За спорт — единогласно

Ее проект впечатляет. Предполагается, что это будет многофункциональный комплекс с резиновым покрытием. Вложения потребуются приличные. Но односельчане готовы частично профинансировать его за счет личных пожертвований, а главное — привлечь солидных меценатов, участников программы «Атайсал». Некоторые из них, узнав о почине земляков, без раздумий откликнулись и заявили о том, что готовы помочь. Инициативная группа, в состав которой вошли Геннадий Игнатишин, Геннадий Ковшов, Валентина Ростовцева, Алексей Игнатишин, Асия Абдеева, Анастасия Насибуллина, Елена Шерышова, после предварительных подсчетов сочла, что пожертвований должно хватить еще и на обновление уличного освещения.

Массовое увлечение селян физкультурой и спортом имеет давние корни. В свое время сборным командам села Подлубово мало кто мог противостоять не то что на районном, но и на республиканском уровне. Лыжники, гиревики, легкоатлеты, шахматисты редко когда возвращались без спортивных трофеев. А отдельные спортсмены выступали на всероссийских первенствах, достойно отстаивая честь Башкирии. Однажды ДСО «Урожай» даже провел на территории сельсовета республиканское первенство по велоспорту среди сельских школ и техникумов, колхозов и совхозов. Команда учащихся стала чемпионом Башкирии, а сборная колхоза «Россия» вошла в тройку призеров.

Спортплощадка — это первый шаг к участию подлубовцев в другом популярном проекте, «Трезвое село». Реализовать его без надежной базы было бы сложно. А физкультура и спорт — хорошее подспорье, считают инициаторы. Не на пустом же месте родился популярный лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».

Кармаскалинский район.