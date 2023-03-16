Чистого воздуха дайте глоток

Наибольшее количество жалоб на загрязненный воздух поступает от жителей Уфы, Стерлитамака и Салавата. На днях вредные выбросы в атмосферу стали предметом обсуждения участников брифинга, прошедшего на телеканале БСТ.

Плохие дни

«Окна открыть невозможно, такой тяжелый воздух сегодня!», «Дышать опять нечем. Когда примете меры?», «Снова вместо воздуха газ!» — с такими жалобами горожане периодически проявляют в соцсетях невиданную активность.

Минэкологии Башкирии остается только признать: проблема — следствие того, что эти города являются крупными промышленными центрами республики, где сосредоточены предприятия химической, нефтехимической отраслей. Доля выбросов в Стерлитамаке составляет 11%, в Салавате — 9% от общего объема выбросов в атмосферу по республике.

— В наш адрес поступает большое количество жалоб от населения на загазованность воздуха и неприятный запах. На постах наблюдения периодически фиксируется превышение ПДК загрязняющих веществ, — сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

К беседе по видеосвязи из Москвы подключился первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов. Он рассказал, что в Стерлитамаке и Салавате фиксируют выбросы веществ пять постов Гидрометцентра. В дни неблагоприятных метеорологических условий мониторинг ведется особенно тщательно. В 2022 году таких дней выдалось более 220.

— Основными загрязнителями воздуха юга республики являются такие крупные предприятия, как АО «Башкирская содовая компания» и ООО «Газпром нефтехим Салават». В связи с многочисленными обращениями жителей этих городов в Москве было проведено совещание с участием властей республики и надзорных органов. Договорились, что Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов на предприятиях. После этого будет понимание, какие выбросы необходимо снизить, — отметил Константин Цыганов.

Среди злостных загрязнителей

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов во время брифинга подтвердил, что в основном жалобы поступают в безветренную погоду.

По его словам, за последние несколько лет выявлено свыше 170 нарушений охраны атмосферного воздуха в работе крупных предприятий на территории республики. В основном они располагаются в Уфе, Салавате и Стерлитамаке. Эти предприятия вошли в число 300 объектов — загрязнителей страны, оказывающих наиболее негативное воздействие на экологию. Данные объекты должны получить комплексное экологическое разрешение до 2025 года.

Однако передвижные лаборатории Росприроднадзора, Роспотребнадзора, минэкологии Башкирии на точках контроля не всегда фиксируют превышение предельно допустимой концентрации.

— Это говорит о том, что при исполнении технического регламента можно добиться положительного эффекта, — подчеркнул Роман Болотов.

Заместитель руководителя Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Андрей Кулагин уточнил, что работа передвижных лабораторий ведется в круглосуточном режиме: замеры производятся и в ночное, и в дневное время.

— На сегодняшний день по тем фактам превышения, которые были установлены, ждем протоколы от лаборатории, после чего будем заниматься улучшением процессов работы предприятий, — рассказал он.

Спасёт модернизация

Ситуацию могло бы облегчить включение городов в федеральный проект «Чистый воздух», направленный на снижение уровня загрязнения воздуха в промышленных центрах. Для этого есть своя методика, но по Салавату и Стерлитамаку показатели ниже, чем необходимо. Тем не менее, часть мероприятий по модернизации основных загрязнителей будет включена в паспорт федерального проекта. При этом предприятия обязаны предоставить график установки датчиков контроля загрязнения воздуха.

Также минприроды России, Росприроднадзор и правительство республики вскоре заключат четырехстороннее соглашение с Башкирской содовой компанией и предприятием «Газпром нефтехим Салават» по снижению выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу за счет модернизации производства и природоохранных мероприятий.

Главный эколог «Газпром нефтехим Салавата» Олег Бурков рассказал о проектах, которые предприятие намерено претворить в жизнь, чтобы улучшить ситуацию.

В частности, это строительство производства технической серы, которое снизит выбросы в атмосферу до 4 670 тонн в год за счет увеличения конверсии сероводорода. Вместе с тем проект снизит общий валовой выброс в атмосферу на 15 процентов и выбросы диоксид серы на 30 процентов. Бюджет реализации составляет 12 млрд 259 млн рублей. Плановый ввод объекта в эксплуатацию — 2023 год.

Также предприятие планирует реконструировать свои очистные сооружения. В качестве одного из технических решений предполагается накрытие всех открытых емкостей. Реконструкция будет выполнена в два этапа, по первому строительно-монтажные работы уже начались и завершатся в 2024 году. Бюджет первого этапа составляет 2 млрд 886 млн рублей. Также к 2025 году планируется модернизация резервуарных парков нефтеперерабатывающего завода.