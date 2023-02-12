Иранский орнамент «Урала»

Доигровщика сборной Ирана уфимский клуб подписал в начале нынешнего сезона Суперлиги.

И не прогадал. Редко в каком матче российского мужского волейбольного чемпионата высокий, ростом 2 метра 10 сантиметров, и неизменно улыбчивый легионер уфимцев не становится самым результативным игроком. Между прочим, иранский волейбол, будучи долгие годы одним из самых закрытых национальных спортивных систем, только недавно стал отправлять в ведущие мировые волейбольные клубы игроков самых разных амплуа. Это очень сильно продвинуло и национальный чемпионат, и новое поколение волейболистов страны, рассказал «Республике Башкортостан» Амирхоссейн Эсфандиар, признавшись, что он все равно очень сильно скучает по родине.

— Уфимский «Урал» был не единственным клубом, который обратил на вас внимание после прошлогодней Лиги наций и чемпионата мира по волейболу, но вы все-таки согласились выступать за башкирскую команду. Почему?

— У меня было несколько предложений для продолжения карьеры, но я решил подождать, потому что хотел сосредоточиться на национальной сборной Ирана на чемпионате мира. Предложения были из Польши, Турции и Италии, но с какими-то препятствиями. После турнира я снова внимательно просмотрел все активы и выбрал «Урал».

— С начала Суперлиги, которая перевалила экватор, вы сыграли уже со всеми клубами российского чемпионата. Есть ли у нашей регулярки поразившие вас особенности?

— Действительно, мы сыграли со всеми сильнейшими клубами России. Суперлига немного отличается от других национальных лиг прежде всего тем, что очень сложно добираться в другие города. Здесь большие расстояния — огромное государство, и мы можем долго-долго, иногда теряя концентрацию, перемещаться на новую площадку. Суперлига — это высочайший уровень и команд, и игроков. Играть здесь сложно, интересно и непредсказуемо.

— Вы ведь впервые в России, пожалуй, из иранцев здесь долго играл только Саид Маруф в казанском «Зените». Впечатлились нашей страной?

— Да, безусловно, и вы угадали, перед переходом я советовался с менеджером и наставником сборной Ирана. Все говорили, что силовой волейбол в России отлично подойдет мне. Здесь тоже много мощных, габаритных игроков, которые помогут и мне стать лучше. Тут приходится играть со сверхотдачей. Да и Саид Маруф подсказал, что Суперлига хорошая, но будет сложно. Мне нравится играть в Уфе. Я вижу здесь много людей, которые любят волейбол, на каждую игру приходит большое количество болельщиков. Мне по душе видеть в каждом городе, где мы проводим поединки, огромную поддержку фанатов.

— Нашли любимые места в столице Башкирии, где хотелось бы гулять, расслабляться?

— Вы же знаете, что я несколько раз бывал в России в составе сборной. Моментально понял, что это холодная страна. Ныне мне все нравится, и да, по сравнению с Бельгией и Ираном — прохладнее (смеется). Пока что особенно любимых мест в городе не нашел, так как у профессиональных спортсменов немного времени на отдых, и я чаще остаюсь дома, чтобы восстановиться. Каждый день у нас тренировки, чтобы мы были максимально готовы к следующей игре. Да, это очень сложно, потому что, как я уже говорил, у нас бывают длинные перелеты и это дается мне очень тяжело. В самолете чувствую себя, как в клетке. Как-то мы до Кемерово добирались аж 16 часов с многочасовым ожиданием в Москве.

— Открыли что-то новое для себя как профессионального волейболиста в тренерском подходе в уфимском «Урале»?

— Нет, по большому счету, во всех профессиональных командах одинаковые тренировки. Отличаются только некоторые моменты. В российском волейболе невероятно большая конкуренция в турнирной таблице. В Суперлиге много игроков элитного класса, против которых мне интересно проверить себя. Думаю, от этих встреч я и сам становлюсь сильнее во всех элементах игры.

— Рядом с вами в команде подобрались маститые игроки с мировыми именами, кто вам импонирует? Или, может быть, у вас есть любимчики в других мировых волейбольных клубах?

— В моей команде мне нравится игра связующего Максимилиано Каванны, центральных Александра Гуцалюка и Алексея Самойленко. При этом, скажу не кривя душой, все игроки «Урала» профессионалы, и я их очень уважаю.

Из мировых звезд лидером считаю Леона, вторым — Лукаса Сааткампа, третьим — Лучано де Чекко. Но это же личное впечатление. Россияне так же великолепны. Максим Михайлов из казанского «Зенита» — мой профессиональный выбор. Из предыдущего поколения — олимпийский чемпион Сергей Тетюхин. Между прочим, я дружу с его сыном, Павлом, доигровщиком «Белогорья».

— Волейбол — это один из немногих видов спорта, в который начинать играть никогда не поздно. Ну конечно, если есть подходящие физические данные. Как в Иране ребята приходят в волейбол?

— Мне было десять лет, когда я пошел в волейбольный класс в моем городе. Мой отец тоже играл в волейбол, и это вдохновило меня. Иногда я ходил на матчи вместе с ним, меня заводила игра. Еще до площадки я пару лет занимался гимнастикой. На данный момент я уже десять лет играю профессионально. Все как-то само собой получилось. Четыре года я тренировался в клубе из моей провинции Мазендеран, играл в юниорах, потом меня включили в сборную страны. Шаг за шагом, и я уже попал в основной состав.

— Новая страна — другая кухня. В Башкирии вы что-то открыли для себя, знаете уже, что такое чак-чак?

— Увы, предметно не знаю, что такое чак-чак, но я о нем слышал. В будущем хочу его обязательно попробовать. Мне в целом местная кухня нравится, я часто готовлю сам, если остаются силы. Это своего рода способ расслабиться, да и продукты нужные в Уфе есть все. Я регулярно раз в неделю-две связываюсь со своей семьей, надеюсь, что в скором времени они навестят меня. А так, в свободное время читаю книги, очень люблю поспать. Обожаю иранские комедии, так что смотрю их, чтобы поднять себе настроение и тонус.