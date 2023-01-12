Взяли под опеку

В канун нового года, 23 декабря, футбольный клуб «Уфа» отметил свой 12-й день рождения.

А через четыре дня, можно сказать, еще один. Никакого парадокса здесь нет. Просто теперь в состав учредителей клуба из столицы Башкирии вошло правительство республики, представлять которое будет региональное министерство спорта. Событие знаковое, говорящее о том, что самый популярный вид спорта у нас не бросят на произвол судьбы.

Сегодня уже очевидно — после сенсационного вылета из премьер-лиги «Уфа» так и не пришла в себя. Да, в команде осталось немало ребят, которые в высшем дивизионе показывали вроде бы неплохую игру. Но здесь возникли проблемы другого рода. Оказалось, что в первой лиге на одном мастерстве далеко не уедешь, здесь не менее важно умение сражаться за мяч на каждом метре поля, терпеть тычки и зацепы, жестко идти «на таран». Мало кто выдержал такое испытание. Как следствие — пошла череда тренерских перемещений, травмы футболистов, а в последнее время — и расторжение контрактов. Подобный игровой кризис стал, судя по всему, сюрпризом и для руководства клуба. Которое, по большому счету, так и не смогло быстро повлиять на ситуацию. Итог печальный — на зимние каникулы команда ушла на 16-м месте среди 18 клубов первого дивизиона.

Впрочем, менеджмент «Уфы» столкнулся и с чередой других проблем. Прежде всего финансовых. Если в премьер-лиге можно было рассчитывать на скромную, но самоокупаемость, то в более низком эшелоне об этом остается только мечтать. Деятельность клуба стала безальтернативно убыточной. Резко упали в цене трансферы футболистов, попытки найти серьезного спонсора обернулись неудачей. Дело дошло до того, что в середине октября в клубе были выданы уведомления о возможном сокращении всего персонала.

На помощь пришла республика. По поручению главы РБ Радия Хабирова правительство Башкирии вошло в состав учредителей ФК «Уфа» наряду с Федерацией футбола РБ, администрацией Уфы — куда же без тесного взаимодействия столичной администрации и титульного клуба, а также Фонда социальных целевых программ.

— Прошлый год был очень сложным. Пришлось пройти непростую историю от премьер-лиги до первой лиги. Что сказывается и на турнирном положении команды. На первом собрании учредителей мы обговорили ситуацию и поставили задачу генеральному директору клуба Шамилю Газизову и тренерскому штабу — войти по итогам сезона в десятку, — рассказал о первых шагах учредителей министр спорта РБ Руслан Хабибов.

Шамиль Газизов пообещал поставленную задачу выполнить. А затем начать поступательное движение вверх, дабы все-таки вернуться в элиту российского футбола.

По мнению Руслана Хабибова, теперь решен главный вопрос — о финансировании клуба в рамках первой лиги. Оно будет состоять из двух частей: бюджетного и коммерческого. Но главная задача здесь была — разобраться с долгами, которые накопились у клуба. Часть из них уже погашена, в том числе проценты, которые должны были быть оплачены Региональному фонду. То есть фактически в новый календарный год, как говорят учредители, «Уфа» вступает без долгов. А объем средств, которые получает клуб от региона, не представляет секрета. Их называл и Радий Хабиров, и министр спорта. Работа идет по схеме 200+200. То есть 200 миллионов рублей сейчас выделяется из республиканского бюджета и столько же из внебюджетных источников. Плюс то, что сможет заработать сам клуб. В итоге клуб, по прикидкам специалистов, имеет на сезон около 500 миллионов рублей — сумма, достаточная для решения поставленных задач.

Как позитивный момент учредители отметили разве что тот факт, что команда продолжает борьбу в Кубке России. Но и здесь многие специалисты настроены скептически — впереди матчи с клубами, относящимися к ведущим в стране, и одержать над ними победу станет сенсацией. Хотя в «Уфе» всерьез намерены одолеть в феврале на своем поле «Ахмат» из Грозного и выйти в следующую кубковую стадию.

Не забыли учредители и о поддержке детско-юношеского футбола. Огромный плюс в том, что сейчас на территории стадиона «Нефтяник» завершается строительство крытого футбольного манежа. Запустить его должны в ближайшие недели.

— В следующий раз учредители соберутся по итогам сезона. Посмотрим, что у нас получилось, а что — нет. Но «не получилось» не должно быть, — резюмировал Руслан Хабибов.

Что касается Шамиля Газизова, то он не ищет крайних в создавшейся ситуации. Возможно, генеральный директор просто надел на себя маску «миролюбивого начальника». Во всяком случае, он не драматизирует ситуацию с тренерским составом, заявляя, что о каждом из них может сказать много хорошего. Как и с игроками, с которыми клуб расстался, — для них у Газизова тоже нашлось немало теплых слов. Ну и со спонсорами, уверен гендиректор, все будет хорошо. Проблема одна — нет результата. Призывы Газизова к болельщикам сохранять в трудную минуту верность команде абсолютно правильны. Но, как говорится, есть нюанс: клуб должен отвечать взаимностью, победами или хотя бы самоотверженной игрой на поле. Пока это все в исполнении «Уфы» — лишь приятное для памяти исключение. Остается только надеяться, что приход в руководство клуба госструктур изменит ситуацию к лучшему.

В ближайших планах команды провести в январе-феврале серьезную селекционную работу. Шамиль Газизов говорит, что «Уфе» сейчас нужны минимум три защитника и два качественных исполнителя в центре поля. Серьезное пополнение, наверное, и станет первым маркером «выздоровления» команды.