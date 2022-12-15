Зимнее затишье

В одном из недавних экспресс-интервью генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов признался, что не знает, какой будет команда после Нового года: лучше или хуже. Хотя, кажется, что хуже уже некуда: уфимцы ушли на зимние каникулы на 16-м месте среди 18 команд Первой лиги. Как ни пытался клуб из Башкирии выбраться из зоны вылета, у него ничего не получилось.

Последние матчи проходили и под проливным холодным дождем, и в снежную поземку, мало напоминая футбол в его классическом виде. Как ни парадоксально, были встречи, в которых уфимцы смотрелись очень неплохо. По крайней мере, не выглядели слабее соперника. Вот только очков это команде не принесло. А пока осталось только вспомнить, где и как пыталась найти себя «Уфа» глубокой осенью. И что из этого получилось.

Одну из последних домашних игр чемпионата страны уфимцы провели с «Нефтехимиком». Встреча не изобиловала голевыми моментами, отсюда и «сухой» итог. По мнению тренерского штаба гостей, тем не менее был эпизод, когда судья обязан был назначить в ворота «Уфы» пенальти за игру рукой в штрафной площади.

«Уфа» — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:0.

После этого последовал не самый дальний выезд в Ульяновск. Там невзрачный первый тайм сменился богатым на события вторым отрезком встречи. И во многом по вине арбитра встречи Жабченко. Судья не усмотрел нарушения в действиях нападающего «Волги» Билалова, который отобрал мяч у защитника уфимцев и в упор «расстрелял» чужие ворота. И подобных спорных решений у рефери было немало.

По окончании встречи в жаркие споры с судьей вступили футболисты ФК «Уфа» братья Плиевы и Голубев. В результате один из них получил красную карточку, а двое других — по желтой. Уже в микст-зоне полузащитник гостей Никитин указал на несколько грубых ошибок, допущенных арбитром, и заявил, что тот фактически «убил» игру. Причем для аутсайдера сезона «Волги» эта победа стала лишь второй в чемпионате. Через день и в руководстве лиги признали, что судья был неправ, но поезд, как говорится, уже ушел…

«Волга» (Ульяновск) — «Уфа» — 2:1 (0:0). Голы: 1:0 — Билалов (71), 1:1 — Евсеев (72), 2:1 — Билалов (90).

Неудачи в чемпионате подсластила кубковая победа в домашней игре с махачкалинским «Динамо». Хозяева весь матч неплохо атаковали, но раз за разом не могли разобраться в собственной штрафной, кто кого из соперников должен опекать — за что и поплатились. Впрочем, уфимцы реабилитировались в серии пенальти. В итоге ФК «Уфа» стал одним из четырех клубов Первой лиги, кто пробился в главную сетку розыгрыша Кубка России.

«Уфа» — «Динамо» (Махачкала) — 3:2 (0:1, 2:2, пен. 4:3). Голы: 0:1 — Магомедов (42), 1:1 — Минаев (49), 2:1 — Ортис (59, с пенальти), 2:2 — Магомедов (78). Решающий пенальти — Минаев.

Ну а затем последовало два поражения, которые окончательно «прибили» уфимцев ко дну турнирной таблицы. Сначала они в последнем домашнем матче осенней части чемпионата уступили казанскому «Рубину» со счетом 1:2. Оба мяча у гостей забил тот самый Лисакович, который прославился в матче этих клубов в премьер-лиге селфи после своей удачной атаки. На этот раз фотосессии не было — только голы.

И тем не менее прав главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков, когда сказал: «Провели хорошую игру, при этом не добились очков. Смогли сыграть так, как планировали на тренировках, но небольшие недочеты были. Касательно второго пропущенного мяча, я лично видел прямо перед собой, что мы должны вводить мяч с аута, а получаем аут от соперника, и дело дошло до гола. Обидное поражение при такой неплохой игре». Халимбеков сделал еще одно горькое, но справедливое замечание: «Сейчас в команде нет ярко выраженного лидера — есть личности, от которых пока не зависит результат».

«Уфа» — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1). Голы: 1:0 — Темников (16), 1:1 — Лисакович (45+1), 1:2 — Лисакович (85).

По сути, такой же получилась и выездная игра с «Аланией». Хоть и смотрелись уфимцы неплохо, но счет вновь оказался не в их пользу. Матч запомнился и красивыми голами, особенно в первом тайме.

На 27-й минуте «Алания» получила право на штрафной примерно в 30 метрах от ворот уфимцев. Удар пришелся в стенку, однако у отскочившего мяча первым оказался Татаев и дальним «сухим листом» попал точно под перекладину. Через 10 минут нечто подобное сотворил Евсеев. Штрафной был назначен примерно в 25 метрах, уфимец всем видом показал, что будет навешивать на ворота, а сам в итоге мощно пробил в «девятку».

«Алания» (Владикавказ) — «Уфа» — 2:1 (1:1). Голы: 1:0 — Татаев (28), 1:1 — Евсеев (38), 2:1 — Гиоргобиани (62).

И тем не менее Шамиль Газизов старается не терять оптимизма.

— Мы не вылетим — здесь у меня нет сомнений. Осталось 14 игр, и я вижу, что происходит в команде, как она играет. Если бы это было беспросветно, тогда другой вопрос. А так — о плохом я не буду думать, — считает генеральный директор клуба.

Оптимизм Газизова связан с тем, что команда, на его взгляд, движется в правильном направлении, результат придет, и весной «Уфа» будет другой. Во многом это станет следствием изменений в составе футболистов.

Пока известно, что «Уфу» покинули три футболиста: Фищенко и братья Плиевы. Продолжат сезон уфимцы 26 февраля домашним матчем 1/4 Кубка России с «Ахматом». Хотя до той поры, действительно, в команде может многое измениться.