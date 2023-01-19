Праздничные будни

«Салават Юлаев» оказался в плотной группе клубов, стремящихся захватить лидерство в Восточной конференции. Шутка ли — идущий первым «Автомобилист» и располагающийся на седьмом месте «Адмирал» разделяют всего шесть очков.

Два-три удачных матча — и любая команда сразу может взмыть вверх в турнирной таблице. Неудивительно, что большинство встреч с участием юлаевцев заканчивается с разницей в одну, максимум две шайбы.

В нынешнем сезоне хоккеисты новогодние праздники, по сути, так и не отметили. Календарь вроде бы предусмотрел для них четырехдневную паузу, но с лихвой наверстал «подарок» идущими через день жаркими схватками в остальные дни. Причем для уфимцев график оказался тяжелым втройне. Как по заказу, за последнее время юлаевцам пришлось играть только с топовыми соперниками. И третья напасть — травмы, которые практически лишили тренеров возможности маневрировать составом. А когда игры идут через день и на лед выходят одни и те же ребята, сложно рассчитывать на череду побед.

Тем не менее новогодние будни «Салават Юлаев» провел достойно. Во всяком случае, порадовал болельщиков если не победами, то самоотверженной игрой и горящими глазами хоккеистов. Правда, в канун праздника проиграл сразу два матча.

Первый раз уфимцы оступились в Челябинске. Именно на эту встречу, кстати, пришелся 75-й день рождения «Трактора». Так что хозяева буквально из коньков выпрыгивали, чтобы отметить «днюху» достойно. И надо отдать им должное — своего добились.

«Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). Шайбы «СЮ»: 2:1 — Кулемин (Шмелев, 25.11), 3:2 — Кадейкин (Шмелев, Комаров, 39.15).

Если в Челябинске «СЮ» после первого периода уступал две шайбы, то в Омске с таким же счетом обыгрывал «Авангард». Вот здесь-то и дала себя знать короткая скамейка уфимцев. Хозяева нашли в себе силы прибавить в скорости, а потрепанные в предыдущих баталиях юлаевцы ответить таким же оружием не смогли. В итоге в основное время преимущество растеряли, а в довершение ко всему в серии буллитов от гостей отвернулась и удача.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, буллиты — 1:0). Шайбы «СЮ»: 0:1 — Хмелевский (Дроздов, Коледов, 03.48), 0:2 — Санников (07.18).

Зато после нескольких дней отдыха, да еще на своем льду, юлаевцы выступили ударно. Сначала они одолели «Локомотив». А главным для хозяев оказалось умение реализовывать численное большинство. Уфимцев часто ругали за слабую реализацию лишнего, но здесь они реабилитировались. Причем первыми реализовали удаление в рядах соперника гости. После чего пришел черед юлаевцев использовать свои моменты.

В одном из эпизодов у гостей на скамейку штрафников сначала отправился Сергеев, а еще через полминуты — за выброс шайбы — Черепанов. Такое солидное преимущество хозяева не упустили. И, наконец, еще раз уфимцы реализовали большинство в заключительном периоде. На 52-й минуте получил травму Коледов, и юлаевцы завершали матч в четыре защитника. Однако не стали прижиматься к своим воротам и хладнокровно удержали победный счет.

«Салават Юлаев» — «Локомотив» (Ярославль) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Шайбы «СЮ»: 1:1 — Науменков (Шмелев, Хмелевский, 39.21 б. бол.), 2:1 — Хмелевский (Дроздов, Кулемин, 46.40 бол.).

А потом «Салават Юлаев» и вовсе, считай, разгромил явного лидера регулярного чемпионата — СКА из С.-Петербурга. Правда, стоит учесть, что две шайбы уфимцы забросили в пустые ворота. Да, на такой отчаянный шаг пошли тренеры гостей в конце встречи, когда проигрывали — 1:3. Но юлаевцы дали понять, что подобные «шутки» с ними не проходят. Вообще, эта игра оказалась, пожалуй, самой зрелищной за последние пару недель в исполнении «СЮ». Вот что значит мастерство плюс вдохновение! Отметился голом и вернувшийся после травмы на лед нападающий Дроздов.

«Салават Юлаев» — СКА — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Шайбы «СЮ»: 1:0 — Дроздов (Мухамадуллин, Шмелев, 13.34, бол.), 2:0 — Шмелев (Кадейкин, 23.50), 3:0 — Науменков (Коледов, Хмелевский, 27.10), 4:1 — Алалыкин (Хмелевский, 56.03, п.в.), 5:1 — Кулемин (59.12, п.в.).

