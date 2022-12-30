Каждый день учимся быть одной командой!

Сотрудники «Газпром трансгаз Уфа» спешат на тренировки после работы и в выходные: они в очередной раз показали, как любовь к спорту помогает стать настоящей командой не только в зале, но и на работе.

Предприятие всячески поддерживает спортивный стиль жизни своих сотрудников, создавая все условия для их развития в этом направлении.

Газотранспортники сформировали 13 любительских команд по хоккею, ширится футбольное движение, развиваются баскетбол и волейбол. Играют работники на любительском уровне, а спортивные площадки становятся местом для проведения праздников, сплочения коллектива и развития детей.

В этом году команды «Газпром трансгаз Уфа» успешно приняли участие в летней Спартакиаде ПАО «Газпром», региональных и общероссийских соревнованиях, стали свидетелями крупных спортивных праздников.

Тренеры команд рассказали о спортивных достижениях года и о влиянии спорта на жизнь и работу коллектива предприятия.

Время пожинать плоды

В этом году все с трепетом наблюдали, как расправляют свои крылья воспитанники спортивного клуба «Витязь-ГТУ», юные футболисты. Судя по выступлениям юниоров в ряде соревнований, переход молодежи к взрослому футболу наделает много шума в мире любительского футбола.

Олег Печенкин, руководитель спорткомплекса «Витязь» и спортивного клуба «Витязь-ГТУ»:

— Год был насыщенный, спартакиадный. Мы готовились к этому важному событию. Наши команды участвовали в различных подготовительных турнирах по республике, ПФО и достойно показали себя на главных состязаниях ПАО «Газпром», улучшив результаты по некоторым видам спорта.

И мы наконец-то можем оценить итоги нашей многолетней работы с воспитанниками СОК «Витязь». Ребята 2004 года рождения сейчас выпускаются из общеобразовательных, спортивных школ. Наши юные футболисты могут гордиться результатами своих выступлений в первенстве республики, в финале первенства России U-19 по мини-футболу, где они заняли второе место, уступив лишь команде из Екатеринбурга.

Переход юношеской команды к взрослому футболу тоже прошел успешно: ФК «Витязь-ГТУ», в составе которого взрослые и юниоры, занял достойное место в первенстве России третьего дивизиона в формате классического футбола, а наш молодой игрок Артем Гончаренко был признан лучшим нападающим этого турнира. Двоих футболистов молодежной команды в итоге пригласили в сборную России U-19 по мини-футболу, они были вызваны на сборы, после которых один из них принял участие в товарищеском матче в Сербии со сборной этой страны. Ребята будут поступать в профильные вузы, чтобы получить специальность с перспективой трудоустройства на предприятии.

У нас остается полтора года до следующей, теперь уже зимней газпромовской спартакиады. Будем готовиться и комплектовать команду с учетом и костяка, и наших молодых кадров.

Лучшие за всю историю

Отличных результатов игроки добиваются не из-за сказочных гонораров, а благодаря корпоративному духу и заинтересованности предприятия в развитии любительского спорта в коллективе. Спортивные эксперты говорят, что башкирским газотранспортникам удалось создать по-настоящему крепкую футбольную команду и при желании она могла бы проявить себя даже в профессиональном спорте. Но у каждого здесь уже есть любимые работа и увлечения.

Ирек Сафаров, тренер сборной по футболу «Витязь-ГТУ»:

— В этом году наша команда выиграла республиканский турнир по футболу 7х7, победила еще в нескольких соревнованиях и повторила успех на Спартакиаде ПАО «Газпром», достигнув лучшего результата за всю свою историю — заняла шестое место. Я считаю, что такого уровня мы добились благодаря целенаправленным тренировкам, созданию дружеской атмосферы в команде, когда более опытные футболисты поддерживали остальных товарищей. У нас сложился сплоченный коллектив, это очень большой успех. Важную роль сыграли сборы перед Спартакиадой. Безусловно, такое единение потом отражается и в работе: ребята обсуждают производственные вопросы, что-то подсказывают друг другу. Работа — на первом плане.

Стремимся в финал России

Для стабильных тренировок, развития и результатов важна материально-техническая база. Спортсменам-любителям предприятия доступны просторный спортивный комплекс, вся необходимая экипировка, инвентарь и профессиональные, увлеченные своим делом тренеры, которые подставят плечо в трудной ситуации. В таких условиях захочется заниматься любому!

Виктор Кузнецов, руководитель волейбольной команды «Витязь-ГТУ»:

— Наша главная гордость — выступление женской команды на спартакиаде. Удалось улучшить свой результат, переместившись с 11-го на 9-е место. Мужской сборной повезло меньше: из-за травм непосредственно перед состязаниями она лишилась нескольких сильных игроков. Будем вносить коррективы, усиленно готовиться, организовывать сборы.

И женская, и мужская команды по волейболу регулярно принимают участие в чемпионате России первой лиги, и у них уже были призовые места. В прошлом сезоне девушки из «Витязя» стали чемпионками ПФО по волейболу в первой лиге. В наступающем году хотим занять также первое место. Для мужской команды, которая у нас значительно омолодилась, ставим цель приблизиться к финальной тройке в ПФО. Продолжаем работу с воспитанниками спортивной школы, они у нас перенимают опыт, подтягиваются, параллельно учатся в колледжах и институтах, а потом приходят на работу в «Газпром трансгаз Уфа». Благодаря поддержке предприятия нам удалось создать систему преемственности.

Мы занимаемся командным видом спорта, и не получится никакой игры, если нет сплоченности, командного духа. Вся эта поддержка помогает нашим спортсменам и в работе.

Самый большой «урожай» призов

Спорт дарит эмоции и здоровье, держит в тонусе, помогает быть целеустремленным и успешным, достигать новых высот и верить в себя. А еще спорт дает возможность узнать, что такое настоящая дружба — командный игрок никогда не подведет. И это главный приз!

Андрей Трушкин, тренер баскетбольной команды «Витязь-ГТУ»:

— Пандемия внесла свои коррективы, соревнований было меньше. Но нашим ребятам удалось стать чемпионами Башкирии по баскетболу среди организаций и любителей и собрать основную массу призов. Была яркая, зрелищная битва с «Роснефтью» за первое и второе места. В октябре у нас начался новый сезон, играем на чемпионате республики, прошли шесть игр, пока делим там первую-вторую строчки турнирной таблицы и ждем второго круга.

На нашей тренировочной площадке занимается и молодежь — юноши 12 — 17 лет. Так что мы тоже «освежаем» команду. Сейчас у нас несколько молодых ребят от 17 до 19 лет, стараемся помочь им влиться в наш дружный коллектив. Им интересно, они приходят в «Газпром трансгаз Уфа» на практику, в дальнейшем планируют получить диплом и устроиться к нам на работу.

И, конечно, стараемся проводить больше турниров для сотрудников предприятия, принять участие в которых может каждый. Это касается не только баскетбола, но и остальных видов спорта. Такие встречи объединяют, помогают выстроить общение, почувствовать себя одной командой.