Аргентинское танго «Урала»

Новый связующий ВК «Урал» Максимилиано Каванна — игрок необычный, аргентинец по происхождению, не такой высокий, по меркам современного волейбола, подвижный и живой, как ртуть. Именно о нем с удовлетворением сказал в начале сезона президент ВК «Урал» Валерий Багметов: «Такие высококвалифицированные связующие в России крайне редки, и он сыграет у нас». Авансы следует оправдывать, уже взят рекорд клуба по количеству побед подряд, команда сменила рисунок игры на более динамичный.

Почему выступление в российской суперлиге — это проверка спортсмена на прочность, «Республике Башкортостан» рассказал сам Максимилиано Каванна.

— Почему вы выбрали в этом сезоне уфимский клуб «Урал» в своей волейбольной карьере?

— Это было непростое решение, и в то же время для меня лично была достигнута еще одна цель. С детства я всегда хотел иметь возможность играть в сильных клубных мировых чемпионатах, одним из которых, безу­словно, является российская суперлига.

И мне понравилось предложение, которое сделал мне «Урал». Великие игроки тоже прошли через этот клуб, и, несмотря на то, что прошлый сезон у уфимцев выдался не очень успешным, это не повлияло на мой приход — у клуба своя многолетняя история в топе российского волейбола. Я поразмышлял, провел небольшое исследование о том, на что похожа Уфа и, в конце концов, сказал «да».

— Вы уже успели повстречаться со всеми командами в российской суперлиге? Что бы вы выделили в российском волейболе непривычного для вас или, наоборот, ожидаемого — есть ли у него отличительные черты?

— Если мы уже закончили первый круг регулярки, то теперь начали вторую часть. Как уже говорил, я адаптировался к волейболу здесь, это то, чего я ожидал, потому что понял, где сильны блокирующие, атакующие и подающие. Конечно, мы и так разбирали, «ху из ху», но вся соль первого круга в том, что мне пришлось пережить это лично. У российских игроков очень хорошая физическая форма, например, в моей стране мало высоких людей, которые играют в волейбол (смеется).

— Как вы оцениваете потенциал российского волейбола? Как по-вашему, есть куда развиваться?

— Мне кажется, у него очень сильный потенциал, мне это очень нравится. У меня не так много знаний, чтобы сказать, что следует развить в российском волейболе. Но если улучшать индивидуальную технику, я не сомневаюсь, что в России могло бы быть еще больше отличных игроков.

— Есть ли для вас как для игрока новые особенности в тренерском подходе в российском волейболе?

— Я приспосабливаюсь, другого выхода нет. Смотрите сами, пасующий двухметрового роста может дать надежность на блоке и сильную подачу, но невысокая связка — это другая скорость, хорошая техника, не менее хорошая подача и лучшая игра в защите. Вообще, по-моему, многое решает психология, а не «физика». Не буду спорить, что талант и опыт — главные качества для связующего. Верю в то, что расцвет для связующего начинается не ранее 27 — 28 лет, когда человек уже ошибался, побеждал, чему-то научился. Только в эти годы начинаешь видеть общую картину, а не отдельные розыгрыши.

— Кого бы вы выделили в родной команде — кто вам импонирует своим мастерством? Или, может быть, есть игроки на мировом уровне, которыми вы восхищаетесь?

— Я не могу назвать кого-то особенного в суперлиге, в чемпионате есть несколько очень хороших игроков экстра-класса. В «Урале» же поражаюсь силе, которой обладает молодой доигровщик Роман Поталюк. Думаю, что если он сам захочет и в то же время рядом с ним будет кто-то, кто укажет ему правильный путь, он может быть очень хорош.

— Появились у вас свои любимые места в Уфе, в Башкирии? Как вы переносите достаточно суровый, по меркам Аргентины, климат и, главное, расстояния, когда до следующей игры приходится преодолевать несколько тысяч километров?

— Я думаю, что мой дом — одно из любимых мест (опять смеется). Есть несколько хороших мест, но я не выхожу так часто, когда я один. И холод в доме легко переносится, сериалы, музыка, playstation, медитация и чтение о вещах, которые меня интересуют. Вообще, город очень приятный, с удовольствием гуляю по центральным улицам. Да, кстати, уже видел хоккей в Уфе, и мне очень понравилось.

— Когда вы поняли, что непременно хотите играть именно в волейбол? Это вопрос скорее о том, как в Аргентине дети вовлекаются в занятия волейболом. Есть ли там такая возможность, количество подходящих площадок в школах, тренерская поддержка?

— Я начал играть в волейбол в 9 лет, в 15 лет дебютировал в первом дивизионе, и именно там началась моя профессиональная карьера с первым контрактом. Затем я продолжил играть, подчеркну, при поддержке тренеров, которые говорили мне, что я мог бы зарабатывать этим на жизнь, если бы захотел, потому что у меня были технические качества, но не рост. Так что, настаивали тренеры, тебе придется работать вдвое усерднее, чтобы иметь возможность играть в элите международного волейбола, и я всегда хотел совершенствоваться. Я смог этого добиться. В Аргентине много детей, которые играют в волейбол. Больше скажу: в Аргентине есть много клубов, куда ходят семьями, и дети игроков быстро начинают делать первые шаги на площадке. Причем есть много мест, где постоянно идет набор волейболистов в школы.

