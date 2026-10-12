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12 Октября , 06:31

Жительница Уфы перевела мошенникам 10 миллионов рублей

Женщину привлекли доходы на инвестиционных площадках, сообщили в МВД по РБ.

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МВД по РБ.МВД по РБ.
Фото:МВД по РБ.

47-летней уфимке начиная с мая через мобильные приложения звонили неизвестные и под предлогом заработка на бирже убеждали ее перевести деньги на криптовалютные кошельки. При этом они говорили, что она может хорошо заработать на инвестициях и имитировали доходность вложений на торговых площадках через приложения «AltynWallet» и «TrustWallet». Аферисты также давали указания, куда и как перевести средства.

В итоге потерпевшая отдала злоумышленникам 7,5 млн рублей кредитных средств, взятых в банке под залог автомобиля и квартиры, 1,4 млн рублей, которые она заняла у знакомой, и 1,3 млн рублей, взятых у матери.

О женщине, пытавшейся перевести на криптовалютный кошелек 1,6 млн рублей, сообщил в полицию работник криптообменника. Прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили очередной перевод, что позволило избежать более тяжких последствий.

По факту возбуждено уголовное дело.

В МВД призвали граждан не принимать участия в инвестиционных проектах при отсутствии специальных знаний. Прежде чем решиться на вклад, изучите информацию о конкретной торговой площадке. Также не нужно открывать криптовалютный счет по ссылкам, присыланным по почте или в мессенджере.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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