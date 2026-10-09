Позовите грибников — опят здесь больше, чем пеньков!

Понадобится: 2 кг грибов, 2 стакана воды, 4 столовые ложки крупной соли.

Очищенные грибы нужно сложить в эмалированную миску, залить водой, добавить соль. Поставить на тихий огонь. Когда закипят — снять пену. Варить примерно 10 минут. Когда начнут оседать, добавить специи — чеснок, перец горошком, лавровый лист, все по вкусу. Разложить по банкам, отправить в холодильник. Грибы будут готовы через два-три дня. Съедать их надо быстро — они могут испортиться. И еще, по поводу соли. Даю рецепт, как он записан у меня в тетрадке. Но лично я обошлась меньшим количеством соли, рассол просто должен быть чуть крепче, чем обычное блюдо. Да и воды можно взять поменьше. Хотя помню, что грибы плавали у нас в жидкости. А сейчас я их просто плотно уложила в банку. Съели, кстати, на ура. Так что спасибо соседу.