Совсем другую тактическую схему применили тренеры «Салавата Юлаева» в Магнитогорске. Мы привыкли, что эти команды играют друг с другом по принципу: кто больше забил, тот и победил. А уфимцы на сей раз взяли да и выстроили плотные защитные редуты у своих ворот. О которые магнитогорцы бились-бились, да только две контратаки пропустили. Так и ушли с родного льда без заброшенных шайб и без победы…

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Шайбы: 0:1 — Сучков (Пименов, 34.24), 0:2 — Хмелевский (49.30).

По другому могла сложиться встреча в Москве с динамовцами. Но хозяевам постоянно везло. Для начала защитник «СЮ» Мухамадуллин хотел рукой прервать полет шайбы, но невольно отправил ее в сетку собственных ворот. Потом юлаевцы провалились при игре в большинстве, в результате прозевали один на один — гол. И, наконец, решающая шайба: из-за чужих ворот динамовец Лилья послал шайбу на пятачок, она ударилась сзади в конек вратаря «СЮ» Кареева и отскочила в сетку. Да, может не повезти раз-другой, но здесь уфимцев как накрыло. Что ж, и так бывает.

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Шайбы «СЮ»: 2:1 — Аймурзин (Сучков, 48.33), 2:2 — Кулемин (Шмелев, 48.59).

Зато в домашнем матче с «Адмиралом» отработанная в Магнитогорске схема вновь показала себя с лучшей стороны. Да, можно сказать, что на фоне других поединков этот выглядел не так зрелищно. Но здесь уже вопрос тактики — бывает, что и красоту приносят в жертву.

«Салават Юлаев» — «Адмирал» (Владивосток) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы: 1:0 — Шмелев (Кадейкин, Коледов, 40.27), 2:0 — Хмелевский (Дроздов, 59.15, п. в.).

И, наконец, очередная встреча с магнитогорцами показала, что у уфимцев силы вновь, возможно, кончаются. Они проигрывали в мобильности, в точности передач.

Совсем чуть-чуть, но этого гостям хватило, чтобы переломить игру и удержать нужный счет. Из положительных моментов — у «Салавата Юлаева» залечили травмы и принимали участие в матче защитник Мерфи и нападающий Пименов.

Вчера юлаевцы поздним вечером сразились в Казани с «Ак Барсом». А впереди у них через день непростые матчи в Нижнекамске и Ярославле. Там тоже будет нелегко, и очки придется, скорее всего, добывать на «жилах».

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 2:3 (0:0, 1:0, 1:3). Шайбы «СЮ»: 1:0 — Дроздов (Хмелевский, Шмелев, 20.48, бол.), 2:3 — Кулемин (Кадейкин, Шмелев, 53.01).

Поддержали своих

Домашняя игра с «Адмиралом» стала для «Салавата Юлаева» особой: поддержать юлаевцев на «Уфа-Арену» пришли военнослужащие башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.

Сейчас бойцы из Башкирии проходят в республике реабилитацию, по окончании которой они вернутся в зону СВО. Как рассказал агентству «Башинформ» советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов, многие из ребят впервые пришли «вживую» на хоккейный матч.

— Ребята получили ранения разной степени и прибыли в Башкирию после лечения в госпиталях. Мы благодарны руководству Башкирии, региональному минздраву за возможность продолжить реабилитацию в медучреждениях республики. Дома, как известно, и стены лечат, — сказал Алик Камалетдинов. — После полного оздоровления бойцы вновь отправятся в свои подразделения. Кроме них домой также приехали бойцы, которым полагается отпуск. Недавно вышел приказ минобороны:

военнослужащих подразделений, которые менее задействованы на передовой, отправить в краткосрочный отпуск. Я считаю, что это правильно. Когда мы встретились с главой Башкирии Радием Хабировым, я ему сказал, что мы идем на хоккей. Он мне ответил: «Я вас всех приглашаю, приводи на игру всех бойцов, кого сможешь». Ребята в восторге.

Поделился своими мыслями по окончании встречи и военнослужащий батальона имени Доставалова с позывным «Начпрод».

— Очень интересная игра сегодня. «Салават Юлаев» бился, как и подобает всем потомкам нашего национального героя, отважно. Скоро поеду обратно к ребятам — к своим боевым товарищам. Я уже проходил службу в горячих точках. Поэтому держать боевое оружие мне не впервой. Но мое мировоззрение поменялось. Я понимаю, какую задачу поставила перед нами Родина. Вот живешь обычной жизнью, а вдали от семьи понимаешь ее ценность, насколько все близкие важны для тебя. Конечно, я скучаю по своим, но в целом все нормально, я за них здесь спокоен. Благодарен республике за помощь по всем вопросам. Главное, чтобы ждали нас, а мы обязательно вернемся с победой, — сказал опытный воин.