Как развивается внутренний туризм сегодня?

Какие меры нужно принять, чтобы в регион приезжало еще больше гостей?

Что готовы предложить им местные туроператоры? Эти и другие вопросы обсудили участники пресс-конференции «365 дней впечатлений: открой Башкортостан заново», которая прошла в информационном агентстве «Башинформ».

Как проехать в «Бирскую крепость»?

Главным гостем пресс-конференции стала министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

— В прошлом году к нам приехали 2,4 миллиона туристов, это на восемь процентов больше, чем в 2024 году. Это, конечно, показывает, что интерес к Башкирии есть, и он усиливается, — подчеркнула министр. —Но мы готовы к большему количеству туристов, чем сегодня имеем.

Работа министерства в плане развития внутренного туризма строится по нескольким направлениям, отметила Светлана Верещагина. Это, в первую очередь, развитие инфраструктуры. Помогают в этом федеральные субсидии, направляемые на условиях софинансирования с предпринимателями. Из собственного бюджета республика вкладывается в создание музейных комплексов. Примеры всем известны: «Шульган-Таш», «Турахан», «Земля Салавата» и другие.

Весьма успешная история — событийный туризм. Этим летом в Башкирии впервые провели фестиваль горнозаводской цивилизации «Медь», на днях в очередной раз прошла «Бирская старина» (ранее известная как «Река времени»), а в начале сентября Стерлитамак вновь соберет гостей на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0».

— Мы видим у туристов запрос на смыслы, — добавила министр. — Им сегодня важно не только что-то увидеть, комфортно переночевать, но и увезти с собой новые знания, прикоснуться к чему-то уникальному, необычному. Дефицита таких возможностей в Башкирии точно нет.

Рассуждая о создании инфраструктуры, нельзя обойти вниманием и дороги, по которым туристы поедут к местным достопримечательностям. А они нередко далеки от идеала. На резонное замечание журналистов Светлана Верещагина ответила, что глава Башкирии Радий Хабиров держит этот момент на контроле и по мере появления возможностей в бюджете транспортная инфраструктура обустраивается.

Кстати, на оперативном совещании в правительстве глава региона поручил муниципалитету проработать вопрос с дорогой к «Бирской крепости», где проходит «Бирская старина». От Бирска к парку ведет грунтовка, размываемая в дождливую погоду, а такая популярная локация, без сомнения, нуждается в качественном заасфальтированном подъезде. Решение Радий Хабиров принял, сам побывав на фестивале, который в этом году за два дня собрал 12 тысяч зрителей.

Встретимся у «гвоздей»

Двумя комплексными точками притяжения в Башкирии стали геопарки ЮНЕСКО «Янган-Тау» и «Торатау». Главная их фишка, обусловленная международным статусом, — устойчивое развитие территорий, которое, с одной стороны, помогает развивать туризм и местное предпринимательство, а с другой — сохраняет биологическое, геологическое и историческое наследие.

— В следующем году мы отмечаем десятилетний юбилей и проходим вторую аттестацию глобальной сети геопарков ЮНЕСКО. Поэтому сейчас активно развиваем инфраструктуру и создаем новые маршруты, — пояснила руководитель геопарка «Янган-Тау» Аделина Хасанова. — Круглогодично открыты историко-культурный комплекс «Земля Салавата», источник Кургазак, несколько визит-центров. А этой осенью появится возможность пройти туристической тропой вдоль Юрюзани.

Участница пресс-конференции добавила, что популярность геопарка несколько страдает из-за удаленности от Уфы, однако выразила надежду, что с завершением обновления федеральной трассы М-5 эта проблема решится.

В этом смысле геопарк «Торатау» более удобен для посещения. Его генеральный директор Загир Хадимуллин обратил внимание на потенциал для местных жителей.

— Они видят, что на наших локациях становится все больше туристов, и понимают, что на них можно зарабатывать, — пояснил спикер. — Например, местные жители встречают туристов и отвозят к лестнице на шихан Торатау на лошадях.

Маленькая услуга, вроде бы, но она очень аутентичная.

Открывшиеся в прошлом году эталонные геологические разрезы — «золотые гвозди» — тоже находят своих ценителей. Геопарк «Торатау» запустил однодневный маршрут из Уфы с посещением этих локаций. Он пока не очень популярен, но потенциал есть: уникальное научное значение объектов привлекает внимание российских и международных экспертов. Популяризовать их — задача местных экскурсоводов и туроператоров.

Кстати, на статус «золотого гвоздя» претендует и разрез «Мечетлино» в геопарке «Янган-Тау». С этого года он официально считается эталонным стратиграфическим разрезом российской системы исчисления пермского периода.

По заводам и фермам

Мы живем в уникальной республике, сошлись во мнении все участники пресс-конференции. Но чтобы эта уникальность превратилась в туристический поток, нужно знать своего гостя в лицо. Туроператоры, собравшиеся на встречу, нарисовали собирательный портрет современного путешественника, который выбирает Башкирию, и рассказали, чем его можно зацепить.

Туристы приезжают к нам из Самарской, Оренбургской, Челябинской областей, из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и даже Владивостока — в основном субсидированными авиарейсами.

Возраст путешественников самый разный — от школьников до пенсионеров, но основной костяк составляют люди 35 — 55 лет, которые уже побывали в разных регионах России и сегодня ищут новые впечатления. Подтягивается и активная молодежь, путешествующая поодиночке.

Как рассказал директор базы отдыха на озере Шамсутдин, около половины гостей возвращаются по нескольку раз. А это лучший комплимент местному сервису.

Что чаще всего привлекает туристов? Безусловный хит — природа: шихан Торатау, родник Красный Ключ, сплавы и пешие горные маршруты летом, а также локальные истории, например, водопад Куперля.

Еще один тренд — башкирская национальная культура, кочевое наследие, обряды, которые становятся изюминками экскурсий. А города привлекают любителей промышленного (чулочная фабрика в Ишимбае, арматурный завод в Благовещенске) и событийного туризма. Любопытно, что на фестиваль «Купец 2.0» сложившиеся группы туристов из других регионов набираются уже несколько лет подряд.

Привлекает путешественников и Уфа. Например, из Татарстана организуют автобусные экскурсии по нескольким театрам. А один из туроператоров, Лейсан Сулейманова, отметила популярность обзорных экскурсий по городу.

Все более востребованым становится агротуризм. Например, в Чишминском районе он развивается на базе глэмпинга «Йола», где гости могут собрать себе свежие яйца на завтрак, приготовить кумыс, покормить животных или полюбоваться на табун лошадей.

Светлана Верещагина добавила, что сегодня туризм уже приносит республике около 25 миллиардов рублей в год, задача — перейти от однодневных экскурсий к недельным маршрутам, чтобы турист оставался и тратил деньги в регионе. Судя по развитию сервиса, план вполне реалистичный. Главное — продолжать рассказывать о себе громко, вкусно и от души.