— Чего вам остро не хватает здесь по сравнению с родиной либо странами, где вы играли прежде?

— Общение превыше всего. Что касается игры, то здесь все в порядке, это наша работа, наша жизнь. А чего или кого мне действительно не хватает, очевидно, это мои братья, мои друзья, вся моя семья.

— Насколько я знаю, ваша семья приезжала к вам в Уфу. Чем занимаются супруга, сын? Какие у них впечатления от Башкирии, России?

— Мои родители живут в Аргентине, а жена с сыном — в Италии, где сейчас наш дом. Да, они были здесь (вы их видели на трибунах «Динамо»), и родители тоже приезжали из Аргентины. Впечатления очень хорошие, все были в восторге от города, мы воспользовались возможностью посетить и посмотреть максимум достопримечательностей. Если заминусовать зимние холода, то все остальное — просто великолепно.

— Сделали ли вы для себя какие-нибудь гастрономические открытия в России? Что такое учпочмак?

— Конечно, брат, я их знаю! Мне нравятся те, что с мясом, и другие круглые, названия которых я сейчас не вспомню, с курицей и картофелем. У нас в Аргентине есть похожие блюда — эмпанада. И да, я действительно люблю пельмени с бараниной и смешанным фаршем. Вот, вспомнил, мне очень понравились сырники, которые я никогда в жизни до этого не пробовал.

— Над каким элементом игры команде и лично вам приходится работать больше всего?

— Что касается персонально меня, то я много внимания уделяю тому, чтобы не терять терпения, когда что-то делается не очень хорошо. Особенно простые вещи, как говорится, как первом классе. Очень немногие из нашей команды говорят по-английски, поэтому общение не является идеальным, но мы делаем все, что в наших силах. Я понимаю, что это моя работа и я должен учить русский, чтобы в команде было взаимопонимание, но пока русский видится мне слишком сложным.

Твердо выучил только «спасибо», «привет» и пару-тройку расхожих фраз. Что касается улучшения игры клуба, то здесь многое можно и нужно улучшить, но это зависит не только от меня.

— Аргентина — это волейбольно успешная страна. Но она не так пострадала в отношении международных турниров, как Россия. Вы наверняка общаетесь с коллегами-волейболистами из стран, где играли. Как они считают, влияет ли отсутствие России на мировых первенствах на волейбол в принципе?

— Конечно, обидно и стыдно, что это происходит, и я, конечно, такого отрицания, такой культуры отмены спорта не разделяю. Я бы хотел снова увидеть Россию на международных соревнованиях. Мечтаю о том, чтобы в мир вернулся российский волейбол в еврокубках. Там всегда на пьедесталах присутствовали российские команды. Надеюсь, все скоро придет к спортивному равновесию.

Когда мне было лет 14 и стартовала моя профессиональная карьера, мне постоянно попадались на глаза матчи сборной России. Она побеждала на Олимпиадах, мундиалях, «Белогорье» и «Зенит» выигрывали лигу чемпионов. Я присматривался к российскому волейболу, примеряя к себе, способен ли я заиграть в такой сложной лиге, и решил, что обязательно хочу попробовать. Я знал, что российские клубы обычно берут легионеров-нападающих, а не либеро или связующих, и мне говорили, что шансов у меня немного. Где теперь скептики? А я тут, играю в классной команде.

— Хотелось бы верить, что вы такой же поклонник футбола, как и волейбола. Как встретили победу сборной Аргентины на чемпионате мира, Месси — гений?

— По коже словно маршировали миллиарды безумных мурашек, я чувствовал полное безу­мие, наблюдая за финалом мундиаля, которое вам, наверное, трудно понять. Я тоже не знаю, как это объяснить, но это была огромная радость. Я изо всех сил сдерживался (в конце концов, у нас свой спортивный календарь), чтобы не сорваться и не поехать на финал в Катар. Таков наш путь, путь сборной Аргентины. Мы не можем побеждать легко, без страданий, но зато такие игры запоминаются надолго. Это был великий день в истории футбола. Счастье для всех болельщиков. И для аргентинских, и для российских, и для всех остальных. Я по традиции смотрел игры в одной и той же одежде, в майке сборной Аргентины с фамилией Марадона, а майки с Месси есть у моей жены и сына. Потом мне в Уфу звонили родственники, друзья, бывшие партнеры по сборной, мои нынешние одноклубники Александр Гуцалюк и Алексей Самойленко. Все поздравляли — было очень приятно!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Связующий Максимилиано Каванна, 34 года, Буэнос-Айрес (Аргентина).

Профессиональную карьеру начал с 2005 года в аргентинских клубах «Ривер Плейт», «Боливар», «Вилла Мария», «Формоса», «Ломас», «Сан-Хуан». Трехкратный чемпион Аргентины и четырехкратный обладатель Кубка Аргентины. С 2012 года играл в итальянских командах «Броло» и «Равенна».

Два сезона провел в польском «Заверце» (бронза чемпионата Польши). Со сборной Аргентины стал обладателем Панамериканского кубка и бронзовым призером Панамериканских игр.