Планы по гостеприимству

На заседании совета по физкультуре и спорту при главе РБ не только подводили итоги уходящего года. Не менее актуальным был стратегический вопрос — в каком направлении двигаться дальше. Предложений оказалось много, а некоторые из них, как выяснилось, можно реализовать в сотрудничестве с российскими ведомствами.

Перво-наперво спортивная общественность, да и сам глава региона Радий Хабиров подвергли «инвентаризации» спортивную материально-техническую базу. Точнее сказать, то, чем она может прирасти в ближайшее время. Подвижки здесь заметные. Настал праздник у гимнастов — в Уфе открыл свои двери для всех желающих Центр гимнастики Светланы Хоркиной. Организован Центр адаптивных видов спорта, которому передается обширное хозяйство уфимского стадиона «Нефтяник». Еще несколько объектов на подходе.

— Полным ходом строим Дворец борьбы и комплекс гребного слалома. Установили первую пробную сваю Центра фехтования. Конечно, стараемся уделять внимание и сельским районам. Провели капитальный ремонт стадиона «Труд» в Баймаке. Завершаем стройку трех ФОКов в селах Бураево, Бурибай и Шаран. Скоро сдадим бассейн в Акъяре, — рассказал собравшимся руководитель республики.

При этом не менее важной видится спортсменам другая инициатива правительства республики. Впервые за 30 лет запущена программа по капитальному ремонту спортивной инфраструктуры Башкирии, ежегодно на ее обновление будет направляться до 100 млн рублей. Кстати, в этом году уже отремонтировано восемь спортивных объектов в пяти муниципалитетах.

Вторая проблема — по счету, но не по важности — тренерская. То, что кадровый голод на грамотных специалистов существует, ни для кого не секрет. Если в городах дело обстоит более-менее сносно, то в сельской местности все гораздо сложнее. Республика здесь не исключение, такая беда по всей стране.

— С января вступит в силу закон, по которому спортивные тренеры получат статус педагогических работников, а вместе с ним — соответствующие права, обязанности и социальные гарантии. В качестве еще одной инициативы для тиражирования на федеральном уровне мы хотим предложить республиканскую программу «Сельский тренер». Этот проект доказал свою успешность на практике, — напомнила о важном изменении и проложила ориентир на будущее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Тем более что в республиканской «тренерской» программе произошли большие финансовые изменения. В рамках этого проекта 104 специалиста уже получили по 600 тысяч рублей каждый. А со следующего года сумма гранта увеличится до миллиона рублей. Также принято решение по поддержке выдающихся спортсменов Башкирии и их наставников. Со следующего года чемпионы и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр будут получать от республики ежемесячные пожизненные стипендии. Кроме того, в регионе специальным нормативным актом расширили список соревнований, за победы на которых будет выплачиваться материальное вознаграждение. В него вошли всероссийские спартакиады сильнейших, учащихся и молодежи, еще раньше сюда были включены чемпионаты России.

Лейтмотивом этого анализа стала мысль, что республика готова принимать у себя соревнования самого высокого уровня. Тем более сейчас, когда календарь международных выступлений российских спортсменов объективно «похудел».

Башкирия в состоянии организовывать у себя многочисленные тренировочные сборы. В том числе и для паралимпийцев.

Среди тех, кто участвовал в таком разговоре, было немало фигур высокого ранга. Это и председатель комитета Госдумы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, в формате видеоконференции высказался первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.Особыми гостями совета стали руководители спортивных министерств новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик.

Вообще, развитие паралимпийского спорта стало на совете одной из самых актуальных тем для обсуждения. Например, Сергей Евсеев, советник министра спорта, заведующий кафедрой Академии имени Лесгафта вспомнил, что паралимпийский спорт как система в Башкирии сложился уже давно, когда министром спорта региона был еще Владимир Самородов. С тех пор достигнуто множество успехов, завоевано огромное число медалей. Что нужно сегодня? Раз в республике удается удачно объединить научный подход, образование и спорт в единое целое, необходимо создавать в регионе свой институт физкультуры. Сейчас похожее учреждение в Уфе есть, но в статусе филиала челябинского вуза. Проблемы с предоставлением бюджетных мест решаются, защищаются кандидатские и докторские диссертации, разрабатываются современные методики по адаптивному спорту, так что статус учебного заведения в Башкирии надо поднимать, считает Сергей Евсеев. Радий Хабиров сразу отреагировал на такую идею, поручив правительству и своей администрации внести необходимые предложения.

С другого ракурса взглянула на эту проблему Наталья Титова, советник президента Паралимпийского комитета России. Она считает, что работа по развитию спорта среди людей с ограниченными возможностями, которая проводится в республике, дорогого стоит. При этом Титова рассказала о многочисленных случаях, когда люди, пострадавшие во время афганских или чеченских боевых действий, пришли в паралимпийский спорт и добились в нем немалых успехов. Есть ребята, которые получили различные травмы в результате СВО. Их тоже необходимо вовлекать в спорт, помочь выбрать новый жизненный путь. И здесь Башкирия со своими наработками может стать одним из лучших регионов страны, — считает Наталья Титова.

Следующее заседание совета пройдет уже в 2023 году. Как ожидают специалисты, тогда многие из названных идей и смогут получить свои конкретные дорожные карты.