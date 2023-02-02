Риск ради победы

В этом году чемпионат страны по хоккею напоминает велосипедный пелетон. На верхние строчки турнирной таблицы, по крайней мере на «Востоке», выносит то один клуб, то другой. Сначала «Металлург», потом «Автомобилист», теперь вот — «Сибирь». Побывал в лидерах и «Салават Юлаев». Да и сейчас уфимцы лишь чуть-чуть отстают от команд, которые впереди. Разница между первым и шестым местом в начале недели составляла всего-то шесть очков. Цена не то что каждого матча, любого точного броска — невероятная.

Если обойти стороной гостевую встречу с «Нефтехимиком» и домашнюю с «Северсталью», то все остальные матчи с участием юлаевцев в двух сериях, домашней и выездной, завершились с перевесом лишь в одну шайбу. По части чужого льда статистика получилась невеселой. В «черную полосу» юлаевцы попали еще дома, уступив «Металлургу». И пошло-поехало.

В Казани «Ак Барс», что называется, рвал и метал. Мы помним, с каким напряжением юлаевцы держали оборону. И даже поймали соперника на контратаке, почти два периода ведя в счете. Но против злого гения Радулова оказались бессильны: тот и шайбу забросил, и результативную передачу отдал. Чего не отнимешь у этого поединка — так это зрелищности. Пожалуй, встречи команд Уфы и Казани в рейтинге «Дерби КХЛ» могут смело претендовать на первое место.

Среди позитивного — у юлаевцев, залечив травму, вышел на лед Панин, и «Салават Юлаев» после долгого перерыва наконец-то сыграл в четыре пары защитников.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы: 0:1 — Пустозеров (Кузьмин, Цулыгин, 10.34), 1:1 — Радулов (Семенов, 38.56), 2:1 — Лукоянов (Радулов, Токранов, 43.45).

После чего юлаевцы были разбиты в Нижнекамске. Уступать сопернику в пять шайб за десять минут до финальной сирены — перебор. Возможно, предыдущий матч в Казани «высушил» уфимцев. Возможно, недооценили соперника. А еще вспомним, что тренеры «Салавата Юлаева» в этой встрече пошли на эксперимент, полностью изменив сочетания троек нападения. Достаточно сказать, что первое звено атаки у гостей выглядело так: Сучков — Кадейкин — Пустозеров. Эксперимент себя не оправдал. Во втором отрезке встречи на лед вышли более-менее привычные сочетания, но поезд уже ушел.

«Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 5:2 (3:0, 1:0, 1:2). Шайбы «СЮ»: 5:1 — Дроздов (Сучков, Антипин, 50.50), 5:2 — Алалыкин (58.08).

Понятно, что беда не приходит одна. К юлаевцам она пришла четыре раза кряду — очередное поражение они потерпели в Ярославле. Матчи с «Локомотивом» всегда напоминают перетягивание каната. Соперник здорово играет в обороне и при малейшей возможности старается «залезть под кожу» в нападении. Как ни старались уфимцы, но еще одного точного броска им так и не хватило. Зато у «СЮ» произошло очередное пополнение в составе — наконец-то восстановился после травмы Картаев.

«Локомотив» — «Салават Юлаев» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). Шайбы «СЮ»: 0:1 — Алалыкин (Мухамадуллин, Дроздов, 34.17, бол.), 3:2 — Панин (56.26).

А затем и на юлаевскую улицу пришел праздник. Пошла череда домашних побед. Вдвойне примечательно, что началась она с «Ак Барса». У матча были свои изюминки.

Как не вспомнить Кадейкина, который умелым захватом за шею утихомирил задиристого Радулова. Или массовые выяснения отношений, правда, без кулаков, уже по окончании второго периода.

Но это все были околохоккейные страсти. А на льду юлаевцы продемонстрировали еще одну свою фишку. В овертайме уфимцы впервые в сезоне попробовали сыграть без вратаря, но с четырьмя полевыми хоккеистами.

Продолжалось это недолго, но хватило, чтобы забросить решающую шайбу — борьбу на чужом пятачке выиграл Хмелевский.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Шайбы: 0:1 — Токранов (09.57, бол.), 1:1 — Шмелев (Мухамадуллин, Дроздов, 21.00, бол.), 2:1 — Хмелевский (Кадейкин, Шмелев, 63.02).

Победа над «Северсталью» из разряда тех, которые называют рабочими. И юлаевцы победили соперника, по большому счету, их же оружием — трудолюбием, настырностью, точностью исполнения тренерских установок.

«Салават Юлаев» — «Северсталь» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Шайбы: 1:0 — Кадейкин (Шмелев, Бирюков, 37.15), 2:0 — Мерфи (Шмелев, Пименов, 38.35), 3:0 — Кадейкин (Мухамадуллин, Мерфи, 43.01, бол.), 3:1 — Абросимов (43.26), 4:1 — Пименов (Дроздов, 47.07).

Казалось, что еще в одной встрече с «Нефтехимиком» — на сей раз домашней — юлаевцы сумеют взять убедительный реванш за чувствительное поражение недельной давности. Не тут-то было. Матч с первых минут не давал скучать зрителям, соперники поочередно на высоких скоростях атаковали ворота друг друга. Голевые эпизоды доказали две вещи: что Мерфи восстановил прежнюю убойную силу своих бросков, а команда в целом — умение в сложной ситуации реализовывать «лишнего». И что оборона уфимцев, увы, порой допускает детские ошибки. Отсюда и ничейный счет по истечении основного времени.

В овертайме тренеры «Салавата Юлаева» вновь, как и в матче с «Ак Барсом», пошли на замену голкипера на полевого хоккеиста. И главным «решалой» вновь оказался Хмелевский, эффектно положивший шайбу в ворота.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Шайбы: 1:0 — Мерфи (Антипин, Хмелевский, 27.07), 1:1 — Лещенко (34.54), 1:2 — Порядин (44.55, мен.), 2:2 — Алалыкин (Антипин, Башкиров, 54.32, бол.), 3:2 — Хмелевский (Кадейкин, Науменков, 60.39).

Впереди у «Салавата Юлаева» очередная выездная мини-серия. Она началась вчера поздним вечером матчем в Нижнем Новгороде, а затем продолжится игрой в Москве с ЦСКА. Скучно не будет.