Путь к сердцу Башкирии

Республика становится все более узнаваемой и привлекательной для туристов.

Это результат постоянного внимания и поддержки отрасли со стороны властей, отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов на оперативном совещании в правительстве.

Успешное развитие туризма подтверждают и основные статистические показатели. Башкирия в 2022 году заняла третье место в Приволжском федеральном округе и 13-е в РФ по объему туристического потока, первое место в ПФО и пятое в России по показателю востребованности курортов. За год в санаториях Башкортостана отдохнули более 224 тысяч человек.

— Впервые за последние годы нам удалось привлечь существенный объем федеральных средств, основная часть которых будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов. Растет и инвестиционная активность: в работе сейчас более 300 проектов, общий объем инвестиций по ним составляет свыше 32 млрд рублей. Особый интерес для инвесторов представляют глэмпинги. В республике 63 глэмпинга, и 30 из них построено только в прошлом году, — отметил министр туризма.

Важным результатом года, дающим республике новые возможности, стало заключение соглашения о сотрудничестве между правительством Башкортостана и АО «Корпорация Туризм. РФ». Башкирия славится и своими геопарками — в прошлом году республика первой в России разработала и приняла закон «О геопарках в Республике Башкортостан».

В зоне особого внимания — социальный туризм. В 2023 году принять участие в проекте «Башкирское долголетие» смогут около 20 тысяч пожилых жителей республики — в два раза больше, чем в предыдущем. Количество маршрутов увеличится с 35 до 45, в них включат более ста достопримечательностей и туристических локаций.

Министерство предпринимательства и туризма совместно с Центром развития туризма прорабатывают вопрос реализации проекта, аналогичного «Башкирскому долголетию», с Республикой Беларусь.

— Его рабочее название — «Башкирско-белорусское долголетие». Мы уже работаем по этому вопросу с министерством культуры и туризма Республики Беларусь. Они заинтересовались и готовы поддержать проект, особенно в свете предстоящего форума регионов России и Беларуси, который пройдет в июне этого года в Уфе, — пояснил Рустем Афзалов.

Глава республики рекомендовал дать старт поездкам в Беларусь как можно скорее, в ближайший летний сезон. Обратил он внимание и на необходимость активного строительства туристско-информационных центров (ТИЦ) — обязательной части современной туристской инфраструктуры. Сейчас в республике восемь таких точек, в ближайшие два года планируется открыть еще девять.

В республике сформировался ряд этнических туристских локаций: этнопарк «Инайя», этно-туристический комплекс «Сердце Башкирии», колодно-бортевая пасека «Торатау», усадьба «Алтын кош». Этнотуры сейчас очень популярны, такие маршруты позволяют подчеркнуть самобытность нашего региона, делают Башкортостан узнаваемым на туристическом рынке. В республике их сейчас 96.

Новым перспективным направлением, которое в регионе только начинают осваивать, стал промышленный туризм. В числе объектов — старинные медеплавильные и стекольные заводы. В этом году должны начаться работы по превращению в туристический объект бывшего Богоявленского стекольного завода в Гафурийском районе. Такое поручение дал Радий Хабиров министру предпринимательства и туризма во время оперативного совещания. Он также напомнил, что к 1 мая должно быть завершено строительство лестницы на вершину Торатау.