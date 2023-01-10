Безжалостный мороз

Республику накрыли аномальные морозы. В ночь на 9 января температура воздуха местами опустилась ниже минус 40 градусов, сообщает Башгидромет.

Самые сильные морозы зарегистрировали метеостанции Мелеуза — минус 40,5 градуса и села Тукан Белорецкого района — минус 40,4 градуса.

Хотя в соцсетях и до этого водители выкладывали показания приборов своих авто с температурой до минус 47 градусов.

В Уфе в первый рабочий день нового года был перекрыт абсолютный минимум: ночью на метеостанции в Деме зафиксирована температура воздуха минус 39,1 градуса.

Тем самым побит рекорд 1974 года, когда в столице было минус 37,9 градуса. Прошедшей ночью температура местами по республике упала ниже 40 градусов.

Сильные морозы держатся уже несколько дней, начиная с Рождества. О предстоящем понижении температуры воздуха МЧС предупреждало заранее, попросив жителей отнестись к этому серьезно. Тем более что праздники позволяли остаться дома и не планировать дальнюю дорогу.

Но, к сожалению, без происшествий все-таки не обошлось. В беду, например, попал автобус, следовавший в Набережные Челны. По сообщению госкомитета по чрезвычайным ситуациям, на границе Белорецкого и Архангельского районов у него замерзло дизельное топливо, а в салоне между тем находилось 39 человек. Помощь пришла оперативно: все они были эвакуированы в общежитие колледжа в селе Архангельском.

В Уфе из-за мороза нарушился зажим контактного провода троллейбусной линии, и он упал на проезжавшие автомобили. По соцсетям разошелся и случай с трамваем, который из-за обледенения сошел с рельсов.

Морозы, нагрузка на электросети и понятное стремление согреться привели к пожарам. Самым резонансным стал случай, произошедший на улице Егора Сазонова в Уфе.

В ночь на 9 января здесь загорелся деревянный двухэтажный дом на 15 квартир. В результате погибли два человека, пострадала пожилая женщина.

Столица продолжает жить обычной жизнью, однако режим работы ряда служб пришлось изменить. Так, например, современные мусоровозы по своим техническим данным не могут работать при низких температурах.

По словам замдиректора Спецавтохозяйства по уборке города Рината Биккинина, гидравлические механизмы и шланги при температуре минус 28 — 30 градусов могут давать сбои. Поэтому на линии сейчас работает только та техника, которой мороз нипочем. К возможным задержкам в вывозе мусора уфимцев просят отнестись с пониманием: при первой возможности техника снова будет работать по-прежнему графику.

Заметим, что уборка снега в городе продолжается и в морозы. Накануне днем на улицы вышли более 200 единиц техники и 436 дорожных рабочих, в ночную смену работали более 120 единиц техники и 69 рабочих.

Ну и, конечно, морозы невольно продлили каникулы школьникам. По указанию министерства образования, младшеклассники могут не ходить на занятия уже при температуре минус 25 градусов, средние классы — в минус 27 градусов, старшие — в минус 32 градуса. Кроме того, должны соблюдаться нормы по температуре воздуха в помещениях — она должна быть не ниже 18 градусов. Если по техническим причинам обеспечить это невозможно, руководство школы должно отменить уроки и перевести детей на дистанционку. Ну а родители, отправляющие детей в мороз в школу, сами несут за это полную ответственность.

Все праздники и спортивные соревнования на свежем воздухе в морозы, конечно, отменили. Однако 7 января, например, на озере в парке имени Якутова в Уфе прошли рождественские купания. И все-таки лучше не рисковать, ведь дело может окончиться обморожением. Тем более что такие случаи в республике, как сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин, уже есть.

В заключение можем порадовать жителей: морозы скоро уйдут. По информации Башгидромета, 10 января днем температура воздуха составит минус 27 — 32 градуса, 11 января ночью минус 32 — 37 градусов. А вот в среду днем уже потеплеет до минус 21 — 26 градусов. Так что держимся и ждем!