Жительница Уфы перевела мошенникам 10 миллионов рублей

47-летней уфимке начиная с мая через мобильные приложения звонили неизвестные и под предлогом заработка на бирже убеждали ее перевести деньги на криптовалютные кошельки. При этом они говорили, что она может хорошо заработать на инвестициях и имитировали доходность вложений на торговых площадках через приложения «AltynWallet» и «TrustWallet». Аферисты также давали указания, куда и как перевести средства.

В итоге потерпевшая отдала злоумышленникам 7,5 млн рублей кредитных средств, взятых в банке под залог автомобиля и квартиры, 1,4 млн рублей, которые она заняла у знакомой, и 1,3 млн рублей, взятых у матери.

О женщине, пытавшейся перевести на криптовалютный кошелек 1,6 млн рублей, сообщил в полицию работник криптообменника. Прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили очередной перевод, что позволило избежать более тяжких последствий.

По факту возбуждено уголовное дело.

В МВД призвали граждан не принимать участия в инвестиционных проектах при отсутствии специальных знаний. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о конкретной торговой площадке. Также не нужно открывать криптовалютный счет по ссылкам, присыланным по почте или в мессенджере.