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Происшествия
12 Октября , 05:29

В Башкирии мать с тремя детьми смогли спастись из горящего дома

Пожар произошел сегодня ранним утром в личном хозяйстве по улице Комсомольской в Янауле, сообщает ГУ МЧС по РБ.

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ГУ МЧС по РБ.ГУ МЧС по РБ.
Фото:ГУ МЧС по РБ.

В доме живет многодетная семья, он оборудован автономным пожарным извещателем. Пожар начался в бане, после чего огонь перекинулся на другие строения. В результате частично повреждены кровля дома, стена веранды и надворные постройки.

Находившиеся в доме хозяйка и трое ее сыновей 4, 7 и 17 лет эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие сотрудники 109-й пожарно-спасательной части.

На месте работает дознаватель МЧС, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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