив голкипера на полевого хоккеиста, то быстро сравняли результат.

В овертайме уже юлаевцы традиционно заменили Ежова на полевого игрока. В одном из эпизодов Науменков сначала попал в штангу, а после повторного его броска Хмелевский удачно изменил полет шайбы.

«Салават Юлаев» — «Куньлунь РС» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Шайбы: 1:0 — Алалыкин (Пустозеров, 03.04), 2:0 — Пименов (Шмелев, Кулемин, 03.57), 2:1 — Фу (29.47, бол.), 2:2 — Лесли (58.08), 3:2 — Хмелевский (Науменков, Кадейкин, 61.40).

Матч с «Витязем» стал примечателен не только победой. В этой встрече первую шайбу в сезоне забросил нападающий «СЮ» Евгений Тимкин, а голкипер Илья Ежов сыграл сотый «сухой» матч в КХЛ.

Два стартовых периода прошли с подавляющим преимуществом юлаевцев. Достаточно сказать, что в первом периоде гости только чуть больше минуты провели в зоне атаки. Но перевес уфимцев в счете был не столь внушительным, им раз за разом не удавалось реализовать свои многочисленные моменты. Тем не менее хозяева открыли счет после броска Тимкина со средней дистанции, а затем успешно реализовали большинство: Мухамадуллин издали послал шайбу вперед, а Хмелевский удачно изменил ее полет.

В заключительной двадцатиминутке «Витязь» старался играть более агрессивно. Получив численное преимущество, гости, например, заменили голкипера на полевого хоккеиста. За что сразу же были наказаны: Хмелевский поразил пустые ворота фактически из своей зоны защиты. А затем юлаевцы удачно поймали соперника на контратаке, организовав классический выпад «2 в 1».

«Салават Юлаев» — «Витязь» — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Шайбы: 1:0 — Тимкин (02.00), 2:0 — Хмелевский (Мухамадуллин, Науменков, 26.04, бол.), 3:0 — Хмелевский (53.42, п.в.), 4:0 — Кулемин (Кадейкин, 55.55).

Прибыв на черноморское побережье, уфимцы расслабляться не стали и здесь тоже с первых минут завладели игровым преимуществом. Матч шел не на самых высоких скоростях, тем не менее гости за счет преимущества в классе раз за разом создавали опасные моменты. Примечательно, что во втором периоде дважды отличились дальними точными бросками защитники уфимцев, к которым примкнул удачно выбравший позицию Хмелевский. При этом гости дважды реализовали «лишнего».

Заключительный отрезок встречи был не так богат на события. Очевидно, что хозяева не видели шансов переломить ход матча, а юлаевцы просто не форсировали события и уверенно довели поединок до победы. Единственный для уфимцев неприятный момент — получил травму и в третьем периоде не выходил на лед защитник Коледов.

«Сочи» — «Салават Юлаев» — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0). Шайбы: 0:1 — Башкиров (Дроздов, Панин, 08.10), 0:2 — Науменков (Шмелев, 27.31, бол.), 0:3 — Коледов (Кадейкин, Шмелев, 30.39), 1:3 — Мачулин (Николаев, 33.10, бол.), 1:4 — Хмелевский (Кадейкин, Шмелев, 37.27, бол.).

Победа в Сочи позволила «Салавату Юлаеву» формально попасть в число команд — участниц плей-офф. Статистики подсчитали, что это происходит уже десятый сезон подряд. Впрочем, а разве могло быть иначе при такой-то популярности клуба в республике?