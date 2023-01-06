Уважать себя заставил

В заключительном туре первого круга суперлиги ВК «Урал» принимал на домашней площадке в первой игре 2023 года безусловного лидера чемпионата ВК «Зенит-СПб». Игра получилась зрелищной и, что называется, зрителей угостили качественным волейболом высшей пробы.

Понятно, что выпавшие на концовку первого круга топ-команды суперлиги — для «Урала» своего рода тест, когда команда проверяется на качест­во подготовки тренерского штаба. Андрей Толочко привез в Уфу практически идеальный боевой состав — Егора Клюку, Мэтью Андерсона, Ивана Яковлева… Подопечные Юрия Лисицкого тоже вышли все в задорном настроении.

Были и хорошие, и провальные моменты в игре обеих команд. В каждом из трех сыгранных сетов «Урал» выигрывал первую половину партии, что еще раз доказывало, что уфимцы способны идти на равных с лидерами суперлиги и догонять в счете, но в концовках, как говорил Аркадий Райкин, «чего-то не хватало».

«Урал» в итоге проиграл дома в трех партиях 0:3 (25:21, 25:19, 25:14), ровно так же, как три предыдущие игры с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом-Казань», и отдал домашнюю площадку второй раз в сезоне. Уфимские волейболисты продлили безвыигрышную серию до четырех игр, зато команда прошла окончательную проверку грандами суперлиги. И убедилась, что, по сути, занимает заслуженное место среди лидеров российского волейбола, а в главном российском волейбольном мужском чемпионате пройден только экватор.

Напомним, как привыкали к новому «Уралу», стремительно ворвавшемуся на четвертое место в турнирной таблице, наставники ведущих российских волейбольных клубов.

— Хочу поздравить команду «Урала» с победой. Здесь достаточно опытные игроки, плюс команда играла дома, хорошо играла. Я считаю, что мы могли сыграть лучше, но собственные ошибки — зачастую глупые — не позволили нам показать более достойный результат. Я прекрасно знаю потенциал нашей команды, но количество брака в игре помешало нам сегодня этот потенциал реализовать, — сказал Роман Яковлев, главный тренер «Факела», после проигрыша в Уфе.

— Кому больше повезло, тот и выиграл, — был обиженно краток старший тренер «Енисея» Юрий Маринин.

Год назад все было по-другому: к середине сезона «Урал» уверенно оседал на дно таблицы. В этой суперлиге подопечные Юрия Лисицкого нашли свою игру не в последнюю очередь благодаря великолепной селекционной работе к старту сезона.

— Успехи команды можно объяснить филигранной селекционной работой менеджмента, усилившего состав перспективными российскими игроками и двумя легионерами, один из которых, связующий Каванна, вообще штучный спортсмен, коих в суперлиге едва ли найдется два-три. Кроме того, команда продолжает пестовать воспитанников своей клубной системы, они выстрелят в ближайшие годы непременно, — заявил «Республике Башкортостан» президент ВК «Урал» Валерий Багметов.

— Я бы пока, назовите это суеверием, не хотел бы кого-то выделять, но в этом сезоне прибавили все, раскрывают свои игровые таланты. Новички добавили эмоций, темпа, и сейчас идем ровно, стали выигрывать тай-брейки, где у нас в прошлом были слабые места. И мы прекрасно ощущаем, что в суперлиге играют лучшие из лучших в мире, и уфимский клуб им соответствует, — отметил главный тренер «Урала» Юрий Лисицкий.

Все свои ошибки и слабые места «Урал» прекрасно осознает. Уважать себя он заставил, но и лидеры чемпионата скидок ему не делают.

— Могу сказать, что и вторая партия шла к нашей уверенной победе, просто в определенный момент мы допустили несколько ошибок, которые нивелировали преимущество. Если бы не этот брак, то результат был бы примерно таким же, как в первой и третьей партиях. По большому счету у нас все получилось. Помимо подачи хорошо работал блок. В первой партии мы выиграли благодаря этому элементу шесть очков. Соперник с трудом проходил наш блок, а то, что проходило, мы поднимали в защите. Такая картина была в течение всего матча, — после разгромной победы вещал главный тренер ВК «Динамо», наставник национальной сборной Константин Брянский.

— Все три партии начинались очко в очко. Стабильность в игре была нашим козырем сегодня. Мы смогли продержать концентрацию до конца партии, «Урал» держался до 20 очков, а потом проваливался, это была основная разница, — отмечал главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов.

— На самом деле мы ожидали сложный матч. Даже удивлен такому раскладу. Уфа — команда, с которой стоит считаться. Вживую они произвели даже более приятное впечатление, чем на видео. Я готовил ребят, нагнетал так, что мама не горюй. Малейшая недооценка могла привести к непоправимым последствиям, — признался после победы в дерби главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов.

Увы, с «Зенитами» пока у «Урала» складывается тоже все не слава Богу. И казанскому, и питерскому уфимцы проиграли всухую. Но воспользуемся, пожалуй, подсказкой Юрия Лисицкого, которую тот дал после одной из последних проверок топ-клубами суперлиги.

— Для победы не хватило выиграть ключевые моменты. Соперник оказался сильнее именно в этих моментах, когда надо было уходить на шаг, на полшага вперед.

Команду «Зенит» можно было остановить, если бы сыграли безошибочно. И использовали все моменты спада в игре соперника. Но имея такую массу ошибок, нельзя обыграть такую классную команду. Думаю, после хорошего начала сезона к нам стали относиться более серьезно. Нет никаких поблажек, шапкозакидательства со стороны топ-команд. Спасибо большое болельщикам, которые приходят смотреть наши игры, радуются, поддерживают. Пытаемся не разочаровать их. Большая просьба, чтобы они при неудачах от нас не отворачивались, шли в унисон, мы их любим, очень классно, когда нас поддерживают. Вы возразите, что «Урал» — обновленная команда, можно сказать, что пока клубу не хватает опыта больших матчей, но у нас много очень уважаемых соперников, игроки сборной России, сборных сильнейших волейбольных стран, — размышляет Юрий Лисицкий.

В 16 туре волейбольного чемпионата России 8 января, снова на домашней площадке «Урал» примет еще один клуб «Динамо-ЛО». Правда, с шестой строчки турнирной таблицы перспективы «работы над ошибками» выглядят очень даже оптимистично.