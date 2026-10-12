В Башкирии мать с тремя детьми смогли спастись из горящего дома

В доме живет многодетная семья, он оборудован автономным пожарным извещателем. Пожар начался в бане, после чего огонь перекинулся на другие строения. В результате частично повреждены кровля дома, стена веранды и надворные постройки.

Находившиеся в доме хозяйка и трое ее сыновей 4, 7 и 17 лет эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет. В тушении пожара принимали участие сотрудники 109-й пожарно-спасательной части.

На месте работает дознаватель МЧС, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.