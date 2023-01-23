В «Республике Бочча» проигравших нет

— Именно у нас возникла идея проведения спортивного фестиваля по бочча для подопечных учреждений западной зоны: Бакалинского, Буздякского, Серафимовского и Верхнетроицкого домов-интернатов, — рассказывает Наталья Чугунова, сотрудник Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов. — Мы расписали план, составили смету, но расходы оказались слишком велики даже по самым скромным подсчетам. Тогда решили подать подготовленный проект в Фонд президентских грантов. Нас поддержало городское общество инвалидов, и в октябре прошлого года мы представили совместный проект для участия в первом конкурсе 2023 года.

Бочча благоприятно сказывается на тех, кто занимается этим видом спорта. Он развивает глазомер, помогает научиться стратегическому мышлению, тренирует терпение и выдержку. В бочча можно играть людям любого возраста с различной степенью умственных и физических нарушений, нужен только необходимый инвентарь и двенадцатиметровая площадка, а команда должна состоять из игроков от двух до двадцати человек.

— Зрители мне много раз говорили: «Такая тишина стоит на площадке во время игры!» Но при этом просто невероятные баталии разворачиваются, — рассказывает спортивный советник по бочча Елена Михайлова. — Но часто эмоции здесь становятся вашим врагом. Бывает так: участник разозлится, стукнет, мячи разлетаются — вся выстраиваемая до этого стратегия просто разрушается, и ситуация меняется коренным образом.

Еще раз отметим, что, по сути, тем же спортом, только адаптированным для людей с физическими особенностями, как раз и является бочча. Это новый вид соревнований для инвалидов с разными диагнозами. В нем могут принимать участие люди, имеющие тяжелые поражения опорно-двигательного аппарата. Кроме того, бочча не травматична. Методика занятий уникальна и универсальна при реабилитации всех видов: медицинской, физической, психической и социальной. Предложено использовать эту игру для реабилитации больных с церебральным параличом. Уже сделан анализ первых результатов ее применения у пациентов с ДЦП и другими нарушениями нецеребрального генеза.

— Не зря игра была включена в программу VII Паралимпийских летних игр 1984 года, — отметила директор Октябрьского дома-интерната Залия Багаутдинова. — Наши подо­печные особенно нуждаются в систематическом общении, физической активности, возможности почувствовать себя вовлеченными и в социально значимую деятельность. Мы уверены, что наш фестиваль «Республика Бочча» будет способствовать преодолению психологических проблем, повышению самооценки, стремлению к победе над своим телом, а также это хорошая возможность встретить друзей.

Проект планируется начать с обучения специалистов учреждений методике тренировок. Они организуют подготовку своих команд к участию в спортивном фестивале. Онлайн-обу­чение проведет Федор Левин, генеральный директор общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата».

На заключительном этапе будет проведен спортивный фестиваль. Как считают в Октябрьском доме-интернате, он даст возможность участникам выйти в мир, поверить в свои силы.

СПРАВКА

Игра в шары — бочча (от итальянского — шар) имеет древнейшую историю. Она является родоначальницей боулинга, кегельбана, петанга, керлинга на льду и ряда других игр. Появилась в Древнем Риме, в средние века получила распространение в Европе, а позже — в Америке и Азии. Сейчас она популярна во всем мире. Свыше 50 стран входят в состав международной федерации бочча (СБИ), штаб-квартира которой находится в швейцарском городе Лугано.